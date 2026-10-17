«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».21 комментарий
Летевшие в Москву самолеты Turkish Airlines направились в Турцию
Пять самолетов, вылетевших из Антальи во Внуково, в ночь на субботу развернулись обратно в Турцию на фоне ограничений в аэропортах Московского региона, сообщили в авиакомпании Turkish Airlines.
Росавиация объявила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, передает РИА «Новости».
«Пять самолетов Turkish Airlines, вылетевших из Антальи во Внуково, возвращаются в Турцию», – сообщили в компании, уточнив, что как минимум один из самолетов совершит посадку в Стамбуле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.
В пятницу на подлете к столице было сбито 79 дронов.