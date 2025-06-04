Путин обсудил с Папой Римским Львом XIV свободу вероисповедания на Украине

Путин провел телефонные переговоры с Папой Римским Львом XIV

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Папой Римским Львом XIV, передает официальный Telegram-канал Кремля. Президент поздравил понтифика с избранием и пожелал успехов, а также передал слова поддержки от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В ходе беседы отмечен вклад Папы Франциска в развитие отношений между Россией и Святым Престолом. Собеседники условились продолжать работу над сближением на основе духовных ценностей и обсуждали расширение культурно-гуманитарных контактов, а также актуальные вопросы защиты христиан и святынь, в том числе на Ближнем Востоке.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Путин подтвердил ориентацию на политико-дипломатическое урегулирование и подчеркнул важность устранения первопричин конфликта. Президент России сообщил о достигнутых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших на переговорах в Стамбуле и отметил усилия по воссоединению детей с родственниками.

Путин выразил благодарность Ватикану за готовность содействовать урегулированию и подчеркнул важность деполитизированного подхода к гуманитарным вопросам. Также он обратил внимание на действия киевских властей, акцентировав, что удары по гражданским объектам на российской территории квалифицируются как терроризм в международном праве.

В завершение разговора выражена надежда на более активную поддержку Святого Престола свободы вероисповедания на Украине. Обе стороны подтвердили намерение поддерживать контакты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который длился более часа и был посвящен ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин намерен провести в среду несколько международных телефонных переговоров. Кремль не планирует в ближайшие дни телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.