Путин утвердил ратификацию соглашения с Белоруссией о взаимной защите граждан
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры для взаимной защиты граждан России и Белоруссии от необоснованного преследования другими государствами и международными судебными органами.
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными судебными органами, передает РИА «Новости». Документ опубликован на портале правовых актов.
Соглашение между Россией и Белоруссией было подписано в Москве 13 марта 2025 года. Закон о его ратификации вносился в Государственную думу самим президентом.
Документ предусматривает сотрудничество между двумя странами для защиты своих граждан и обеспечения их прав и свобод в случае, если их преследуют уголовно третьи страны или международные организации. Соглашение направлено на развитие взаимодействия между Россией и Белоруссией в вопросах правовой защиты.
Ранее Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.