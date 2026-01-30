Путин утвердил ратификацию соглашения с Белоруссией о взаимной защите граждан

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными судебными органами, передает РИА «Новости». Документ опубликован на портале правовых актов.

Соглашение между Россией и Белоруссией было подписано в Москве 13 марта 2025 года. Закон о его ратификации вносился в Государственную думу самим президентом.

Документ предусматривает сотрудничество между двумя странами для защиты своих граждан и обеспечения их прав и свобод в случае, если их преследуют уголовно третьи страны или международные организации. Соглашение направлено на развитие взаимодействия между Россией и Белоруссией в вопросах правовой защиты.

Ранее Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.