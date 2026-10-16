«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».18 комментариев
Путин поздравил два полка с присвоением почетного наименования «гвардейский»
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 1530-го зенитного ракетного полка и 696-го исследовательско-инструкторского вертолетного полка с присвоением им почетного наименования «гвардейский».
Путин направил соответствующие телеграммы 1530-му зенитному ракетному полку и 696-му исследовательско-инструкторскому вертолетному полку, они опубликованы на сайте Кремля.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в поздравлении.
Путин назвал умелые и решительные действия военных образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Он выразил уверенность, что бойцы будут и впредь «хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан».
В конце поздравлений Путин пожелал командованию и личному составу полков крепкого здоровья и успехов в дальнейшей службе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин отметил проявление лучших качеств солдат в зоне спецоперации.
Путин заявил об уверенном продвижении российских войск по всему фронту.