Путин поздравил два полка с присвоением почетного наименования «гвардейский»

Tекст: Антон Антонов

Путин направил соответствующие телеграммы 1530-му зенитному ракетному полку и 696-му исследовательско-инструкторскому вертолетному полку, они опубликованы на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в поздравлении.

Путин назвал умелые и решительные действия военных образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Он выразил уверенность, что бойцы будут и впредь «хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан».

В конце поздравлений Путин пожелал командованию и личному составу полков крепкого здоровья и успехов в дальнейшей службе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин отметил проявление лучших качеств солдат в зоне спецоперации.

Путин заявил об уверенном продвижении российских войск по всему фронту.

