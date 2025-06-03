  • Новость часаКремль заявил о нацеленности меморандума на устранение причин конфликта на Украине
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.

    10 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    18 комментариев
    3 июня 2025, 14:07 • Новости дня

    Песков сообщил об отсутствии планов разговора Путина с Эрдоганом

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ближайшие дни Кремль не планирует, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что в ближайшее время телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом не запланирован, передает ТАСС.

    По его словам, при необходимости такой контакт может быть организован довольно быстро. Однако в текущем графике главы государства на ближайшие дни подобных планов нет.

    Песков отметил, что такая же ситуация возможна и с президентом США Дональдом Трампом: если возникнет необходимость, лидеры оперативно связываются друг с другом. По его словам, сейчас такой потребности не наблюдается, в том числе после второго раунда прямых переговоров России и Украины, который прошел в Стамбуле.

    Ранее в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины в закрытом режиме.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал переговоры великолепными.

    2 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

    «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», – сказал Мединский RT.

    Он уточнил, что ранее в западной прессе основные постулаты украинского меморандума уже были представлены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    В воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной, как говорил ранее Мединский, будут даны в понедельник.

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    1 июня 2025, 11:46 • Новости дня
    AP: Путин показал Западу, что украинский кризис разрешится на условиях России
    AP: Путин показал Западу, что украинский кризис разрешится на условиях России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западным государствам поступил сигнал от президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине окончится на его условиях, пишет Associated Press.

    «Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях», – говорится в материале Associated Press, передает РИА «Новости».

    Также глава российского государства ясно дал понять, что специальная военная операция продлится до того момента, пока условия России не будут приняты.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что российская сторона не допустит повторения сценария Минских соглашений.

    Сам Путин указывал, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» Москву, пытаясь затянуть время.

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    2 июня 2025, 21:33 • Видео
    Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

    Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    1 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    Российская делегация направилась на переговоры в Стамбул
    Российская делегация направилась на переговоры в Стамбул

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация Российской Федерации вылетела на переговоры с украинской стороной в Турцию днем в воскресенье, сообщают новостные агентства.

    Делегация России направилась в Стамбул, передает RT.

    Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

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    1 июня 2025, 06:48 • Новости дня
    В Турции назвали ключевой момент для успеха на переговорах по Украине

    Aydinlik Gazetesi: Ради мира на Украине Турция должна закрыть ЕС доступ к переговорам

    Tекст: Ирма Каплан

    Великобритания, Германия, Франция своими стараниями якобы поддержать Украину делают все возможное, чтобы война продолжалась, поэтому Турция должна сделать самое главное, что требуется – пресечь делегации ЕС доступ к переговорам, пишет Aydinlik Gazetesi.

    «На этих переговорах не должно произойти того, что случилось в 2022 году. Турция должна настаивать на мире здесь и препятствовать европейцам, которые хотят, чтобы Украина продолжала войну. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного отражения отношений Турции с двумя странами», – говорится в статье.

    Чего бы не заявляли европейские сторонники Украины, пишет газета, на деле они лишь увеличивают военные бюджеты и угрожают России – в таких условиях абсурдно пытаться договариваться о мире.

    «Учитывая все это, Европе необходимо принять решение. Евросоюз либо подвергнет риску свое собственное единство, продолжая невыносимую войну, либо завершит ее, чтобы обеспечить мир и спокойствие», – подчеркнули в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Анкара прилагает усилия для организации переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле с целью достижения мира в регионе, о чем заявил президент Турции.

    Эрдоган выразил надежду, что после переговоров в Стамбуле может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако Украина запросила у Турции деньги и оружие накануне переговоров.

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    2 июня 2025, 11:23 • Новости дня
    Названо время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

    Российская делегация подтвердила старт переговоров с Украиной в 13.00

    Названо время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле запланированы на 13.00 по московскому времени, сообщили представители российской стороны.

    Российская делегация подтвердила, что переговоры с Украиной в Стамбуле начнутся в 13.00 по местному времени, передает ТАСС. Представитель делегации заявил: «Подтверждаем, начало в 13:00». Это время совпадает с московским временем.

    Кроме того, по информации агентства, помощник президента России Владимир Мединский планирует провести отдельные контакты на полях переговоров. Подробности о содержании этих контактов или о повестке переговоров пока не раскрываются.

    Напомним, в Стамбуле российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась из гостиницы к месту предстоящих переговоров, которые пройдут во дворце Чираган.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

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    1 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Песков сообщил о ночных докладах Путину по ЧП с поездами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин находился в постоянном контакте с силовыми ведомствами после происшествий на железной дороге в Брянской и Курской областях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин всю ночь получал информацию о ситуации с авариями на железнодорожных путях в Курской и Брянской областях, передает ТАСС. Песков сообщил, что глава государства регулярно получал доклады от представителей ФСБ и МЧС.

    Песков отметил: «Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна – Калиновка в Курской области произошло обрушение моста во время движения грузового локомотива. Следственный комитет России установил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

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    1 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что личную встречу Путина и Трампа следует организовывать только при наличии значимых результатов для обсуждения.

    Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». Он отметил, что для организации такого мероприятия нужны конкретные итоги, достойные обсуждения на высшем уровне.

    Ушаков подчеркнул, что личная встреча лидеров должна стать событием, приводящим к серьезным результатам. По его словам, подготовкой соответствующих договоренностей должны заниматься команды Белого дома и Кремля.

    При этом конкретных договоренностей о проведении встречи между Путиным и Трампом пока не существует, указал Ушаков. Он добавил, что строить прогнозы относительно сроков такой встречи нецелесообразно, поскольку не факт, что она состоится даже в 2025 году.

    Ушаков также отметил, что телефонные переговоры между Путиным и Трампом приносят определенные результаты. «Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского.

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    2 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле

    Делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле без рукопожатия

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Перед стартом второго раунда переговоров в Стамбуле представители России и Украины воздержались от рукопожатия, подчеркнув напряженность между сторонами.

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием перед началом второго раунда переговоров в Стамбуле, передает ТАСС. Информацию об этом агентству подтвердил источник, близкий к переговорам.

    «Обмена рукопожатием не было», – заявил собеседник агентства. Других подробностей о ходе встречи источник не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины. Делегации рассадили по разные стороны П-образного стола, а между ними разместились турецкие представители. Министр иностранных дел Турции Фидан заявил о надежде на успех встречи России и Украины.

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    2 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины для обсуждения возможного урегулирования конфликта и поиска компромиссных решений.

    В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины для обсуждения возможного урегулирования конфликта и поиска компромиссных решений. Диалог начался с опозданием – более чем на полтора часа позже запланированного срока.

    Источник ТАСС сообщил: «Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле».

    Часть украинской делегации прибыла на переговоры в военной форме.

    Украинская делегация перед началом встречи провела консультации с представителями европейских стран.

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    1 июня 2025, 21:58 • Новости дня
    Мединский пообещал раскрыть детали проекта меморандума в понедельник

    Tекст: Ольга Иванова

    Все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут даны в понедельник, заявил помощник президента России Владимир Мединский сразу после прилета в Стамбул перед началом нового раунда переговоров с Украиной.

    Мединский, отвечая на вопросы журналистов о российском проекте меморандума, сообщил, что детали будут расскрыты в понедельник, передает РИА «Новости».

    Также он уточнил, что видел сообщения о предложениях украинской стороны и знает о них: «Все видел, все знаем. Все завтра».

    Российскую делегацию в Стамбуле возглавляет Мединский, в ее состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Ранее источник в турецком МИД сообщил, что новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    Сообщалось, что в Стамбуле приземлился самолет, предположительно доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной.

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    2 июня 2025, 09:48 • Новости дня
    Стало известно о планах главы МИД Турции участвовать в переговорах России и Украины в Стамбуле

    Фидан запланировал подключиться к переговорам России и Украины во дворце Чираган

    Стало известно о планах главы МИД Турции участвовать в переговорах России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует лично принять участие в переговорах между делегациями России и Украины, которые пройдут в стамбульском дворце Чираган, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан намерен принять участие в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что встреча делегаций состоится в понедельник во дворце Чираган в 13.00 по московскому времени. Источник агентства уточнил, что Фидан «планирует подключиться» к переговорному процессу.

    Российскую делегацию в Стамбуле возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Сергей Лавров ранее отмечал, что Россия готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию ситуации во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Постпред России при ООН Василий Небензя добавил, что Москва предлагает обменяться меморандумами, отражающими подходы обеих сторон к переговорам.

    Президент России Владимир Путин еще 15 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий именно в Стамбуле. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, основной целью диалога является устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В первой встрече в Стамбуле российская делегация также участвовала, но тогда контактов с украинской стороной не было, а полноценные переговоры прошли лишь на следующий день и длились почти два часа.

    Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев согласовали необходимость представить свои варианты будущего прекращения огня, и подчеркнул готовность России продолжать переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне помощник президента России Владимир Мединский прибыл в Стамбул для очередного раунда переговоров с украинской стороной.

    Украинская делегация утром в понедельник прибыла в Стамбул для участия в переговорах.

    Журналисты уже собрались у дворца Чираган в ожидании встречи.


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    1 июня 2025, 18:36 • Новости дня
    Меры безопасности у места переговоров в Стамбуле не усилили

    Tекст: Ольга Иванова

    У дворца Чираган в Стамбуле, где запланирован второй раунд переговоров России и Украины, не зафиксировали усиления охраны.

    Меры безопасности у места проведения второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле не были усилены, сообщает корреспондент РИА «Новости». У дворца Чираган, где располагается отель сети Kempinski, отсутствует вооруженная охрана, гости свободно гуляют по территории и делают фотографии.

    Особняк регулярно используется для официальных мероприятий, его история восходит к 1876 году, когда здание было построено как летняя резиденция султанов. Сейчас он функционирует как роскошный отель.

    В музейную часть дворца в данный момент посетителей не пускают, охранники допускают осмотр только по особому разрешению, однако сейчас вход закрыт даже для обладателей пресс-карт.

    Ранее источник в турецком МИД сообщил, что новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    Сообщалось, что делегация России вылетела на переговоры с украинской стороной в Турцию.

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    2 июня 2025, 10:35 • Новости дня
    Анонсировано выступление Фидана на открытии переговоров России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Мария Иванова

    Перед началом переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит с приветственной речью во дворце Чираган, сообщил канал Haber Global.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит на открытии переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, сообщает ТАСС.

    Встреча состоится во дворце Чираган, начало запланировано на 13.00 по московскому времени. Прямая речь главы МИД Турции будет транслироваться в эфире, как и на предыдущем раунде переговоров, который прошел 16 мая.

    По данным канала Haber Global, Фидана будет сопровождать делегация сотрудников турецкого внешнеполитического ведомства. Турецкая делегация планирует оставаться на площадке переговоров на протяжении всей встречи. Также ожидается участие других высокопоставленных чиновников Турции.

    Источник в турецком МИД уточнил, что во встрече примет участие глава Национальной разведорганизации Турции (MIT) Ибрагим Калын. Он добавил, что Хакан Фидан будет выполнять роль модератора переговоров между российской и украинской делегациями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан планирует принять личное участие в переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

    Журналисты собрались у дворца Чираган в ожидании начала встречи между российской и украинской делегациями.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 12:15 • Новости дня
    Часть российской делегации вернулась в отель Стамбула

    Tекст: Ольга Иванова

    Несколько членов российской переговорной группы заселились обратно в отель Стамбула в преддверии второго раунда российско-украинских переговоров, который планируется сегодня.

    Часть российской делегации вернулась в гостиницу в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Стамбуле российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась из гостиницы к месту предстоящих переговоров, которые пройдут во дворце Чираган.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 17:38 • Новости дня
    Украинская делегация в Стамбуле назвала сроки изучения российского меморандума

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией на переговорах в Стамбуле.

    Украина собирается внимательно ознакомиться с российским меморандумом по урегулированию, передает ТАСС. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил на пресс-конференции, что Киев оценит документ и обязательно поделится своей официальной реакцией.

    «Что касается российского документа, то мы должны с ним познакомиться, оценить. Будьте уверены, мы поделимся нашей реакцией на этот документ», – отметил он.

    Министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров уточнил, что на ознакомление с документом у украинской стороны отведена неделя. Дальнейшие комментарии делегация даст после завершения анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны.

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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