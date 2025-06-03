Песков сообщил об отсутствии планов разговора Путина с Эрдоганом

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что в ближайшее время телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом не запланирован, передает ТАСС.

По его словам, при необходимости такой контакт может быть организован довольно быстро. Однако в текущем графике главы государства на ближайшие дни подобных планов нет.

Песков отметил, что такая же ситуация возможна и с президентом США Дональдом Трампом: если возникнет необходимость, лидеры оперативно связываются друг с другом. По его словам, сейчас такой потребности не наблюдается, в том числе после второго раунда прямых переговоров России и Украины, который прошел в Стамбуле.

Ранее в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины в закрытом режиме.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал переговоры великолепными.