Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.4 комментария
Песков сообщил об отсутствии планов разговора Путина с Эрдоганом
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ближайшие дни Кремль не планирует, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в ближайшее время телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом не запланирован, передает ТАСС.
По его словам, при необходимости такой контакт может быть организован довольно быстро. Однако в текущем графике главы государства на ближайшие дни подобных планов нет.
Песков отметил, что такая же ситуация возможна и с президентом США Дональдом Трампом: если возникнет необходимость, лидеры оперативно связываются друг с другом. По его словам, сейчас такой потребности не наблюдается, в том числе после второго раунда прямых переговоров России и Украины, который прошел в Стамбуле.
Ранее в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины в закрытом режиме.
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал переговоры великолепными.