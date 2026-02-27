Путин поручил завершить восстановление тепло- и электросетей к марту

Путин поручил Минэнерго завершить восстановление энергосистем в регионах к марту

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин поручил Министерству энергетики России совместно с региональными властями завершить восстановление тепло- и электросетей в субъектах страны в кратчайшие сроки, следует из перечня поручений на сайте Кремля.

Согласно поручению, все необходимые мероприятия должны быть реализованы не позднее марта текущего года.

Данное распоряжение было озвучено по итогам совещания с членами правительства, прошедшего в конце января.

Ранее после обстрела ВСУ около 60 тыс. жителей Белгорода остались без света.