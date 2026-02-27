Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Путин поручил завершить восстановление тепло- и электросетей к марту
Путин поручил Минэнерго завершить восстановление энергосистем в регионах к марту
Президент Владимир Путин поручил завершить все работы по восстановлению систем тепло- и электроснабжения в регионах не позднее марта.
Владимир Путин поручил Министерству энергетики России совместно с региональными властями завершить восстановление тепло- и электросетей в субъектах страны в кратчайшие сроки, следует из перечня поручений на сайте Кремля.
Согласно поручению, все необходимые мероприятия должны быть реализованы не позднее марта текущего года.
Данное распоряжение было озвучено по итогам совещания с членами правительства, прошедшего в конце января.
Ранее после обстрела ВСУ около 60 тыс. жителей Белгорода остались без света.