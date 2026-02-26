Ковальчук заявил об отсутствии конкурентов у России в сфере создания АЭС на Луне

Ковальчук анонсировал создание уникальной российской АЭС для Луны к 2030 году

Tекст: Мария Иванова

У России в сфере создания атомной электростанции для Луны нет технологических конкурентов, передает ТАСС.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подчеркнул, что страна разрабатывает уникальную лунную АЭС, не имеющую аналогов, выступая на полях IV Форума будущих технологий.

«Дело в том, что ни у кого, кроме нас, атомной энергетики в космосе не было никогда. <…> Энергия на Луне, планетах, астероидах может быть только атомной», – заявил он.

Отвечая на вопрос о наличии у России соперников в этой области, Ковальчук отметил, что альтернативой на Земле могут быть солнечные батареи, но на Луне солнце светит не постоянно, поэтому иной энергии, кроме атомной, там быть не может. Он добавил, что в таком положении у России нет конкурентов, а создаваемые технологии не имеют аналогов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о подготовке первой атомной станции для установки на Луне к 2030 году. Роскосмос сообщил о планах создания лунной электростанции к 2036 году.

Москва и Пекин запланировали размещение ядерной энергоустановки на поверхности спутника.