Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.13 комментариев
Путин поручил кабмину проработать введение отложенного инвествычета
Путин поручил правительству проработать механизм отложенного инвествычета
Президент Владимир Путин поручил правительству проработать механизм отложенного федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ).
«Что касается отложенного, то, конечно, это, по-моему, было бы реальной поддержкой для бизнеса. Вопрос, насколько это возможно и в каких объемах это возможно, какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидна. Ну вот в целом, я сразу говорю, конечно, буду просить правительство подумать над этим и предложить эти инструменты», – цитируют Путина СМИ.
Вице-премьер Александр Новак отметил, что инициатива обсуждалась с представителями ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ. Правительство поддерживает введение механизма в качестве пилотного проекта в фармацевтической отрасли.
Замминистра финансов Алексей Сазанов добавил, что при разработке механизма необходимо определить предельный размер вычета для ограничения рисков государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава «Деловой России» Алексей Репик предложил создать налоговый инвестсертификат. В тот же день президент Владимир Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в стране.