Путин поручил кабмину проработать введение отложенного инвествычета

Путин поручил правительству проработать механизм отложенного инвествычета

Tекст: Вера Басилая

«Что касается отложенного, то, конечно, это, по-моему, было бы реальной поддержкой для бизнеса. Вопрос, насколько это возможно и в каких объемах это возможно, какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидна. Ну вот в целом, я сразу говорю, конечно, буду просить правительство подумать над этим и предложить эти инструменты», – цитируют Путина СМИ.

Вице-премьер Александр Новак отметил, что инициатива обсуждалась с представителями ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ. Правительство поддерживает введение механизма в качестве пилотного проекта в фармацевтической отрасли.

Замминистра финансов Алексей Сазанов добавил, что при разработке механизма необходимо определить предельный размер вычета для ограничения рисков государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава «Деловой России» Алексей Репик предложил создать налоговый инвестсертификат. В тот же день президент Владимир Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в стране.