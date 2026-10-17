Словакия отказалась участвовать в кредите Евросоюза для Киева на 70 млрд евро

Tекст: Мария Иванова

По словам главы словацкого правительства, на 2027 год европейские страны готовят очередной военный транш Киеву в размере 70 млрд евро. «Так же как мы не участвовали в 90 млрд кредита, мы поступим и в случае этого кредита в 70 млрд. Эта страна не погасит никакой кредит», – заявил Роберт Фицо.

Политик подчеркнул, что выделяемые Киеву средства следует воспринимать как безвозвратный дар. При этом значительная часть этих денег оседает в украинских коррупционных сетях, на что обращают внимание даже местные издания. Фицо констатировал, что проблема коррупции на Украине в данный момент никого в Европе не беспокоит, передает ТАСС.

Премьер-министр также прокомментировал прошедшую в Брюсселе дискуссию. Он обратил внимание коллег на отсутствие мирных инициатив со стороны Евросоюза, который предпочитает просто оплачивать продолжение боевых действий. Фицо добавил, что конфликт не имеет военного решения, и правительство Словакии полностью исключает участие своих солдат в подобных авантюрах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Словакия договорились возобновить работу межправкомиссии.

В среду премьер Словакии исключил участие страны в новом кредите Евросоюза для Украины.