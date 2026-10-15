Politico: Россия и Словакия запланировали заседание комиссии в Москве

Tекст: Игорь Иножарский

Россия и Словакия готовятся возобновить работу межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству, первое за пять лет заседание которой планируется провести в Москве 25 ноября, следует из служебной записки министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова о его видеозвонке с главой МИД Словакии Юраем Бланаром от 20 августа, пишет Politico.

Фицо в среду подтвердил дату встречи, тогда как российская записка, датированная 10 сентября, первоначально предлагала провести заседание 26–27 октября; комиссия не собиралась с ноября 2021 года, после начала в феврале 2022 года спецоперации на Украине. На повестку ноябрьской встречи, по данным документа, вынесены поставки в Словакию российского газа, нефти по трубопроводу «Дружба» и ядерного топлива, а также обсуждение статуса Российского центра науки и культуры в Братиславе.

В разговоре в августе Бланар подчеркнул несогласие Словакии с курсом Евросоюза на отказ от российских энергоносителей, попросив включить в повестку переговоров вопросы долгосрочных поставок газа, нефти и регулярных отгрузок ядерного топлива для словацких АЭС, при этом словацкая сторона также предложила создать рабочие группы по культуре, туризму, сельскому хозяйству и экологии. В записке Фальков отметил, что Бланар выступает против «дискриминации российских спортсменов» и ожидает обсуждения этой темы на комиссии.

Сам Фицо еще 9 мая посетил Москву на праздновании Дня Победы и провел там переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который тогда пообещал сделать все возможное для обеспечения энергетических потребностей Словакии. Politico увязывает кремлевский диалог с Братиславой с более широкой стратегией Москвы по укреплению связей с отдельными странами Евросоюза, указывая на пример Венгрии, где правительство Виктора Орбана перед апрельскими выборами возобновило работу российско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Издание также напоминает о недавних шагах по допуску российских спортсменов на международные соревнования: Международный олимпийский комитет в июле отменил отстранение Олимпийского комитета России и заявил, что прежние рекомендации по ограничениям для спортсменов более не действуют, в августе международная федерация стрельбы из лука World Archery сняла запрет на участие российских атлетов и функционеров, а президент ФИФА Джанни Инфантино выступил за возвращение России в международный футбол.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-премьер России Александр Новак назвал условие ослабления санкций США против российского топливно-энергетического комплекса. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии и истерии из-за его позиции по конфликту на Украине. Европа тогда осудила план Дональда Трампа по закупке российского дизельного топлива для снижения цен на горючее.