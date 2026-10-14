Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Новак назвал условие ослабления санкций США против российского ТЭК
Новак назвал ситуацию на рынке условием ослабления санкций США
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что дальнейшее смягчение американских санкций в отношении российского топливно-энергетического комплекса зависит от ситуации на рынке и двусторонних взаимоотношений.
Российский вице-премьер Александр Новак рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее ослабление санкций США против отечественного ТЭК. По его словам, это будет определяться состоянием энергетического рынка и характером взаимоотношений государств, передает РИА «Новости».
«Мы не можем загадывать заранее. Все будет зависеть от текущей ситуации на рынке и от взаимоотношений», – сказал Новак в кулуарах Российской энергетической недели, комментируя возможность продления послаблений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Новак подтвердил прямые поставки российского дизельного топлива в США.
Во вторник Кремль предупредил о риске срыва топливной сделки Москвы и Вашингтона из-за санкционной политики Евросоюза.
Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что Соединенные Штаты разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.