Новак назвал условие ослабления санкций США против российского ТЭК

Новак назвал ситуацию на рынке условием ослабления санкций США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российский вице-премьер Александр Новак рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее ослабление санкций США против отечественного ТЭК. По его словам, это будет определяться состоянием энергетического рынка и характером взаимоотношений государств, передает РИА «Новости».

«Мы не можем загадывать заранее. Все будет зависеть от текущей ситуации на рынке и от взаимоотношений», – сказал Новак в кулуарах Российской энергетической недели, комментируя возможность продления послаблений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Новак подтвердил прямые поставки российского дизельного топлива в США.

Во вторник Кремль предупредил о риске срыва топливной сделки Москвы и Вашингтона из-за санкционной политики Евросоюза.

Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что Соединенные Штаты разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.