Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.15 комментариев
Реактивные дроны России оказались недосягаемыми для вертолетов ВСУ
Polityka: Реактивные дроны России оказались недосягаемыми для вертолетов ВСУ
Российская армия начала активно использовать на Украине уникальные гибридные БПЛА, объединяющие в себе характеристики беспилотников и мощных крылатых ракет, украинские системы с ними не справляются, пишут польские СМИ.
Вооруженные силы России все чаще применяют реактивные беспилотные летательные аппараты в зоне проведения спецоперации на Украине, пишет польское издание Polityka.
Журналисты отмечают, что новые устройства фактически стирают грань между классическим дроном и крылатой ракетой.
Автор статьи подробно разбирает боевые характеристики аппаратов «Герань-3», «Герань-4» и «Герань-5», а также S8000 «Бандероль». Скорость этих гибридных конструкций варьируется от 450 до 650 километров в час. Дальность полета достигает 600–900 километров, а рабочая высота – от 100 до 6 тыс. метров.
«Невозможно догнать вертолетом», – подчеркивается в публикации.
Кроме того, подобные реактивные версии крайне сложно перехватить переносными зенитными ракетными комплексами на высотах свыше 2,5–3 тыс. метров.
В середине сентября реактивные беспилотники «Герань» атаковали объекты инфраструктуры в Киеве.
В начале месяца дроны модификации «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.
Военный эксперт Юрий Кнутов называл украинскую систему противовоздушной обороны устаревшей для перехвата таких высотных аппаратов.