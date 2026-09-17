Реактивные дроны России оказались недосягаемыми для вертолетов ВСУ

Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта

Каллас: Помощь ЕС Украине превысила 220 млрд евро с начала конфликта

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, объем помощи Евросоюза Киеву с начала конфликта превысил 220 млрд евро, из которых более 78 млрд евро пришлось на военную поддержку, передает РИА «Новости».

«Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 млрд евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 млрд евро», – заявила Каллас.

Дипломат также напомнила о кредитной программе поддержки Киева. Она предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млрд евро планируется направить на военную помощь.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для систем ПВО.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

До этого она заявила о подготовке европейскими странами 90 тыс. украинских солдат.