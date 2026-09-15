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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    15 сентября 2026, 20:52 • Новости дня

    Силы ПВО за день сбили 22 украинских дрона над пятью регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Над пятью регионами России и Черным морем за день сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Во вторник в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени военные перехватили и ликвидировали 22 вражеских дрона, сообщает Минобороны в Max. Уточняется, что все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу и были своевременно сбиты над территориями Брянской, Курской, Калужской и Смоленской областей.

    Кроме того, успешная работа систем противовоздушной обороны зафиксирована над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 13 сентября отечественные системы противовоздушной обороны перехватили 389 украинских беспилотников над территорией страны.

    До этого дежурные средства ПВО уничтожили 269 вражеских дронов в небе над несколькими регионами. Несколькими днями ранее российские военные отразили массированную атаку 438 летательных аппаратов.

    15 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Головин: По программе «Единой России» создадут новые центры подготовки кадров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках программы «Единой России» в стране создадут новые центры подготовки кадров для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ, сообщил член Высшего совета партии и Герой России Владислав Головин в ходе визита на предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Головин осмотрел производственные цеха, оценил текущие мощности и встретился с трудовым коллективом, отметив, что за последние три года поставки танков выросли почти в восемь раз, сообщается на сайте «Единой России».

    «Вы – фронт в тылу. И вы держите его. Страна должна быть не только защищенной, но и работающей, связанной, единой. А это невозможно без таких заводов», – подчеркнул Головин.

    Политик напомнил, что партия и правительство обеспечивают завод федеральными средствами и льготными займами. Растущий гособоронзаказ гарантирует предприятию стабильность на годы вперед. Кроме того, в рамках проекта «Профессионалитет» создаются образовательно-производственные кластеры для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ.

    Головин также указал на важность ранней профориентации и развития наставничества. По его словам, для удержания молодых специалистов требуются понятные карьерные траектории, программы льготного жилья и развитие инфраструктуры.

    Ранее Головин сообщил о намерении партии «Единая Россия» поддерживать молодых специалистов на старте карьеры.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал расширение мер поддержки региональных научно-производственных кластеров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов отметил рост уровня трудоустройства выпускников колледжей до 80%.

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    15 сентября 2026, 09:17 • Новости дня
    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов

    «Калашников» впервые продемонстрировал уникальный комплекс ПВО «Зверобой»

    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    На оружейном форуме в Москве впервые показали новейший комплекс ПВО «Зверобой», который уничтожает вражеские беспилотники с помощью высокоскоростных FPV-дронов «Кракен».

    Концерн представил новейшую разработку на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве, передает Telegram-канал «Калашникова». Комплекс предназначен для круглосуточной защиты объектов от вражеских беспилотников, включая аппараты типа «Лелека», «Лютый», «Бобер» и «Хорнет-XR».

    В арсенал «Зверобоя» входят высокоскоростные мультироторные перехватчики «Кракен». Они оснащены специальной боевой частью и могут применяться в любое время суток благодаря тепловизионным камерам. Заказчикам доступны стационарная и мобильная версии комплекса на базе серийного пикапа.

    «Стратегия «Калашникова» по эффективной борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника строится на принципе эшелонированной обороны, включающей различные созданные концерном средства обнаружения, подавления и физического уничтожения БПЛА разного класса и на различных расстояниях», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что система гарантирует безопасность охраняемых объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные специалисты спроектировали комплекс ПВО со специальной машиной «Импульс-Зверобой».

    Концерн «Калашников» представил выступающий носителем FPV-дронов беспилотник «Фортис».

    Глава предприятия Алан Лушников рассказал о модернизации ракет «Вихрь» для уничтожения вражеских аппаратов.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    В Киеве прогремели мощные взрывы
    В Киеве прогремели мощные взрывы
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мощные взрывы произошли в украинской столице Киеве после объявления воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.

    Серия новых взрывов прогремела в украинской столице после того, как в городе была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    Ранее в Киеве уже фиксировались взрывы во время предыдущего предупреждения об опасности. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены в столице зазвучали в 7:49 мск, передает РИА «Новости».

    Помимо Киева, режим воздушной тревоги действует в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву.

    Вооруженные силы наносят регулярные утренние удары по целям в украинской столице.

    Российские военные стремятся к сокращению дальнобойных возможностей ВСУ.

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    15 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ
    Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Волынской области на Украине поражен железнодорожный состав, который доставлял военные грузы украинской армии, его уничтожил расчет «Герань-4 сикер», Минобороны по этому поводу вспомнило песню Юрия Никулина из «Операции «Ы» про паровоз.

    «Герань-4 сикер» ударила по ж/д составу, который вез грузы военного назначения, включая БПЛА иностранного производства и их комплектующие, пояснило ведомство в Max.

    «Постой, паровоз, не стучите, колеса», – говорится в публикации министерства.

    Отмечается, что поезд был поражен в районе населенного пункта Рымачи в Волынской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне расчеты БПЛА «Герань-4 сикер» ударили по воинским эшелонам ВСУ в пяти регионах Украины.

    В августе российские военные уничтожили два вражеских локомотива с военными грузами в Днепропетровской области.

    В июле армия России сожгла перевозившие украинские беспилотники фуры и четыре локомотива противника.

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    15 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии

    В порту Тикси началось сооружение глубоководного грузового терминала Найба

    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В морском порту Тикси стартовало строительство глубоководного грузового терминала Найба, который станет ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора, сообщила пресс-служба Морской коллегии.

    В порту Тикси началось сооружение глубоководного грузового терминала Найба, передает РИА «Новости». На место уже прибыла техника, специалисты приступили к инженерным изысканиям для возведения причала.

    «В морском порту Тикси дан старт строительству глубоководного грузового терминала Найба. Старт работам дал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, отметив, что терминал станет опорной инфраструктурой для освоения сырьевой базы, повышения надежности северного завоза и ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора», – заявили в Морской коллегии.

    Сначала построят временный причал для приема тяжелых грузов, необходимых для освоения Кючусского золоторудного месторождения. Позже на его месте появится постоянный порт. Инвестором и инфраструктурным оператором проекта стала компания «Таймыр Инвест».

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что новый терминал снимет инфраструктурные ограничения Северо-Восточной Якутии. Глава региона Айсен Николаев добавил, что Найба станет ключевым узлом маршрута «Мохэ–Найба» с пропускной способностью 30 млн тонн в год. Проект требует 1,13 трлн рублей инвестиций и свяжет Китай с Арктикой, сократив путь транзитных грузов.

    На Восточном экономическом форуме участники подписали соглашение о создании транспортного коридора от китайского Мохэ до Магадана через Найбу.

    Президент России Владимир Путин заявил о планах круглогодичной навигации по Трансарктическому маршруту.

    Совет безопасности утвердил новую долгосрочную стратегию развития Арктической зоны до 2050 года.

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    15 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    «Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей
    «Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей
    @ Минобороны России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные войска нанесли точный удар дронами по автомобильному погранпереходу «Ягодин», нарушив логистику поставок иностранного вооружения для украинской армии.

    Атака беспилотных аппаратов «Герань» пришлась по международному логистическому узлу в Волынской области, сообщает Минобороны. Целенаправленные действия военных позволили прервать работу важного транспортного коридора.

    «Граница на замке, ключ у «Герани». На пункте «Ягодин» досрочно закрыли смену», – прокомментировали в военном министерстве удар дронов.

    Поражение подобных объектов инфраструктуры на границе серьезно затрудняет обеспечение противника. Это напрямую влияет на объемы иностранной военной помощи, поступающей на ключевые базы украинских вооруженных сил, отметили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее войска атаковали логистический узел Fire Point в Киевской области. В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении распределительных пунктов противника в Запорожье и Николаевской области.

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    15 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Захарова назвала главный критерий успешности современных мужчин

    Захарова: Признаком успешного мужчины являются горящие глаза его женщины

    Захарова назвала главный критерий успешности современных мужчин
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главным критерием мужской успешности не материальный достаток, а желание женщины иметь от него детей.

    Официальный представитель МИД России поделилась своим видением мужской состоятельности, передает РИА «Новости». Выступление состоялось в рамках пленарной сессии «Страна: государство и семья».

    «Критерием успешности у мужчин у нас до недавнего времени что было? Материальный достаток, метраж недвижимости, длина его яхты. Что там еще, часы? Но успешность для мужчины, безусловно, – это горящие глаза женщины, которая говорит: «Я хочу еще от тебя детей», – заявила Захарова.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что мероприятие соберет 10 тыс. участников из 191 страны мира.

    Ранее официальный представитель МИД назвала пропаганду ложного успеха причиной отказа россиянок от создания семьи в девяностые годы.

    На полях Международного фестиваля молодежи дипломат отметила огромный интерес участников к международной тематике.

    В прошлом году она призвала бороться с навязываемой женщинам идеологией эгоизма.

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    15 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Дмитрий Медведев: Технологическое лидерство страны – цель «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания в Сколково обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Искусственный интеллект, автономные системы, робототехника, цифровые платформы и передовая медицина войдут в число ключевых технологий, которые будут определять развитие мира в ближайшие десятилетия. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково, сообщается на сайте «Единой России».

    По его словам, технологическое лидерство должно стать сквозной идеей российской экономики и является важным условием укрепления суверенитета страны.

    Медведев подчеркнул, что технологический потенциал должен использоваться в самых разных сферах. «Нужно сделать все, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде – от образования до государственного заказа, от планов пространственного развития до нормативного регулирования. Здесь нужно использовать весь потенциал исполнительной власти, включая Правительство России, правительство регионов, корпораций, университетов, институтов развития и стартапов», – отметил председатель партии.

    Отдельно Медведев остановился на скорости внедрения новых разработок, которая, по его словам, имеет ключевое значение. «Для технологического лидерства скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение. Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям: в деньгах, в производительности, во времени и даже в здоровье», – заявил он.

    Медведев также отметил укрепление российских технологических компетенций в последние годы, отдельно указав на оборонную сферу. «Наши компетенции технологические за последние годы очень окрепли. Ну а в тех ситуациях, когда это вопрос выживания страны – скажу здесь и об этом – например, оборонные технологии – это тоже технологии, важнейшие и сложнейшие. Они создаются быстро, и, что очень важно, очень быстро воплощаются в жизнь. Иначе мы бы находились совсем в другом положении», – сказал он.

    Говоря о развитии инновационной среды, Медведев отметил необходимость создать понятный путь от появления идеи до готового продукта, предоставляя разработчикам лабораторную и производственную базу и финансовые инструменты. Особую роль в этой работе, по его словам, играет Сколково, которое создавалось как экосистема для объединения инфраструктуры, компетенций, разработчиков и инвесторов.

    «Эта экосистема сформирована сегодня. Яркий пример – креативный кластер, который был создан при максимально активном участии правительства Москвы», – отметил Медведев.

    По его мнению, «Единая Россия» сможет добиться результата, объединив профессионалов и институты и обеспечив необходимые законодательные решения на федеральном и региональном уровнях. «Важна и обратная связь, о чем мы всегда говорим на партийной площадке, между теми, кто создает, и теми, кто пользуется нашими решениями. Здесь тоже партийные возможности нужно использовать по полной программе, поскольку это поможет определить реальный результат», – заключил Медведев.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин назвал развитие искусственного интеллекта приоритетом технологического раздела народной программы.

    Летом Государственная дума при поддержке фракции приняла в первом чтении законопроект о регулировании отечественных технологий.

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    15 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    В Кремле назвали «хорошей инициативой» идею Трампа об энергетическом перемирии
    В Кремле назвали «хорошей инициативой» идею Трампа об энергетическом перемирии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия положительно оценивает новую американскую инициативу об установлении энергетического перемирия и считает ее весьма своевременной, отметили в Кремле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил предложение президента США Дональда Трампа установить энергетическое перемирие, пишет РИА «Новости».

    «Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой», – заявил журналистам Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля также уточнил, что российская сторона поддерживает постоянный рабочий контакт с Вашингтоном и всегда решительно выступает за мирные варианты урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Песков опроверг ведение переговоров с Киевом об энергетическом перемирии. До этого Песков назвал вбросом слухи о прекращении ударов по энергообъектам Украины.

    Ранее источники сообщили, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до наступления зимы.

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    15 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    @ David Dozoretz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание на орбите американского оружия, предназначенного для защиты объединенных сил от потенциальных враждебных действий.

    Министр ВВС США Трой Майнк впервые открыто сообщил о наличии у страны оружия на орбите, выполняющего задачи космического контроля, передает TWZ.

    «Сегодня мы по-прежнему добиваемся того, чтобы быть готовыми к вызовам развивающихся угроз, где бы они ни возникали», – заявил Майнк, добавив, что США уже имеют орбитальное оружие для защиты объединённых сил от враждебных действий.

    После выступления Майнк отказался раскрывать подробности, заметив, что формулировка была «очень тщательно продумана» и он повторяет сказанное дословно. Он подчеркнул, что ключевой задачей остаётся сохранение доминирования не только в воздухе, но и в космосе, и именно поэтому Вашингтон был вынужден предпринять шаги для ответных действий при угрозе.

    На отдельном брифинге Майнк заявил, что не станет уточнять типы орбитального оружия, сравнив задачу с обеспечением господства в воздухе. По его словам, по мере того как космос становится всё более важным для военных, экономики и гражданской сферы, США должны сохранять превосходство, но обсуждение деталей подорвало бы сдерживание потенциальных противников.

    Представитель Космических сил США сообщил TWZ, что страна располагает орбитальными средствами космического контроля, способными защитить объединённые силы от враждебных действий. Он пояснил, что космический контроль охватывает задачи по оспариванию и удержанию пространства с использованием кинетических и некинетических средств для дезорганизации, ухудшения или уничтожения возможностей противника при необходимости, при этом операции ведутся в соответствии с Договором о космосе и нормами международного гуманитарного права.

    В материале напоминается, что Договор о космосе 1967 года запрещает размещать на орбите ядерное и другое оружие массового поражения, но не ограничивает обычные вооружения. До нынешнего заявления официально признанными противоспутниковыми средствами США считались только наземные комплексы радиоэлектронной борьбы, хотя в 2022 году Вашингтон объявил мораторий на испытания разрушительных ракет прямого перехвата.

    Контекстом для нынешнего признания названы быстрый рост противоспутниковых возможностей Китая и России и расширение их орбитальных группировок. Глава Командования космическими операциями США генерал Стивен Уайтинг ранее подчёркивал, что в космосе «нет безопасной гавани», а спутники постоянно находятся в зоне поражения чужих систем. Командующий Combat Forces Command Космических сил США генерал Грегори Ганьон отмечал, что одних мер защиты недостаточно и для контроля в космосе необходима и возможность удара.

    Майнк признал, что усиление вооружённого присутствия в космосе вызывает опасения из-за роли спутниковых систем в повседневной жизни и экономике, но сослался на активные разработки Пекина и Москвы. По его словам, задача американского правительства – обеспечить защиту граждан от новых угроз. Несмотря на сохраняющиеся вопросы, теперь официально подтверждено: США уже развернули по меньшей мере часть орбитальных систем вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

    Накануне Мейнк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения для контроля космического пространства и защиты американских войск.

    Ранее компания Northrop Grumman подготовила к запуску роботизированный аппарат Mission Robotic Vehicle с двумя манипуляторами, предназначенный для обслуживания спутников и потенциального уничтожения орбитальных целей.

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    15 сентября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Военный аналитик Ермаков: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе
    @ REUTERS/Joe Skipper

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление американского министра ВВС Троя Мейнка, что у США есть орбитальное оружие для контроля над космическим пространством, укладывается в политику Вашингтона последних лет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. По его мнению, речь, скорее всего, о некинетических средствах – лазерах, РЭБ, электромагнитных системах.

    «США в последние годы открыто допускают возможность космических столкновений и не скрывают, что ведут подготовку к потенциальным боевым действиям в космосе. А для этого, очевидно, им требуется соответствующее вооружение», – отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его мнению, заявление главы американских ВВС Троя Мейнка на этом фоне является лишь продолжением политики Вашингтона. Собеседник напомнил, что американские власти и прежде не отрицали наличия на орбите каких-либо видов оружия в широком смысле. Более того, они сообщали о проведении учений и маневров на орбите, в том числе с реальным перемещением спутников как своих, так и союзных стран, добавил аналитик.

    Хотя Мейнк и не раскрыл подробностей о типе оружия, Ермаков выдвинул несколько предположений. «США негативно относятся к кинетическому оружию в космосе. Вашингтон подчеркивает риски образования обломков на орбите. При этом нельзя исключать, что американская сторона обладает и этим вооружением», – рассуждает собеседник.

    В Вашингтоне никогда не высказывались против лазера, средств постановки помех или электромагнитных систем, продолжил эксперт, допустив, что именно их имел в виду Мейнк. «Кроме того, речь может идти о системах РЭБ: их тоже относят к средствам контроля космического пространства», – допускает Ермаков.

    По его оценкам, гонка вооружений в космосе уже идет и будет продолжаться. «Полагаю, Россия в ответ на политику Штатов последних лет разрабатывает соответствующие системы», – указал аналитик. Он напомнил, что ранее Москва предлагала заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе. Однако, как полагает спикер, перспективы договора туманны.

    «В позициях Москвы и Вашингтона по данному вопросу есть принципиальное различие. Американцы настаивали на запрете только ядерного оружия в космосе и сохранении свободы маневра для неядерных космических систем. В свою очередь Россия и Китай предлагали запретить размещение любого оружия на орбите, но не ограничивать противоспутниковое оружие, запускаемое с поверхности Земли», – детализировал эксперт.

    Впрочем, оговорился Ермаков, спор о разных подходах имел ценность годы назад. «Сейчас, на мой взгляд, стороны уже не рассчитывают на заключение соглашения», – заключил он.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк первым из американских военных чиновников открыто высказался о наличии у Вашингтона космического оружия. Ранее должностные лица уклонялись от ответов на подобные вопросы, указывая, что «руководствуются соображениями национальной безопасности».

    «Космический контроль включает в себя области задач, необходимые для оспаривания и контроля космической области – применение кинетических и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения, деградации и даже уничтожения, если необходимо. Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – заявил TWZ представитель Космических сил США.

    На этом фоне портал также приводит заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC), сделанное им в феврале. «Однако защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи. Таким образом, хотя защита и оборона необходимы, их недостаточно для обеспечения контроля над космическим пространством. В рамках действий объединенных сил нам также необходима способность наносить удары», – сказал он. Теперь эти слова звучат в новом свете, пишет TWZ.

    Как напоминает издание, Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году, запрещает Штатам и другим странам, подписавшим документ, размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения (ОМП). До сегодняшнего дня единственным признанным противоспутниковым оружием на вооружении армии США были наземные системы радиоэлектронной борьбы. В апреле 2022 года администрация Джо Байдена ввела запрет на испытания противоспутникового оружия.

    Директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон сомневается, что Мейнк мог иметь в виду кинетическое оружие. Оно оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать. По ее мнению, речь, вероятно, идет о радиоэлектронной борьбе, средствах постановки помех космического базирования.

    Напомним, в 2025 году США впервые представили систему «Золотой купол». Тогда Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. В начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.

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    15 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Ольховатку
    Российские войска освободили харьковскую Ольховатку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки установила контроль над Ольховаткой в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники танковой, механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Золочева, Мартыновки, Черноглазовки, Металловки и Революционного Харьковской области.

    А в Сумской области поражены подразделения танковой, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Бояро-Лежачей, Гнилица и Хотени.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял до 195 военнослужащих, три танка и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Стецковки, Червоного Оскола, Путниково, Петровки, Студенока Харьковской области, Богородичного, Пришиба и Сидорово Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 200 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Дружковкой, Ореховаткой, Кондратовкой, Василевской Пустошью, Славянском, Стародубовкой, Краматорском и Николаевкой ДНР.

    Противник при этом потерял до 165 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator и британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Нововодяного, Доброполья, Гулево, Марьевки, Андреевки, Белозерского ДНР и Ивановки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 345 военнослужащих, четыре бронемашины и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    В конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР. А до этого ВС России зачистили от противника харьковские Гоптовку и Зарубинку.

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    15 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите

    Defense One: Вашингтон впервые подтвердил размещение боевых систем в космосе

    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

    Американские военные располагают орбитальным вооружением, передает издание Defense One.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать готовность к встрече с развивающимися угрозами, где бы они ни находились», – заявил министр ВВС США Трой Мейнк. Он добавил, что именно поэтому Соединенные Штаты сейчас имеют на орбите оружие контроля космического пространства, способное защитить силы от враждебных противников.

    Директор по космической безопасности фонда Secure World Foundation Виктория Самсон отметила, что подобные заявления ранее не звучали от официальных лиц США.

    По ее мнению, Вашингтону теперь придется смириться с аналогичными шагами Китая и России. Эксперт предположила, что речь идет не о кинетическом оружии, а о космических системах радиоэлектронной борьбы.

    Мейнк также анонсировал запуск прототипов спутниковой группировки Airborne Moving Target Indicator в сентябре. Кроме того, министр сообщил о готовности к полетам космических перехватчиков, которые являются основой системы противоракетной обороны Golden Dome. Генерал Космических сил Майкл Гетлейн ранее предупреждал о серьезных проблемах с финансированием этого проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения.

    В прошлом году глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал Пентагон разместить оружие в космическом пространстве.

    В ответ на разработку американских систем противоракетной обороны Москва и Пекин указали на риски начала гонки вооружений.

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    15 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области

    Сальдо: Дроны ВСУ дважды атаковали ремонтируемую школу в Херсонской области

    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области
    @ max.ru/SALDO_VGA

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беспилотники атаковали здание школы в Алешкинском округе Херсонской области, сбросив на него два боеприпаса, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем канале в Max рассказал об атаке ВСУ на школу в регионе. Это случилось в Великих Копанях в Алешкинском округе области. «Враг ударил по школе в Алешкинском округе. Ночью в Великих Копанях противник дважды сбросил боеприпасы с БПЛА на здание школы. Занятия в ней не проводились: там идет ремонт по федеральной программе «Специальный инвестиционный проект». Повреждены кровля и окна. К счастью, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет», – отметил глава региона.

    Губернатор также добавил, что поврежденное учебное заведение обязательно восстановят, а все запланированные ремонтные работы будут доведены до конца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе один мирный житель Херсонской области погиб после сброса боеприпаса с дрона. Ранее украинские беспилотники повредили здание школы в Новокиевке.

    А в марте атаке дронов подверглись два образовательных учреждения в Алешкинском и Скадовском округах.

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    15 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом»

    Глава Минпромторга Алиханов приобрел отечественный электрокар «Атом»

    Глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов стал владельцем нового отечественного электромобиля «Атом», сборка которого осуществляется на заводе «Москвич».

    Алиханов сообщил о приобретении нового отечественного электромобиля «Атом», передает РИА «Новости». «Я уже на нем езжу. Взял его», – заявил министр.

    Производством электромобилей «Атом» занимается компания «Кама» на мощностях столичного завода «Москвич». Первые товарные экземпляры передали клиентам в середине июля этого года.

    Ранее гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк отмечал, что первые десятки произведенных машин направляются в каршеринговые сервисы. По его словам, физическим лицам по предзаказу электрокары начали отправлять летом, а объемы выпуска будут кратно увеличиваться практически каждый месяц.

    В середине июля компания «Кама» передала первые электромобили «Атом» покупателям по предзаказам.

    Известный дизайнер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового отечественного авто.

    К концу августа уровень локализации производства этой машины достиг 70%.

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