Китай и Арктику решили связать кратчайшим транспортным маршрутом

На ВЭФ подписали соглашение о транспортном коридоре «Мохэ – Найба – Магадан»

Tекст: Мария Иванова

Соглашение о строительстве международного транспортного коридора (МТК) «Мохэ-Найба-Магадан», который свяжет Китай с Якутией и Магаданом, подписали на Восточном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

Документ закрепил координацию усилий по созданию транспортно-логистической инфраструктуры на территории Якутии.

«Международный транспортный коридор «Мохэ – Найба – Магадан», который объединит новый пограничный переход с Китаем, глубоководный терминал Найба в Якутии и более 2,9 тыс. километров железнодорожных линий до порта и Магадана, будет построен на Дальнем Востоке. Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписали на Восточном экономическом форуме», – говорится в сообщении правительства Республики Саха.

Подписи под документом поставили глава Якутии Айсен Николаев, гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Николай Запрягаев, президент Фонда «Кристалл роста» Александр Галушка и руководители других компаний. По словам Николаева, объем грузов через новый коридор оценивается в 300 тыс. тонн на первом этапе и до 30 млн тонн в полной мощности.

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