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Захарова назвала обязательный признак великой державы
Захарова назвала цифровой суверенитет обязательным признаком великой державы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта обязательным атрибутом современной великой державы.
Захарова выступила на сессии «Цифровой суверенитет глобального Юга: новые возможности партнерства». Мероприятие состоялось в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».
«Информационно-коммуникационные возможности, все вместе – от средств массовой информации до цифровизации, от искусственного интеллекта до мощностей, которые его обеспечивают, тоже являются показателем могущества, уровня развития государства, обязательной атрибутикой великой державы», – сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что статус государства определяется не только экономическими и военными показателями. По ее словам, размер внутреннего валового продукта, объем золотовалютных резервов или мощь армии перестали быть единственными критериями оценки страны на мировой арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД анонсировала выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.
Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отнес Россию к тройке стран с полным цифровым суверенитетом.