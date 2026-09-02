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    Российский автопром борется с зависимостями
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    Путин предложил новое название для «Силы Сибири – 2»
    Путин ответил на угрозы Зеленского авиакомпаниям
    Путин оценил возможность удара по объектам в Британии
    ВС России нанесли удары по военным целям под Киевом и в Одессе
    Власти объяснили действие указа о защите объектов инфраструктуры
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    13 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    37 комментариев
    2 сентября 2026, 09:21 • Новости дня

    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины

    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает ударов по заводам, производящим военную технику для Украины.

    Медведев высказался в своем Telegram-канале о необходимости жесткого ответа на действия Германии.

    «Берлин предъявил России обвинения в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига. С учётом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи. Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине», – заявил политик.

    Политик также прокомментировал угрозы в отношении российской гражданской авиации.

    «И про угрозы безумного клоуна в отношении гражданской авиации в небе России. Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием», – уточнил Медведев.

    Кроме того, зампред Совбеза обратил внимание на роль западных стран в поддержке террористических актов. Он отметил, что спонсорами террора выступают лидеры западных, преимущественно европейских государств, которые «часто посещают Киев на поездах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Россию в атаке беспилотников на аэропорт Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отверг данные заявления немецких властей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Берлину скорый и жесткий ответ.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

    2 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объяснил, почему российские войска не наносят ударов по военно-политическому руководству Украины.

    «Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для… Действительно, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, а не просто «за 40 дней уничтожать» нашу экономику и ставить Россию «на колени» или наносить нам «очередной стратегический удар», «стратегическое поражение», какие-то там переговорщики нам нужны», – приводит пресс-служба Кремля слова президента, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Ранее в беседе с журналистами Путин подтвердил, что любые военные объекты на Украине, в том числе британские, российская армия рассматривает как свои законные цели. При этом он назвал военной тайной возможность удара по объектам ВПК на территории Британии, связанным с Украиной.


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    2 сентября 2026, 01:18 • Новости дня
    Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

    «Положение канцлера [ФРГ] сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан, и понятно почему – потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими, очевидные просчеты в экономике – предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним: что нужно противостоять «агрессивной России». А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина.

    По словам российского лидера, с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. «Я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это еще одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа», – ответил Путин.

    Напомним, в конце августа вблизи аэропорта Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Следователи выявили на одном из трех найденных аппаратов генетические следы, ответственность за обнаруженные дроны немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    1 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    В Германии заявили о состоянии войны с Россией

    Глава компании Donaustahl Туман заявил о идущей между Берлином и Москвой войне

    В Германии заявили о состоянии войны с Россией
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил, что Германия и Россия уже находятся в состоянии вооруженного противостояния.

    Оружейник Штефан Туман поделился своим мнением в подкасте журналиста газеты Bild Пауля Ронцхаймера, передает РИА «Новости».

    По мнению Тумана, происходящее между двумя странами нельзя ограничивать определением «гибридная война». Он считает, что Берлин и Москва уже вовлечены в непосредственное противостояние.

    «Германия и Россия находятся в состоянии войны», – заявил предприниматель.

    Туман также сообщил, что его компания поставляет Украине боевые беспилотники. Donaustahl является немецким производителем продукции оборонного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о подготовке Берлина к вооруженному противостоянию с Москвой.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал совместное производство беспилотников прямым вовлечением Германии в конфликт.

    В прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о состоянии конфликта с Россией.

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    1 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин заявил о создании масштабных условий для активного развития пищевой отрасли, обеспечивающей качественной продукцией десятки регионов страны.

    С 2023 года столичные предприятия пищевой отрасли получили почти 30 млрд рублей инвестиций. «Создаём в Москве все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в этот сектор», – написал градоначальник в канале на платформе Max.

    Городской фонд поддержки промышленности предлагает бизнесу компенсацию до 50% ключевой ставки, льготные займы до 300 млн рублей и помощь с лизингом. Благодаря этому производители обновляют оборудование и расширяют географию поставок. Например, столичные бараночные изделия теперь продаются на Сахалине и в Якутии.

    Кроме того, город активно развивает выпуск специализированного оборудования. В районе Южное Бутово появится крупный производственный комплекс, который обеспечит отечественной техникой предприятия по всей России. Это позволит укрепить технологическую независимость и продовольственную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полугодии текущего года объем промышленного производства в столице увеличился на 12,1%.

    Мэр Москвы сообщил о положительном влиянии столичных инвестиций на развитие региональных предприятий.

    Сергей Собянин отметил востребованность разработок московских компаний по всей России.

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    2 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ответ на действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и на бездоказательные обвинения в причастности к дронам близ аэропорта Лейпцига от Москвы последует скоро и будет жестким, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ответ будет, как они любят, пожестче. Я думаю, что в этом сомнений тоже ни у кого никогда и не было. <...> Возможность такого развития просчитывали, готовились, ответ будет скоро», – цитирует ее РИА «Новости».

    Дипломат считает, что причиной подобного развития событий был поиск повода со стороны ФРГ для того, чтобы выдворить генконсульство в Бонне и закрыть Русский дом.

    «Вся история, которая была придумана вокруг беспилотника, ни о чем: нет ни фактов, ни подтверждающих материалов, вообще ноль, – ничего нет», – отметила Захарова.

    Еще один вопрос двусторонней повестки – расторжение договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине, а история вокруг беспилотника – подходящий повод.

    «Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод. И я думаю, что еще одним доказательством этого было то, что вся история была заранее спланирована. Это был опять междусобойчик», – сказала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова указала, как ФРГ «буквально изничтожает» хорошее в диалоге с Россией.

    Президент Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Песков заявил о курсе Германии на дальнейшую эскалацию против России.

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    2 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм
    Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии прокомментировал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности полетов над Россией.

    «Послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Зеленский озвучил угрозы авиакомпаниям, использующим воздушное пространство России. Он заявил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться», сообщает «Коммерсантъ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом.



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    1 сентября 2026, 23:57 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности вывести военную базу в Гюмри в случае запроса Армении

    Путин: Если Армении российская база не нужна, уйдем хоть завтра

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии заверил, что Россия максимально оперативно свернет военную базу в Гюмри, если Армения заявит о ее ненужности.

    «Если Армения считает, что российская база Армении не нужна, мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова? Пожалуйста, навязывать мы никому ничего не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то российское военное крыло рядом, то мы останемся, будем работать, сотрудничать», – цитирует президента РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне МИД сообщал, что Ереван не направлял Москве сигналов о закрытии военной базы в Гюмри.


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    1 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Путин предупредил недругов России об угрозе «схлопотать и по зубам»

    Путин: Желающие нас слопать могут схлопотать и по зубам

    Путин предупредил недругов России об угрозе «схлопотать и по зубам»
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии пояснил аллегорию охоты косаток на белых медведей и СВО.

    «Смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам. И Россия готова сделать это, несмотря на быстрорастущие аппетиты и зубы этих акул», – приводит слова Путина Кремль.

    При этом глава государства признался, что такая аналогия родилась спонтанно. «Если вы намекаете на то, что косатки – это Запад как бы коллективный, то я бы сказал, что косатка – конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения – это акулы империализма», – отметил президент.

    Аллегорию из мира животных Путин использовал 29 августа на встрече с педагогами, когда обсуждали суровую природу Северного полюса, где на белых медведей могут нападать косатки. «Представляете, вот там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают. Это все очень интересно. Такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – сказал тогда Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил флоту наказать Европу за пиратство.

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    1 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский и украинский актер Леонид Марченко, сыгравший Петра Савчука в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», скончался.

    Марченко было 88 лет, передает РИА «Новости». «В возрасте 88 лет умер Леонид Марченко – актер, сыгравший Петра Савчука в легендарной ленте Леонида Быкова «В бой идут одни старики», – отмечается в сообщении Telegram-канала украинского издания «Телеграф».

    Артист родился в Киеве и посвятил более 60 лет работе в местном театре юного зрителя на Липках. Его фильмография насчитывает свыше 40 картин, среди которых «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Юркины рассветы».

    Церемония прощания с актером пройдет 2 сентября в киевском ТЮЗе на Липках.

    В конце августа в возрасте 79 лет скончался российский актер театра и кино Юрий Цурило.

    В конце июля из жизни ушел 83-летний советский артист Сергей Ясинский.

    В мае 2024 года на Украине умер сыгравший в картине «Старая крепость» Богдан Козак.

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    1 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Германии, но вовремя остановилась, сославшись на необходимость дождаться данных расследования.

    Каллас едва не связала Москву с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, передает РИА «Новости». Она вовремя остановилась, отметив необходимость дождаться результатов расследования из Германии.

    «Давайте сначала выслушаем Германию, которая представит новости и информацию и поделится имеющимися у нее разведданными относительно этих атак. И затем, конечно, мы сможем обсудить, что еще можем сделать. Ясно, что Россия также… ну, сейчас я опять напрямую это связываю, но пусть немцы заявят, кто за этим стоит», – сказала Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Несмотря на оговорку, глава европейской дипломатии продолжила обвинять Россию в неких «провокациях». Каллас заявила о необходимости сдерживать Москву от дальнейших действий.

    По ее словам, министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить реакцию на подобные инциденты. Также на повестке стоит вопрос ускорения ликвидации «критических пробелов» в военных возможностях государств объединения, чтобы сделать сдерживание более убедительным.

    Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал согласование ответа на инцидент с беспилотником в Лейпциге с партнерами по ЕС и НАТО.

    Российское посольство в Берлине выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений из-за обнаружения данного аппарата.

    Ранее лидеры Евросоюза в итоговом документе брюссельского саммита возложили на Москву ответственность за любые подобные случаи в Европе.

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    1 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии считает Москву причастной к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, заявили на совместной пресс-конференции глава МВД ФРГ Александер Добриндт и руководитель МИД Йоханн Вадефуль.

    По словам Добриндта, произошедшее 4 августа «укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе», передает РБК. Он отметил, что немецкие власти возлагают ответственность за гибридную атаку именно на Россию.

    Российское посольство в Германии отвергло эти обвинения, назвав инцидент наспех состряпанной провокацией. Дипломаты подчеркнули, что подобная ситуация выгодна Киеву и европейским политикам, выступающим за продолжение военной поддержки Украины.

    Ранее издание Politico раскрыло планы Германии возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.

    Немецкие следователи обнаружили генетические следы на найденном беспилотнике.

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    1 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне

    Захарова: Москва даст достойный ответ на закрытие генконсульства в Бонне

    МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкие власти получат достойный ответ на решение закрыть Русский дом и генеральное консульство в Бонне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Берлин пошел на обострение отношений под надуманным предлогом, передает ТАСС. Захарова подчеркнула, что российские учреждения давно не давали покоя властям Германии, поэтому они придумали повод для их закрытия. При этом никаких доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

    Дипломат также отметила, что Берлин замаран участием в терактах и разжиганием украинского конфликта. Москва намерена дать ответ на все антироссийские решения.

    Напомним, Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига.

    Власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

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    2 сентября 2026, 01:07 • Новости дня
    Путин объяснил поговоркой указ о защите объектов инфраструктуры

    Путин объяснил указ о защите объектов инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объяснил суть указа о защите объектов инфраструктуры поговоркой про мужика и гром и опроверг планы по национализации таких объектов.

    «Никакой национализации. А побудительный мотив очень простой. Вы знаете нашу русскую поговорку: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Нанес ущерб? Нанес. А почему? В том числе и прежде всего потому, что они не были защищены», – приводит Кремль слова президента на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Киргизии.

    По словам Путина, представители бизнеса ранее заявляли, что охрана объектов – обязанность правоохранительных органов, армии.

    «Но когда мы поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться. [...]Этот указ как раз и направлен на то, чтобы объединять усилия и административных органов на местах (в муниципалитетах, в городах, в областях, в республиках Российской Федерации), правоохранительных органов, Министерства обороны, объединять усилия для защиты критически важных объектов. Вот, собственно, это цель указа. И он, вы знаете, работает», – подчеркнул президент.

    При этом Путин предупредил, что даже в этом случае нельзя ничего исключать, так как что-то может «прорваться где-то там». «И с защитой не всегда все получается, но направлен он именно на это. Результаты есть», – заключил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры. Президент также заявил, что России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ.

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    1 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы

    Россельхознадзор опроверг сообщения о поголовной маркировке кур

    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы
    @ Martin Schutt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    С 1 сентября 2026 года владельцы личных подсобных хозяйств, содержащие более 10 голов домашней птицы, должны поставить поголовье на государственный учет. Россельхознадзор разъяснил порядок процедуры на фоне появившихся в СМИ и социальных сетях сообщений о необходимости индивидуального маркирования каждой птицы.

    Законодательство не предусматривает присвоение отдельного номера каждой курице, утке или другой домашней птице. Для поголовья применяется групповое маркирование, говорится в официальном сообщении Россельхознадзора.

    Государственная ветеринарная служба региона должна провести учет по месту содержания птицы: специалист осматривает поголовье и присваивает идентификационный номер всей группе. Табличку с номером размещают на помещении, где содержатся животные.

    Процедура проводится бесплатно для владельцев личных подсобных хозяйств.

    В Россельхознадзоре пояснили, что главная задача учета – обеспечить прослеживаемость поголовья и оперативно реагировать на вспышки опасных заболеваний, в том числе высокопатогенного гриппа птиц. Наличие информации позволит быстро определить хозяйства, которые находятся в зоне риска.

    Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков подчеркнул, что новая система необходима для оперативного реагирования при вспышке инфекционного заболевания у птиц.

    «Учет животных в личных подсобных хозяйствах – это не пересчет поголовья и тем более не сбор сведений о частной жизни граждан. Это инструмент прослеживаемости, который позволяет при возникновении очага заразной болезни в течение нескольких часов определить, какие хозяйства находятся в зоне риска, и не допустить дальнейшего распространения инфекции», – заявил он.

    По словам Савенкова, учет в первую очередь необходим для защиты самих владельцев и их хозяйств.  «Учет – это не нагрузка на владельца, а страховка для него», – отметил заместитель главы Россельхознадзора.

    В ведомстве также опровергли распространившиеся сообщения о том, что владельцам птицы необходимо обращаться для постановки животных на учет в многофункциональные центры. Как пояснили в Россельхознадзоре, МФЦ не участвуют в маркировании и учете животных и не имеют доступа к ветеринарным информационным системам.

    При этом власти намерены дополнительно оценить, как новые требования реализуются на практике. Такое поручение вице-премьер Дмитрий Патрушев дал Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору после заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина и обращений граждан, сообщает официальный канал правительства России в Мах.

    По итогам проверки ведомства должны подготовить предложения по совершенствованию порядка учета животных. При разработке возможных изменений планируется учесть позицию Государственной думы и профильных ассоциаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума предложила правительству скорректировать постановление об учете животных. Весной Законодательное собрание Петербурга внесло в нижнюю палату документ о создании единого реестра питомцев. Осенью прошлого года группа депутатов разработала проект об обязательной маркировке домашних животных.

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    1 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне

    Глава МИД ФРГ Вадефуль: Берлин закрывает генконсульство России в Бонне

    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне
    @ bonn.mid.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

    Причиной стал инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа, передает ТАСС. «Правительство ФРГ принимает меры против России как виновника гибридной атаки в Лейпциге», – заявил Вадефуль на пресс-конференции в Берлине.

    По согласованию с канцлером министр распорядился закрыть дипмиссию с 18 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии рассматривали возможность закрытия генерального консульства России в Бонне.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о согласовании ответных мер с партнерами по НАТО и Евросоюзу.

    Накануне Берлин планировал возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

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