Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.0 комментариев
Пекин выразил сожаление из-за непринятого коммюнике на заседании G20
МИД Китая выразил сожаление из-за непринятого коммюнике на заседании G20
Власти Китая выразили разочарование в связи с отсутствием совместного коммюнике по итогам заседания глав финансовых ведомств и центробанков стран G20.
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь выразил сожаление об отсутствии итогового документа после встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран Группы двадцати, передает ТАСС.
«Мы обратили внимание, что на только что состоявшемся заседании [G20] стороны высказали разные мнения по соответствующим вопросам. Китай выражает глубокое сожаление в связи с тем, что по итогам этого заседания не было принято коммюнике», – заявил дипломат на брифинге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент рассказал об отказе Пекина поддержать итоговое заявление с осуждением нерыночной экономики.
Соединенные Штаты перед этим пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов стран G20
В марте 2024 года участники аналогичной встречи в Сан-Паулу также отказались от принятия совместного коммюнике из-за геополитических разногласий.