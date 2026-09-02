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Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки Банка России в сентябре
Депутат Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14%
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает сохранения текущего показателя ключевой ставки Банка России на ближайшем осеннем заседании регулятора.
Парламентарий поделился своими ожиданиями на полях Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».
По его мнению, регулятор оставит показатель без изменений.
«Я думаю, что с учетом текущих проинфляционных рисков ключевая ставка будет сохранена на том же уровне – 14%. Допускаю, с небольшой долей оптимизма, снижение на 0,25 процентного пункта», – отметил политик.
На данный момент ставка составляет 14% годовых. В конце июля Центробанк снизил ее в десятый раз подряд. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщала, что совет директоров предметно рассматривал варианты сохранения показателя на уровне 14,25% или даже его повышения.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Мероприятие традиционно организовано на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Банк России опустил ключевую ставку до 14% годовых.
Месяцем ранее совет директоров регулятора снизил этот показатель до 14,25%.
Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил об отказе от фиксированного шага смягчения монетарной политики.