Еврокомиссар предрекла худшую зиму для Украины

Еврокомиссар Кос: Грядущая зима может стать худшей для Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Предстоящая зима рискует стать самым тяжелым периодом для Киева за все время конфликта, заявила Марта Кос перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Ирландии, передает РИА «Новости».

«Мы обсудим, как мы можем помочь Украине больше, подготовив Украину к зиме, которая может оказаться худшей из когда-либо», – сказала Кос. Трансляция ее выступления велась на официальном сайте Еврокомиссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объяснил смену главы правительства подготовкой к очень сложной зиме.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предупредил о приближении самого тяжелого отопительного сезона в истории страны.

Глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль призвал граждан готовиться к тяжелым холодам.