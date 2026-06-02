Ученый Сущий предрек Украине 25 лет устойчивой депопуляции

Tекст: Алексей Дегтярёв

Даже возвращение основной массы беженцев не изменит общей тенденции к вымиранию, указал в своем исследовании ученый, передает РИА «Новости».

По расчетам эксперта, с начала 2022 года к началу 2027 года количество жителей страны сократится почти на треть – с 37,6 до 25,7 млн человек.

«Учитывая масштабы демографической проблемы и уровень ее системной запущенности, постконфликтная нормализация социально-экономической жизни на Украине абсолютно не гарантирует значительного улучшения параметров естественного воспроизводства», – подчеркивается в исследовании.

Сущий отмечает, что даже при самом оптимистичном сценарии естественная убыль населения составит 5,6-6% в год. Однако более вероятны прогнозы, согласно которым убыль достигнет 7,3-12,6%, а общие потери за 2027-2052 годы составят 5,2-7,1 млн человек. В ближайшие 15-20 лет соседнее государство останется в группе стран с максимальными темпами депопуляции.

