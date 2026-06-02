Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.18 комментариев
Американский и британский военнослужащие погибли на учениях в Ираке
NBC News: Военные США и Британии погибли в Ираке
Во время военных маневров на авиабазе в иракском Эрбиле 31 мая при невыясненных обстоятельствах погибли солдаты из США и Великобритании.
ЧП случилось 31 мая на американском военном объекте в северной части Ирака, передает ТАСС.
Официальные представители обеих стран отказываются раскрывать детали произошедшего. Имена погибших солдат также не разглашаются.
В начале мая аналогичный инцидент произошел во время маневров «Африканский лев» на территории Марокко. Тогда два американских военных сорвались со скалы в Атлантический океан и пропали без вести. Впоследствии спасательным службам удалось обнаружить тело только одного из них.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте над Ираком погибли четыре члена экипажа американского военного самолета-заправщика.