  • Новость часаВоенкор назвал пораженные массированным ударом цели на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пересборка карьеры упростила поиск работы в России
    Путин заявил о новом уровне конфликта на Украине после удара по Старобельску
    Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах
    В четвертьфинал «Ролан Гаррос» вышли пять росиянок
    Нанесен массированный удар по военно-промышленным объектам на Украине
    ВС России поразили энергоузлы в Киеве, Днепропетровске и Харькове
    ФСБ раскрыла масштабный взлом смартфонов чиновников
    МИД назвал «правовым нигилизмом» перехват Францией судна Tagor
    Европа проиграла Азии борьбу за сжиженный природный газ
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    19 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    5 комментариев
    2 июня 2026, 09:32 • Новости дня

    Авиаудар Израиля унес жизни семьи из шести человек на юге Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильская авиация ударила по жилому дому в населенном пункте Марвания в Ливане, сообщил источник в службе скорой помощи страны.

    Погибла целая семья, это четверо детей и муж и с женой, сказал собеседник РИА «Новости».

    Ранее в районе Набатии атака беспилотника на автомобиль унесла жизни молодого человека и его матери. За день до этого на трассе Набатия-Хардали при аналогичном ударе погибли мужчина и две его дочери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае жертвами израильского авианалета на ливанское поселение Саксакия стали девять членов семьи беженцев. В конце апреля при ударе ВВС Израиля по жилому дому в населенном пункте Джбшит погибла семья из пяти человек.

    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Франция созвала экстренное заседание СБ ООН из-за действий Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро объявил о решении созвать внеочередную встречу Совета Безопасности ООН.

    Дипломат сделал это заявление во время выступления в эфире телеканала BFMTV, осудив активность израильских войск, передает ТАСС.

    «Я потребовал проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН, – сказал министр. – Ничто не может оправдать продолжение военной операции Израиля в Ливане и его все более глубокую оккупацию ливанской территории».

    По мнению руководителя министерства, израильское руководство совершает огромную ошибку, отказываясь прекращать боевые действия в соседней стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил расширить военную операцию в Ливане.

    Несколькими днями ранее израильская армия нанесла точечный удар по Бейруту.

    Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре подтвердил право еврейского государства на самооборону.

    Комментарии (2)
    31 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    CNN: Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран ускорил восстановление подземных объектов, устранив последствия атак на входы в тоннели с помощью строительной техники.

    Иран восстановил доступ к большинству своих подземных баз, пострадавших от атак Соединенных Штатов и Израиля, передает РИА «Новости». По данным спутниковых снимков, удалось расчистить завалы у 50 из 69 входов в тоннели на 18 секретных объектах.

    «Как выяснило CNN, Иран уже расчистил 50 из 69 входов в тоннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль», – отмечает телеканал. Американские и израильские силы пытались заблокировать доступ к этим базам, разрушая дороги и обрушивая входы.

    После вступления в силу режима прекращения огня восстановительные работы заметно ускорились. Для устранения последствий ракетных ударов иранская сторона использует бульдозеры и самосвалы.

    Удары по иранской территории начались 28 февраля, в результате погибли более трех тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, и Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Иран приступил к расчистке завалов на входах в подземные ракетные базы.

    Позже американская разведка подтвердила восстановление доступа к 90% подземных хранилищ по всей стране.

    Всего в ходе боевых действий против Соединенных Штатов и Израиля погибли 3483 человека.

    Комментарии (5)
    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 04:29 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник MQ-1 Predator
    Иранские военные сбили американский беспилотник MQ-1 Predator
    @ Leslie Pratt/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран уничтожил американский многоцелевой дрон MQ-1 Predator, вторгшийся в воздушное пространство страны, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

    КСИР заявило, что беспилотник вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана, «но сразу же был обнаружен и поражен ракетами системы ПВО КСИР», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    По данным иранских военных, американский дрон нарушил воздушное пространство страны с целью совершения враждебных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщает, что в результате ракетного удара по кувейтской авиабазе Али-эль-Салем несколько граждан США получили травмы, а два ударных беспилотника MQ-9 Reaper оказались серьезно повреждены.

    На днях иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-9 над акваторией Персидского залива.

    Комментарии (2)
    2 июня 2026, 03:55 • Новости дня
    Трамп резко осудил Нетаньяху за эскалацию в Ливане

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации конфликта в Ливане во время телефонного разговора в понедельник, сообщили Axios три чиновника.

    Ранее в понедельник Иран пригрозил отказаться от переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. По словам двух источников, во время телефонного разговора Трамп назвал Нетаньяху «чертовым психом» и обвинил его в неблагодарности. Он также затормозил осуществление плана Израиля по нанесению удара по Бейруту, пишет Axios.

    Один американский чиновник сообщил, будто Трамп сказал Нетаньяху, что выполнение его угроз о бомбардировке ливанской столицы приведет к дальнейшей изоляции Израиля во всем мире.

    Трамп пытался убедить Нетаньяху в том, что американский лидер помог тому избежать тюрьмы, ссылаясь на его поддержку во время судебного процесса по делу о коррупции.

    «Да ты, черт тебя дери, сумасшедший. Если бы не я, ты был бы в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Сейчас тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», – передал беседу двух политических товарищей один из информаторов издания.

    Другой источник сказал, что Трамп был «взбешен» и в какой-то момент закричал на Нетаньяху: «Какого черта ты делаешь?»

    Еще один источник указывал на то, что Трамп был обеспокоен убийством Израиля мирных жителей в Ливане, и возражал против того, чтобы израильтяне разрушали здания.

    В итоге, по данным источника Axios в Израиле, страна не планирует наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

    Несмотря на несколько напряженных разговоров между Трампом и Нетаньяху, один из чиновников сказал, что это был один из худших разговоров с начала его второго президентского поста. После телефонного разговора Трамп написал в Truth Social об успешных  переговорах с Ливаном и Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку. В иранском парламенте поставили условие переговорам с США, а президент США объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели».

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 16:49 • Новости дня
    Власти Омана предупредили о морской мине в Ормузском проливе

    Центр морской безопасности Омана предупредил о мине в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Морская мина, предположительно, обнаружена в территориальных водах Омана в Ормузском проливе, заявил центр морской безопасности Омана.

    Центр морской безопасности призывает всех моряков, рыбаков и судна проявлять максимальную осторожность при судоходстве, в связи с с обнаружением плавающего объекта, который, предположительно, является морской миной, к западу от зоны прибрежного движения в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Ситуация разворачивается на фоне напряженности в регионе. Президент США  ранее пообещал в ближайшее время принять окончательное решение по иранской проблеме. Он уточнил, что стороны пока не согласовали ядерную программу и открытие пролива, хотя остальные разногласия уже урегулированы.

    Центральное командование ВС США анонсировало военную операцию против иранских кораблей в Ормузском проливе.

    Президент Соединенных Штатов заявил о скором открытии данного маршрута.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи признал наличие мин в акватории Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    Иран решил полностью перекрыть Ормузский пролив

    Tasnim: Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе с целью оказания давления на Израиль, пишет Tasnim.

    «Иран и силы сопротивления полны решимости полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать [действия] на других фронтах, включая Баб-эль-Мандебский пролив», – сообщает Tasnim, передает ТАСС.

    Отмечается, что такие меры рассматриваются как способ «наказать» израильскую сторону и ее союзников за агрессивные шаги против Ливана.

    Ранее КСИР назвал угрозой помощь США судам в Ормузском проливе.

    Центральное командование ВС США анонсировало военную операцию против иранских кораблей в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    Парламент Израиля единогласно проголосовал за досрочный самороспуск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты израильского парламента (Кнессета) единогласно проголосовали в первом чтении за законопроект о досрочном самороспуске, сообщила газета The Times of Israel.

    Законопроект о досрочном прекращении работы израильского парламента прошел первое чтение, передает ТАСС.

    Документ поддержали 106 законодателей, при этом против не высказался ни один человек. Ранее инициатива получила одобрение профильного комитета.

    В конце мая Кнессет уже утвердил этот документ в предварительном чтении. Для окончательного вступления в силу закону предстоит пройти еще два этапа голосования на пленарных заседаниях. Очередные выборы должны состояться не позднее 27 октября 2026 года.

    Изначально роспуска добивались бывшие союзники премьер-министра Биньямина Нетаньяху из партии «Объединенный иудаизм Торы». Чтобы сохранить контроль над сроками выборов, лидер коалиции Офир Кац выдвинул собственный проект. В итоге инициативу поддержали как представители коалиции, так и оппозиционные силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Кнессет одобрил законопроект о досрочном самороспуске в предварительном чтении.

    Незадолго до этого протестующие израильтяне потребовали проведения досрочных выборов.

    Бывшие премьер-министры Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную партию для участия в осеннем голосовании.

    Комментарии (2)
    30 мая 2026, 23:29 • Новости дня
    Военные США нанесли удар по судну в Оманском заливе ракетой Hellfire

    Tекст: Антон Антонов

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что нанесло удар по сухогрузу под флагом Гамбии в Оманском заливе, так как судно проигнорировало предупреждения и попыталось прорвать морскую блокаду Ирана.

    «Силы США, действующие в Оманском заливе, 29 мая обеспечили соблюдение блокады, выведя из строя морское судно под флагом Гамбии, которое пыталось направиться в иранский порт», – говорится в заявлении CENTCOM.

    По заявлению американских военных, торговое судно Lian Star получило более 20 предупреждений. Поскольку экипаж отказался подчиниться требованиям, летательный аппарат выпустил ракету Hellfire по машинному отделению, передает РИА «Новости».

    Всего в рамках поддержания режима изоляции американские подразделения уже вывели из строя пять коммерческих кораблей. При этом 116 судов были перенаправлены по другим маршрутам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее об инциденте в Оманском заливе сообщало Associated Press. В начале мая американский истребитель атаковал иранский танкер M/T Hasna в Оманском заливе.

    В апреле американский эсминец захватил иранский торговый корабль в Оманском заливе.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 20:19 • Новости дня
    США вывели из строя пытавшийся прорвать блокаду сухогруз в Оманском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-воздушные силы Соединенных Штатов вывели из строя грузовое судно под флагом Гамбии, которое проигнорировало предупреждения и попыталось войти в заблокированную гавань Ирана, сообщает Associated Press.

    Американские военные пресекли попытку прорыва морской блокады, передает РИА «Новости». «Сухогруз Lian Star под флагом Гамбии проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил ночью, пытаясь войти в иранский порт... Судно было выведено из строя американской авиацией в Оманском заливе», – цитирует агентство сообщение Associated Press.

    В настоящее время поврежденный корабль продолжает дрейфовать в водах залива. Отмечается, что представители вооруженных сил Соединенных Штатов не поднимались на борт остановленного судна.

    В начале мая американский истребитель атаковал иранский танкер M/T Hasna в Оманском заливе.

    Позже военные США уничтожили иранскую пусковую установку беспилотников.

    Президент США заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 20:29 • Новости дня
    Хегсет допустил пересмотр присутствия военных США на Ближнем Востоке

    Хегсет допустил вывод военных США с баз на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил возможность сокращения военного присутствия на Ближнем Востоке после завершения конфликта с Ираном.

    Хегсет допустил вывод американских подразделений с ряда военных баз, которые получили повреждения во время недавних событий на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Окончательное решение по этому вопросу примет президент Дональд Трамп после подведения итогов противостояния с Ираном.

    «Решение об этом будет принимать президент Трамп, но это будет зависеть от того, по какому пути мы захотим пойти. Мы положительно оцениваем наши партнерства в регионе. Эти решения будут приниматься с учетом итогов», – заявил Хегсет во время визита на форум «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

    Ранее Белый дом сообщил о планах сохранить американский военный контингент на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 03:40 • Новости дня
    Bloomberg заявило о пострадавших при ударе Ирана американских военных

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара по кувейтской авиабазе Али-эль-Салем несколько граждан США получили травмы, а два ударных беспилотника MQ-9 Reaper оказались серьезно повреждены, сообщает Bloomberg.

    По базе в Кувейте был нанесен удар иранской баллистической ракетой, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

    По словам источника, снаряд удалось перехватить, однако падающие обломки ранили около пяти человек. Среди пострадавших оказались как военнослужащие, так и подрядчики.

    Кроме того, атака привела к уничтожению одного ударного беспилотника MQ-9 Reaper и серьезному повреждению еще как минимум одного аппарата. Стоимость каждого такого дрона составляет около 30 млн долларов. Центральное командование США пока не ответило на запрос о комментариях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия в ходе конфликта с Ираном потеряла пятую часть тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper.

    В апреле пятнадцать военнослужащих США получили ранения при ударе иранского дрона по авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте. Месяцем ранее Корпус стражей исламской революции поразил этот военный объект баллистическими ракетами.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    WSJ: ОАЭ нанесли десятки авиаударов по территории Ирана с начала войны

    Tекст: Вера Басилая

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) многократно атаковали иранские объекты в Ормузском проливе, координируя действия с американскими и израильскими спецслужбами на фоне обострения ближневосточного конфликта, сообщила The Wall Street Journal.

    По данным WSJ, Объединенные Арабские Эмираты осуществили серию воздушных атак на иранскую территорию с начала военной эскалации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Целями стали острова Кешм и Абу-Муса, а также ряд нефтехимических предприятий.

    «Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки ударов с воздуха по Ирану в первые дни войны, не останавливаясь и после объявления прекращения огня в апреле», – подчеркивает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Атаки проводились при тесном взаимодействии с разведками США и Израиля.

    Ранее, 15 мая, эмиратский госминистр иностранных дел Халифа бен Шахин аль-Марар категорически отверг обвинения Тегерана в причастности к агрессии. Второго мая Абу-Даби направил ноты протеста иранскому послу из-за заявлений Исламской Республики об ударах по эмиратам в ответ на действия США и Израиля.

    Ранее американские журналисты узнали об  ударе Эмиратов по иранскому нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван.


    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    В Иране ответили на намерение США внести изменения в меморандум о мире

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран внесет новые поправки в возможный текст соглашения с США, заявил источник агентства Tasnim, знакомый с данными американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы предложил новые поправки к существующему документу.

    «Обмен текстами продолжается, и Иран, как всегда, применит свои поправки к документу, и пока ничего окончательно не решено», – приводит Telegram-канале Tasnim слова информатора.

    Он подчеркнул, что критерий для Ирана – «это текст, который мы принимаем сами», и внесение поправок Трампом не означает их Иран их безоговорочно примет.

    Источник сообщил, что Иран полностью готов к ситуации недопонимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телерадиокомпания IRIB заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. CNN сообщил, что Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах. Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    МИД: Визит Зеленского не принесет пользы странам Ближнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит Владимира Зеленского в страны Ближнего Востока не принесет никакой добавленной стоимости для арабских государств, заявил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко на полях VI Международного научно-экспертного форума «Россия – Ближний Восток».

    Дипломат отметил, что страны Персидского залива имеют полное право принимать у себя украинского лидера, передает ТАСС. Однако взаимодействие с ним вряд ли приведет к позитивным результатам, поскольку Зеленский фактически является марионеткой Запада.

    «Поэтому точно так же, как эти западные базы или западные военнослужащие, дислоцированные в странах Аравийского полуострова, не принесли ничего хорошего, а только накликали беду на эти государства, так и его визит, с нашей точки зрения, никакой добавленной стоимости для наших арабских друзей не принесет», – подчеркнул Борисенко.

    Ранее Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.

    В марте Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еще 28 торговых судов прошли через Ормузский пролив, получив соответствующее разрешение от военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), следует из заявления пресс-службы ВМС КСИР.

    Очередная группа торгового флота благополучно пересекла акваторию Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Движение кораблей осуществлялось при строгой координации с Корпусом стражей исламской революции.

    «В течение прошедших суток 28 судов, включая нефтетанкеры, контейнеровозы и другие типы торговых судов, прошли через Ормузский пролив после получения разрешения на проход и при координации ВМС КСИР», – подчеркивается в официальном заявлении пресс-службы иранского военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая у Ормузского пролива скопилось около полутора тысяч ожидающих разрешения на проход коммерческих судов.

    Позже капитаны тридцати кораблей согласовали с иранскими военными условия перехода.

    На следующий день военно-морские силы Ирана обеспечили безопасный транзит тридцати пяти различных судов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Генпрокурор указал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске
    Россия потребовала допуска к расследованию инцидента с дроном в Румынии
    Метте Фредериксен осталась премьером Дании на третий срок
    Парламент Израиля единогласно проголосовал за досрочный самороспуск
    ЕС намерен «заморозить» потолок цен на российскую нефть без эмбарго
    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale
    Москвича оштрафовали за шпионскую камеру на экзамене ГИБДД

    Пересборка карьеры упростила поиск работы в России

    Дефицит кадров остается одной из главных проблем российской экономики, а поиск квалифицированных сотрудников – одной из самых сложных задач бизнеса. Решать ее помогают обновленные кадровые центры «Работа России» и Всероссийская ярмарка трудоустройства. В прошлом году площадки ярмарки посетили около миллиона человек, а работу нашли 120 тысяч участников. Как устроена новая система занятости, кому она помогает и почему в этой сфере живое общение по-прежнему эффективнее цифровых алгоритмов? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция провоцирует Россию на демонстрацию силы в Атлантике

    Франция вновь захватила танкер с российской нефтью. В этот раз оппоненты ссылаются на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Впрочем, эксперты считают, что это всего лишь отговорка, за которой скрывается ярое желание Парижа показать себя в качестве основного «борца с Москвой». Как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации