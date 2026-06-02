Пересборка карьеры упростила поиск работы в России

Tекст: Андрей Резчиков

В конце июня в разных уголках России пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это относительно молодой проект: впервые масштабно по всей стране его провели в 2023 году. Модернизированные кадровые центры «Работа России» начали появляться в рамках масштабной реформы с 2019 года, хотя сама государственная служба занятости ведет историю с момента принятия закона «О занятости населения в РФ» 19 апреля 1991 года.

Эти центры и ярмарка трудоустройства полностью изменили подход к поиску работы, превратившись из бюрократических бирж труда в современные карьерные хабы. Вместо простой выплаты пособий центры переориентированы на адресное решение жизненных ситуаций граждан и бизнес-задач работодателей. Сегодня комплексная модернизация охватила всю страну и перешла под эгиду нацпроекта «Кадры».

Всероссийская ярмарка стала ежегодной «и традиционно проводится в два этапа: региональный – в апреле, федеральный – в июне. Если человек внезапно потерял работу, ярмарка и центры «Работа России» помогают быстро вернуться в строй за счет межрегиональной мобильности, ускоренного найма и переобучения. На ярмарке соискатель за один день может пройти собеседования сразу с несколькими крупными компаниями.

Цифры успеха: миллион участников и тысячи вакансий

В прошлом году ярмарка собрала около миллиона участников, а почти 23 тыс. компаний выставили свои вакансии – более 523 тыс. предложений. Итог: 120 тыс. человек нашли работу прямо там.

Представители Минтруда РФ и региональные руководители подчеркивают: ярмарка – это эффективный инструмент борьбы с дефицитом кадров. Основной акцент делается на скорости и масштабе. Проект позиционируется как ключевой драйвер для насыщения кадрами приоритетных отраслей экономики.

Как отмечала вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, ярмарка трудоустройства «остается одним из самых востребованных кадровых событий в стране» и «открывает возможности для тех, кто хочет найти работу или сменить профессию, узнать об актуальных запросах рынка труда».

«Каждая площадка ярмарки – это место, где можно не только найти работу по душе, но и узнать о востребованных специальностях в регионе, познакомиться с компаниями и профессиями, – говорил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. – Для тех, кто только выбирает направление своего профессионального пути, ярмарка – это возможность примерить профессию, узнать о перспективах в различных отраслях своего региона. Для опытных сотрудников – попробовать свои силы сразу в нескольких компаниях, существенно ускорить подбор нужной вакансии. Традиционно по результатам Всероссийской ярмарки мы проводим мониторинг трудоустройства ее участников».

Единое окно для соискателей и бизнеса

Как поясняют в пресс-службе Минтруда, теперь ради поиска работы не нужно ходить по разным инстанциям – все собрано в одном месте. Кадровые центры «Работа России» работают как единое окно и для тех, кто ищет работу, и для бизнеса. Для соискателей доступно 33 сервиса: полный цикл – от составления резюме и профориентации до временной подработки для подростков. Для работодателей есть пять удобных сервисов для быстрого закрытия вакансий.

Центры активно обновляют по всей стране. Результат налицо: если раньше поиск работы через них занимал в среднем 110 дней, то теперь – 64 дня. Бизнес тоже доволен: скорость закрытия вакансий выросла почти вдвое (с 102 до 55 дней), и 82 процента работодателей готовы возвращаться за новыми сотрудниками снова.

За прошлое лето центры помогли найти временную работу более 630 тыс. подростков и студентов. А всего за 2025 год профориентацию прошли более миллиона человек. Карьерные консультанты не просто дают советы, а ведут за руку: помогают попасть на стажировку, практику, оформить целевое обучение или подготовиться к сложному собеседованию.

Особая забота: ветераны и участники СВО

Сегодня особое внимание уделяется не только молодежи, но и ветеранам и участникам СВО. Для них действуют приоритетные программы. Для молодых людей, вернувшихся с фронта, разработано семь специальных карьерных сценариев. Понимая, что у кого-то нет гражданского опыта или есть желание сменить сферу, для них подбирают работу из отдельной базы вакансий. Самые популярные услуги – бесплатное переобучение и помощь с резюме.

За каждым ветераном закрепляется персональный консультант, который не бросает человека после трудоустройства, а сопровождает его до полной адаптации на новом месте. Специалисты центра помогают адаптироваться к рынку и готовят соискателя к собеседованиям. При увольнении по сокращению штата юристы контролируют соблюдение всех выплат от работодателя.

Бесплатное обучение: тысячи курсов и 213 профессий

В рамках нацпроекта «Кадры» можно бесплатно выучиться на востребованную специальность. В 2025 году это сделали почти 119 тыс. человек, в 2026 году наберут еще более 100 тыс. студентов. Выбрать подходящую программу можно из списка на портале «Работа России» – сейчас доступно около 5,7 тыс. курсов по 213 профессиям. После подачи заявки профильный консультант поможет определиться окончательно в кадровом центре.

Список профессий обширный: от классических рабочих (сварщик, токарь, электромонтер) до айтишников (программист 1С, специалист по базам данных, нейросетям и кибербезопасности). Кстати, 27 специальностей из этого списка зарезервировано специально для ветеранов СВО.

Если прошлая профессия потеряла актуальность, соискателю предлагают пройти курсы профессиональной переподготовки или повышения квалификации за счет государства. Если человек хочет работать на себя, центр занятости помогает составить бизнес-план и выделяет единовременную финансовую помощь на открытие ИП или регистрацию самозанятости.

Как ярмарка помогла найти работу?

Истории из разных регионов России показывают: найти работу по душе с достойной зарплатой и удобным графиком реально, если обратиться за профессиональной поддержкой. Даже в трудной ситуации люди не опускают руки, а приходят в кадровые центры «Работа России».

Электросварщик из Ростовской области. Игорь Бережнов много лет проработал по специальности, но сменил несколько профессий: был и сторожем, и кочегаром, а последние три года трудился водителем погрузчика. Уволившись по собственному желанию, он решил вернуться к делу, которое знает и любит – электрогазосварке. Самостоятельные поиски не приносили результата. Тогда мужчина пришел в центр занятости, где ему порекомендовали посетить региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.

«Раньше я никогда не был на таких мероприятиях и не верил, что все получится так быстро, – рассказывает Бережнов. – Прямо на площадке пообщался с работодателем, получил предложение – и вот я уже на новом месте. Приступил к обязанностям электрогазосварщика. Это именно то, к чему я стремился».

Многодетный отец из Липецкой области. Григорий Шевцов долго работал региональным представителем завода. Разъездной характер труда перестал устраивать, и он начал искать стабильную должность с более высоким доходом и перспективами роста. В феврале 2026 года он встал на учет в кадровый центр «Работа России», а в апреле пришел на Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Там Григорий прошел собеседование на вакансию инженера-техника. Благодаря оперативной поддержке консультанта уже 29 апреля он официально вышел на новое место.

Отец-одиночка из Ленинградской области. Виктор Киселев работал слесарем, но из-за введения сокращенной рабочей недели доход ощутимо упал, и он решил уволиться. В декабре прошлого года мужчина обратился в кадровый центр, где ему помогли бесплатно повысить квалификацию по специальности «Стропальщик» в рамках нацпроекта «Кадры». Затем Виктор посетил ярмарку трудоустройства, прошел собеседование и получил предложение на позицию слесаря механосборочных работ – уже со стабильной занятостью и достойной оплатой.

Молодой медик из Тверской области. Софье Громовой 22 года. Девушка по образованию медик, но по профессии раньше не работала. В апреле 2026 года пришла в кадровый центр «Работа России». Специалисты пригласили ее на Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Там Софья прошла несколько собеседований и заинтересовалась вакансией в Зубцовской центральной районной больнице. Уже в конце месяца она была принята фельдшером кабинета медицинской профилактики. «Я очень рада, что стала частью команды, которая помогает людям, – поделилась Софья. – Подобные мероприятия дают возможность найти работу по душе».

Как живые собеседования помогают пробить цифровые фильтры

По мнению экспертов, главное преимущество офлайн-ярмарки – это шанс найти работу «глаза в глаза», минуя бездушные алгоритмы. «Главное отличие Всероссийской ярмарки вакансий от бесконечного просмотра сайтов с объявлениями – возвращение человеческого общения в процесс найма», – подчеркивает Сергей Зайнуллин, научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН.

Проблема онлайн-платформ, поясняет он, в том, что они обезличены. «Главная проблема соискателя сегодня – пробиться через автоматические фильтры поисковых систем и добраться до реального собеседования. Отклики часто остаются без ответа, иногда даже без формального уведомления об отказе. Очная площадка снимает этот барьер: здесь работодатель и соискатель встречаются напрямую, могут поговорить и, что принципиально, взглянуть глаза в глаза. Именно так закладывается доверие, которое невозможно сформировать через текстовый отклик на сайте».

Но заинтересованы ли сами компании в таких встречах, не приходят ли они на ярмарку «для галочки»? Эксперт отвергает эту версию. Работодатели сегодня кровно заинтересованы в очных встречах, потому что во многих сферах – промышленности, торговле, логистике – наблюдается острый дефицит именно квалифицированных кадров.

При этом, предупреждает Зайнуллин, не стоит ждать, что договор подпишут прямо на стенде. «Ярмарка дает редкую возможность быстро оценить уровень специалиста в личном разговоре, – говорит он. – Однако стоит реалистично смотреть на формат: подписанный трудовой договор прямо на стенде – скорее исключение, поскольку большинство должностей требуют нескольких раундов собеседования и кадровых проверок. А вот уйти с ярмарки с результатом – пройденным первичным собеседованием, назначенной датой тестирования или стажировки, внятной обратной связью – абсолютно реально. Для многих квалифицированных соискателей именно личный разговор с живым представителем компании и есть главное «бутылочное горлышко» в поиске работы».

Чем ярмарка полезна молодежи и студентам?

Особый интерес, по мнению аналитика, ярмарка представляет для молодежи, студентов и даже старших школьников – для них она превращается в окно возможностей для долгосрочного планирования карьеры. Эксперт советует приходить, чтобы «походить, посмотреть, пообщаться и почувствовать потребность рынка».

«Какие профессии реально нужны, какие компетенции спрашивают прямо сейчас, на что обращает внимание работодатель? – перечисляет Зайнуллин. – Ответы на эти вопросы позволяют скорректировать свою образовательную траекторию». Более того, ярмарка – идеальная площадка, чтобы найти будущее место практики или стажировки, где и студент присмотрится к работодателю, и компания – к потенциальному сотруднику. Это сильно повышает шансы на трудоустройство после получения диплома. А для подростков с 14 лет, которым Трудовой кодекс уже разрешает работать в ограниченном формате, есть отдельные предложения для первого заработка.

Отдельного внимания заслуживает трансформация самих кадровых центров.

Это не формальный ребрендинг вывесок, а принципиально иная модель работы, подчеркивает эксперт. «Усиливается трехсторонняя связь между центром, работником и бизнесом, а подход смещается от отчетно-бюрократического к ориентированному на результат, – добавляет собеседник. – Сегодня это действительно место «пересборки карьеры». Кадровый центр аккумулирует агрегированную информацию по всему рынку труда, и на основе этих данных специалисты могут подсказать соискателю, какие специальности наиболее востребованы, каких навыков не хватает и какие есть возможности пройти бесплатное дополнительное обучение или повышение квалификации».

Наконец, на ярмарке и в кадровых центрах предметно решается и тема трудовой мобильности. Многие крупные работодатели, особенно базирующиеся в индустриальных парках, особых экономических зонах и технопарках, выходят на площадки с готовыми предложениями о работе с переездом. Такие вакансии есть, и для соискателей из регионов с низкой занятостью это шанс получить не просто работу, а квалифицированную позицию с релокационным пакетом от заинтересованного предприятия.