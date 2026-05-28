Депутат Бессараб рассказала, как подросткам устроиться на работу на летних каникулах

Tекст: Татьяна Косолапова

«Летние подработки для несовершеннолетних – это первый трудовой опыт, и очень важно, чтобы он был положительным и приносил удовлетворение, в том числе от полученных результатов. Труд несовершеннолетних регламентирован главой 42 ТК РФ. За исключением творческих работ в кино, театре, цирке, спорте, где с соблюдением особых условий к работе могут привлекаться совсем юные артисты, в России труд несовершеннолетних разрешен с 14 лет», – говорит Бессараб.



Она уточняет, что это касается только тех случаев, когда работа является легкой и выполняется детьми исключительно в свободное от учебы время. При этом подростки в возрасте 14 лет могут быть допущены к труду только при наличии письменного согласия одного из родителей, опекуна или попечителя. Такое согласие оформляется в простой письменной форме и не требует нотариального удостоверения. Для работников в возрасте от 14 до 16 лет установлены ограничения: продолжительность рабочей недели не должна превышать 24 часов, а ежедневная занятость – четырех часов. С 16 лет согласие родителей уже не требуется, но рабочая неделя по-прежнему предусмотрена сокращенная – не более 35 часов в неделю, до семи часов в день.

«Несовершеннолетних запрещено привлекать к тяжелым, опасным, вредным работам, а также к тем, что наносят вред здоровью и нравственному развитию. К таковым относится, например, игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания. Ребят нельзя направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной или ночной работе», – поясняет Бессараб.

Кроме того, запрещено ставить несовершеннолетних в рабочий график в выходные и праздничные дни. Также работодатели не вправе устанавливать несовершеннолетним испытательный срок при приеме на работу. Уволить такого сотрудника по инициативе работодателя, за исключением ликвидации организации, можно только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.

«При трудоустройстве курьерами, доставщиками, в пункты выдачи заказов (ПВЗ) необходимо помнить об ограничениях на перенос и перемещение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы», – заключила Бессараб.

Ранее эксперты предупредили, что с приближением летних каникул у школьников активизировались мошенники. Они начали звонить подросткам под видом частных компаний и предлагать несуществующую подработку, после чего исчезают с данными жертв.