Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.7 комментариев
Депутат Бессараб рассказала, как подросткам устроиться на работу на летних каникулах
Летом школьники могут официально устроиться на подработку, если им исполнилось 14 лет. Для этого потребуется письменное согласие одного из родителей, сказала газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. При этом она отметила, что подросткам по закону нельзя поручать некоторые виды работ, даже если они устроились работать в пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов.
«Летние подработки для несовершеннолетних – это первый трудовой опыт, и очень важно, чтобы он был положительным и приносил удовлетворение, в том числе от полученных результатов. Труд несовершеннолетних регламентирован главой 42 ТК РФ. За исключением творческих работ в кино, театре, цирке, спорте, где с соблюдением особых условий к работе могут привлекаться совсем юные артисты, в России труд несовершеннолетних разрешен с 14 лет», – говорит Бессараб.
Она уточняет, что это касается только тех случаев, когда работа является легкой и выполняется детьми исключительно в свободное от учебы время. При этом подростки в возрасте 14 лет могут быть допущены к труду только при наличии письменного согласия одного из родителей, опекуна или попечителя. Такое согласие оформляется в простой письменной форме и не требует нотариального удостоверения. Для работников в возрасте от 14 до 16 лет установлены ограничения: продолжительность рабочей недели не должна превышать 24 часов, а ежедневная занятость – четырех часов. С 16 лет согласие родителей уже не требуется, но рабочая неделя по-прежнему предусмотрена сокращенная – не более 35 часов в неделю, до семи часов в день.
«Несовершеннолетних запрещено привлекать к тяжелым, опасным, вредным работам, а также к тем, что наносят вред здоровью и нравственному развитию. К таковым относится, например, игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания. Ребят нельзя направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной или ночной работе», – поясняет Бессараб.
Кроме того, запрещено ставить несовершеннолетних в рабочий график в выходные и праздничные дни. Также работодатели не вправе устанавливать несовершеннолетним испытательный срок при приеме на работу. Уволить такого сотрудника по инициативе работодателя, за исключением ликвидации организации, можно только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.
«При трудоустройстве курьерами, доставщиками, в пункты выдачи заказов (ПВЗ) необходимо помнить об ограничениях на перенос и перемещение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы», – заключила Бессараб.
Ранее эксперты предупредили, что с приближением летних каникул у школьников активизировались мошенники. Они начали звонить подросткам под видом частных компаний и предлагать несуществующую подработку, после чего исчезают с данными жертв.