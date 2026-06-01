За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

Tекст: Борис Джерелиевский

Несмотря на то, что именно верфи Архангельска в свое время стали колыбелью русского кораблестроения, северное направление столетиями рассматривалось Россией как второстепенное. А все потому, что до середины XX века Арктика была крайне удалена от основных театров военных действий того времени.

Были разве что незначительные исключения, которые лишь подчеркивали это правило. Например, набеги шведских кораблей во время войн со Швецией, действия франко-британской эскадры в Крымскую войну в районе Соловецких островов и Архангельска вынуждали формировать Архангельскую эскадру, которая расформировывалась, лишь только угроза ослабевала.

Лишь в годы Первой мировой указом Николая II было создано постоянное формирование – Северно-Ледовитая флотилия, главной задачей которой на тот момент была охрана северных коммуникаций Антанты. Но в годы гражданской войны, во время оккупации Архангельска и Мурманска войсками Антанты, часть кораблей была ими захвачена и угнана, часть уничтожена, и советскому правительству пришлось все воссоздавать практически с нуля.

1 июня 1933 года была сформирована Северная флотилия, преобразованная в 1937 году в Северный флот (СФ). Хотя моряки-североморцы приняли активное участие в Советско-финской войне 1939–1940 годов, по-настоящему его значение было осознано лишь в годы Великой Отечественной. Ведь старейший российский Балтийский флот оказался запертым в Кронштадте, а Черноморский вынужден был сосредоточиться на защите своих баз.

По сути дела, в тот момент на оперативном просторе остался лишь Северный флот. Тогда он не только поддерживал действия наших войск, противостоящих атакам немецко-финских захватчиков, но и обеспечивал проводку союзных конвоев с поступающими грузами в рамках ленд-лиза.

Несмотря на то, что в довоенные годы СФ комплектовался по остаточному принципу (здесь не было ни одного линкора и крейсера), он оперировал на огромной акватории и на протяжении всей войны успешно решал ключевые для достижения Победы задачи.

Так, помимо прочего, краснофлотцы Северного флота обеспечили проводку 77 союзных конвоев с 1463 транспортами, отбивая атаки гитлеровских рейдеров, «волчьих стай» (отряды субмарин) и люфтваффе. Благодаря этой работе фронт в самые драматические моменты бесперебойно получал от союзников все необходимые материалы, боевую и автомобильную технику, боеприпасы, продукты, медикаменты и многое другое.

Командование оценило значение Северного флота. День Победы он встретил, став как минимум в три раза многочисленнее и сильнее, чем в начале войны.

В послевоенный период, когда безопасности нашей Родины стал угрожать блок НАТО, значение Северного флота уже ни у кого не вызывало сомнений. С тех пор и по сей день его зона ответственности простирается от Мурманска до Анадыря, а корабли несут службу не только в Северном Ледовитом океане, но и в Атлантике, в Средиземном море и совершают кругосветные плавания.

Именно на СФ встала в строй первая советская атомная субмарина К-3 («Ленинский комсомол»), всплывшая в 1962 году около Северного полюса и увенчавшая вершину Земли флагом СССР. В том же году в Белом море состоялся первый в мире пуск баллистической ракеты с борта подводной лодки. С той поры

Северный флот стал самым грозным и могущественным отечественным флотом – и остается им до сих пор.

Морская ракетоносная авиация Северного флота в советское время была единственным соединением в мире, специально предназначенным для противодействия американским авианосным ударным группам – и способным решить задачу их нейтрализации.

Кризис, вызванный распадом СССР, коснулся, конечно, и Северного флота, но уже в начале 2000-х начался период восстановления его былой мощи; корабли начали активно ремонтировать и вводить в строй новые. В настоящий момент в составе Северного флота состоят самые крупные и мощные боевые корабли, имеющиеся в распоряжении ВМФ России. Также флот располагает собственными береговыми войсками и военно-воздушными силами. В значительной мере обновлен и модернизирована атомная подводная компонента ВМФ РФ, а ведь именно на Севере сконцентрированы ее главные силы.

Именно с подлодки Северного флота «Владимир Мономах» в 2020 году был проведен уникальный пуск сразу четырех МБР «Булава». О том, насколько серьезно российские подводные лодки сегодня воспринимает НАТО, говорит хотя бы масштабная операция, проведенная вероятным противником текущей весной в Атлантике. Надводные корабли СФ также сохраняют свое значение – именно с фрегата Северного флота на днях был проведен учебный пуск новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Строятся и новые корабли дальней морской зоны, и восстанавливаются старые: так, 1 июня стало известно, что базирующийся на СФ тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» переходит к финальному этапу испытаний после модернизации. В текущем году он будет возвращен в состав ВМФ и служить будет, конечно, по-прежнему на Севере.

Арктика представляет стратегическую значимость для нашей страны хотя бы из-за Северного морского пути. СМП приобретает все большую ценность не только как самый короткий морской маршрут из Азии в Европу, и не только из-за изменения климата и таяния льдов, которые облегчают его использование. Из-за стремления коллективного Запада взять под контроль все трансконтинентальные морские перевозки он может оказаться одним из немногих свободных международных морских коридоров, где безопасность и соблюдение международного права будут обеспечены мощью Северного флота.

Эта мощь была доказана с начала украинской спецоперации. Прежде всего, подразделения Морской пехоты – морпехи из 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты (постоянная дислокация в Мурманской области). 61-й ОБрМП участвует в СВО практически с первых дней.

За время СВО более 20 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 22 воина-североморца удостоены звания Героя Российской Федерации.

После начала СВО и интенсификации гибридной войны против России со стороны наших противников задачи, стоящие перед Северным флотом, значительно расширились. После того как к НАТО присоединились Швеция и Финляндия, в Норвегии началось ускоренное строительство новых авиабаз и сетей РЛС, а на днях стало известно о намерениях Осло развернуть дальнобойные РСЗО, нацеленные на Кольский полуостров.

Более того, пиратские захваты танкеров с российской нефтью и террористические атаки на суда, идущие под российским флагом или с грузом российских энергоносителей, ставят перед военными моряками вопрос об обеспечении свободы мореходства не только в российской исключительной зоне, но и во всей акватории Мирового океана. И очевидно, что наибольшая нагрузка в этом вопросе ляжет на Северный флот как на наиболее подготовленный и многочисленный по составу.

Очевидно и то, что в случае прямого вооруженного противостояния с НАТО Черноморский и Балтийский флоты могут оказаться запертыми проливами, и возможность действовать на оперативном просторе сохранит только СФ (у Тихоокеанского флота своя зона ответственности и свои задачи). Всего лишь месяц назад Британия заявила о создании единого флота с Европой против России для противодействия на северном направлении. В Лондоне признали, что «Россия остается самой серьезной угрозой нашей безопасности» в океане. И флот, которого там боятся сильнее всего – именно Северный флот ВМФ России.