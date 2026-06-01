    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    В четвертьфинал «Ролан Гаррос» вышли пять росиянок
    Вратарь ПСЖ Сафонов рассмеялся во время речи Макрона
    Путин: Нет для человека счастья большего, чем быть родителем
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    Замглавы МИД Борисенко: США не победили Иран – а значит, проиграли
    ФСБ получила право согласовывать допуск иностранных судов во внутренние воды России
    Американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    1 июня 2026, 20:10 • Общество

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    Tекст: Борис Джерелиевский

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО?

    Несмотря на то, что именно верфи Архангельска в свое время стали колыбелью русского кораблестроения, северное направление столетиями рассматривалось Россией как второстепенное. А все потому, что до середины XX века Арктика была крайне удалена от основных театров военных действий того времени.

    Были разве что незначительные исключения, которые лишь подчеркивали это правило. Например, набеги шведских кораблей во время войн со Швецией, действия франко-британской эскадры в Крымскую войну в районе Соловецких островов и Архангельска вынуждали формировать Архангельскую эскадру, которая расформировывалась, лишь только угроза ослабевала.

    Лишь в годы Первой мировой указом Николая II было создано постоянное формирование – Северно-Ледовитая флотилия, главной задачей которой на тот момент была охрана северных коммуникаций Антанты. Но в годы гражданской войны, во время оккупации Архангельска и Мурманска войсками Антанты, часть кораблей была ими захвачена и угнана, часть уничтожена, и советскому правительству пришлось все воссоздавать практически с нуля.

    1 июня 1933 года была сформирована Северная флотилия, преобразованная в 1937 году в Северный флот (СФ). Хотя моряки-североморцы приняли активное участие в Советско-финской войне 1939–1940 годов, по-настоящему его значение было осознано лишь в годы Великой Отечественной. Ведь старейший российский Балтийский флот оказался запертым в Кронштадте, а Черноморский вынужден был сосредоточиться на защите своих баз.

    По сути дела, в тот момент на оперативном просторе остался лишь Северный флот. Тогда он не только поддерживал действия наших войск, противостоящих атакам немецко-финских захватчиков, но и обеспечивал проводку союзных конвоев с поступающими грузами в рамках ленд-лиза.

    Несмотря на то, что в довоенные годы СФ комплектовался по остаточному принципу (здесь не было ни одного линкора и крейсера), он оперировал на огромной акватории и на протяжении всей войны успешно решал ключевые для достижения Победы задачи.

    Так, помимо прочего, краснофлотцы Северного флота обеспечили проводку 77 союзных конвоев с 1463 транспортами, отбивая атаки гитлеровских рейдеров, «волчьих стай» (отряды субмарин) и люфтваффе. Благодаря этой работе фронт в самые драматические моменты бесперебойно получал от союзников все необходимые материалы, боевую и автомобильную технику, боеприпасы, продукты, медикаменты и многое другое.

    Командование оценило значение Северного флота. День Победы он встретил, став как минимум в три раза многочисленнее и сильнее, чем в начале войны.

    В послевоенный период, когда безопасности нашей Родины стал угрожать блок НАТО, значение Северного флота уже ни у кого не вызывало сомнений. С тех пор и по сей день его зона ответственности простирается от Мурманска до Анадыря, а корабли несут службу не только в Северном Ледовитом океане, но и в Атлантике, в Средиземном море и совершают кругосветные плавания.

    Именно на СФ встала в строй первая советская атомная субмарина К-3 («Ленинский комсомол»), всплывшая в 1962 году около Северного полюса и увенчавшая вершину Земли флагом СССР. В том же году в Белом море состоялся первый в мире пуск баллистической ракеты с борта подводной лодки. С той поры

    Северный флот стал самым грозным и могущественным отечественным флотом – и остается им до сих пор.

    Морская ракетоносная авиация Северного флота в советское время была единственным соединением в мире, специально предназначенным для противодействия американским авианосным ударным группам – и способным решить задачу их нейтрализации.

    Кризис, вызванный распадом СССР, коснулся, конечно, и Северного флота, но уже в начале 2000-х начался период восстановления его былой мощи; корабли начали активно ремонтировать и вводить в строй новые. В настоящий момент в составе Северного флота состоят самые крупные и мощные боевые корабли, имеющиеся в распоряжении ВМФ России. Также флот располагает собственными береговыми войсками и военно-воздушными силами. В значительной мере обновлен и модернизирована атомная подводная компонента ВМФ РФ, а ведь именно на Севере сконцентрированы ее главные силы.

    Именно с подлодки Северного флота «Владимир Мономах» в 2020 году был проведен уникальный пуск сразу четырех МБР «Булава».  О том, насколько серьезно российские подводные лодки сегодня воспринимает НАТО, говорит хотя бы масштабная операция, проведенная вероятным противником текущей весной в Атлантике. Надводные корабли СФ также сохраняют свое значение – именно с фрегата Северного флота на днях был проведен учебный пуск новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».

    Строятся и новые корабли дальней морской зоны, и восстанавливаются старые: так, 1 июня стало известно, что базирующийся на СФ тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» переходит к финальному этапу испытаний после модернизации. В текущем году он будет возвращен в состав ВМФ и служить будет, конечно, по-прежнему на Севере.

    Арктика представляет стратегическую значимость для нашей страны хотя бы из-за Северного морского пути. СМП приобретает все большую ценность не только как самый короткий морской маршрут из Азии в Европу, и не только из-за изменения климата и таяния льдов, которые облегчают его использование. Из-за стремления коллективного Запада взять под контроль все трансконтинентальные морские перевозки он может оказаться одним из немногих свободных международных морских коридоров, где безопасность и соблюдение международного права будут обеспечены мощью Северного флота.

    Эта мощь была доказана с начала украинской спецоперации. Прежде всего, подразделения Морской  пехоты – морпехи из 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты (постоянная дислокация в Мурманской области). 61-й ОБрМП участвует в СВО практически с первых дней.

    За время СВО более 20 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 22 воина-североморца удостоены звания Героя Российской Федерации.

    После начала СВО и интенсификации гибридной войны против России со стороны наших противников задачи, стоящие перед Северным флотом, значительно расширились. После того как к НАТО присоединились Швеция и Финляндия, в Норвегии началось ускоренное строительство новых авиабаз и сетей РЛС, а на днях стало известно о намерениях Осло развернуть дальнобойные РСЗО, нацеленные на Кольский полуостров.

    Более того, пиратские захваты танкеров с российской нефтью и террористические атаки на суда, идущие под российским флагом или с грузом российских энергоносителей, ставят перед военными моряками вопрос об обеспечении свободы мореходства не только в российской исключительной зоне, но и во всей акватории Мирового океана. И очевидно, что наибольшая нагрузка в этом вопросе ляжет на Северный флот как на наиболее подготовленный и многочисленный по составу.

    Очевидно и то, что в случае прямого вооруженного противостояния с НАТО Черноморский и Балтийский флоты могут оказаться запертыми проливами, и возможность действовать на оперативном просторе сохранит только СФ (у Тихоокеанского флота своя зона ответственности и свои задачи). Всего лишь месяц назад Британия заявила о создании единого флота с Европой против России для противодействия на северном направлении. В Лондоне признали, что «Россия остается самой серьезной угрозой нашей безопасности» в океане. И флот, которого там боятся сильнее всего – именно Северный флот ВМФ России.

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу

    Впервые за много лет Грузия пошла на демонстративную антироссийскую акцию: задержание активиста, выступающего за налаживание отношений между Москвой и Тбилиси. Чем известен этот человек, в чем его обвиняют и почему одновременно с ним по аналогичному обвинению задержан явно русофобски настроенный журналист? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

