  Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы
    Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена
    Мерц заявил о завершении эпохи благополучия для немцев
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    Залужный пообещал заставить несуществующего сына «вернуть Донбасс»
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы
    США передали России и Китаю предложения по контролю над ЯО
    Politico: Евросоюз не знает объемы собственных запасов топлива
    Матвиенко предложила Мордашову вернуть офшорные активы в Россию
    Цена нефти Brent превысила 124 доллара
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    30 апреля 2026, 09:47 • Новости дня

    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия и девять европейских стран договорились о создании совместного военно-морского соединения для противодействия российским угрозам с северной морской границы, пишет The Guardian.

    Как заявил глава Королевского флота адмирал Гвин Дженкинс, несмотря на кризис на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива, «Россия остается самой серьезной угрозой нашей безопасности».

    В своем выступлении адмирал отметил, что участники Совместных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) – Великобритания, Нидерланды, пять северных и три балтийские страны – на прошлой неделе подписали заявление о намерениях по созданию многонационального морского формирования, которое должно стать «дополнительной силой к НАТО».

    Канада также рассматривает возможность присоединения, в то время как часть членов НАТО корректирует свою реакцию на рост угроз со стороны России.

    Дженкинс подчеркнул, что целью новой группировки станет совместная подготовка и постоянная готовность к действиям, включая «реальные возможности, настоящие военные планы и интеграцию», а при необходимости командование будет осуществляться из штаба в Нортууде под Лондоном. По его словам, за последние два года число российских вторжений в британские воды увеличилось почти на треть, а недавно были замечены российские подлодки, ведущие скрытое наблюдение за подводной инфраструктурой.

    При этом сотрудничество между США и Британией переживает непростые времена из-за разногласий вокруг Ормузского пролива: Вашингтон критикует обсуждения Лондона и Парижа об оборонительных патрулях. Среди проблем также отмечается нехватка инвестиции в британский военный флот, что сказалось на готовности кораблей к экстренным операциям.

    На фоне этих вызовов Британия делает ставку на внедрение крупных морских дронов-эскортов для сопровождения боевых кораблей и усиления возможностей флота, что позволит снизить затраты. Несмотря на публичные угрозы Лондона задерживать российские танкеры, связанные с санкциями, реально это пока не реализовано: только с марта через британские воды прошли 98 таких судов, хотя Россия уже сопровождает их своими фрегатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании Гвин Дженкинс заявил о подготовке Россией диверсий против подводных кабелей.

    Военно-морские силы Британии и Норвегии создали объединенный флот для круглосуточного наблюдения за российскими субмаринами.

    Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил об охоте британских военных за подводными лодками России.

    29 апреля 2026, 09:50 • Новости дня
    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами

    Tекст: Вера Басилая

    Король Великобритании Карл III во время выступления в Белом доме с юмором напомнил про историческое сожжение здания британскими войсками и сравнил его с обновлением восточного крыла.

    Во время выступления в Белом доме Карл III позволил себе шутку, напомнив о сожжении Белого дома британцами в 1814 году, передает РИА «Новости».

    Монарх назвал это событие «небольшой попыткой девелопмента» и сравнил с текущей реновацией восточного крыла, которую инициировал президент США.

    Карл III обратился к президенту США, отметив перемены в восточном крыле после его визита в Виндзорский замок в прошлом году.

    «К сожалению, мы, британцы, конечно, тоже совершили небольшую попытку девелопмента Белого дома в 1814 году», – заявил монарх, вызвав смех аудитории.

    Сожжение Белого дома произошло во время англо-американской войны 1812–1815 годов, когда британские войска атаковали Вашингтон. В результате нападения были уничтожены несколько правительственных зданий, включая Капитолий.

    Ранее король Великобритании Карл III с официальным визитом прибыл в США.

    Президент США при встрече с монархом нарушил королевский протокол, похлопав его по плечу.

    Также американский лидер заявил, что мечтает жить в Букингемском дворце и планирует обсудить это с Карлом III, который прибыл в США с визитом.

    Карл III вручил президенту США корабельный колокол с разобранной британской подлодки HMS Trump.

    28 апреля 2026, 04:09 • Новости дня
    Трамп нарушил королевский протокол при встрече с Карлом III
    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп нарушил королевский протокол, дотронувшись до плеча британского монарха Карла III во время его визита в Вашингтон, пишет Daily Mail.

    Как указывает Daily Mail, «Трамп потрогал короля за плечо в знак своего расположения, что нарушило королевский протокол». Поясняется, что существует неписаное, но значимое правило, которое запрещает «инициировать физический контакт с королевской четой», передает РИА «Новости».

    Издание добавило, что инцидент произошел вопреки тщательной подготовке к встрече, глава государства позволил себе «деликатно» коснуться монарха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, король Великобритании Карл III с официальным визитом прибыл в США. Ранее во время поездки в Британию президент США уже похлопал Карла III по спине.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    27 апреля 2026, 22:18 • Новости дня
    Карл III прибыл с визитом в США

    Tекст: Вера Басилая

    Король Великобритании Карл III прибыл в США с визитом, где его ждет встреча с президентом США Дональдом Трампом и выступление перед Конгрессом.

    Король Великобритании Карл III прибыл в США с официальным визитом. Самолет с монархом приземлился на объединенной базе Эндрюс морской авиации США, где его и королеву Камиллу встретили глава службы протокола Белого дома Моника Кроули и британский посол Кристиан Тернер.передает РИА «Новости».

    Согласно расписанию визита, после торжественной встречи на авиабазе с участием американских военных и оркестра королевская чета отправится в Белый дом. Там Карла III и Камиллу примут президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Для монаршей семьи будет организовано неформальное чаепитие.

    Вечером состоится прием в саду резиденции британского посла в Вашингтоне, где соберутся британские и американские гости. На следующий день Карл III выступит перед Конгрессом США, что станет первой за более чем 30 лет речью члена британской королевской семьи в конгрессе. В 1991 году подобное выступление давала королева Елизавета II.

    Газета Politico писала, что поездка короля Великобритании приобрела масштаб миссии по спасению трансатлантического альянса.

    Букингемский дворец заранее подтвердил планы короля выступить на совместном заседании американского Конгресса.

    У Белого дома перепутали флаги перед визитом Карла III.

    28 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние на Ближнем Востоке продемонстрировало серьезные проблемы Североатлантического альянса в сфере противоракетной обороны, военно-морских сил и политического единства, сообщает Politico.

    Конфликт между Ираном и Израилем выявил пять ключевых уязвимостей в обороне НАТО, которые могут стать критическими в случае «прямого столкновения с Россией», пишет Politico. Европейские военные чиновники предупреждают о необходимости срочного повышения боеготовности.

    Издание отмечает, что альянс столкнулся с острой нехваткой боеприпасов: США израсходовали около половины запасов ракет Patriot, а Франция заявила о дефиците ракет Aster и Mica уже в первые недели конфликта. Эксперты призвали НАТО инвестировать в более дешевые перехватчики и укреплять пассивную защиту аэродромов.

    Проблемы с обеспечением воздушного превосходства проявились на фоне неспособности коалиции предотвратить серию из более чем 5 тыс. ракетных и дроновых атак со стороны Ирана. Аналитики считают, что НАТО следует пересмотреть подход к воздушным операциям и нарастить закупки дальнобойных ракет.

    Кроме того, война выявила слабость военно-морских сил альянса. Примером стал британский эсминец HMS Dragon, который был вынужден вернуться в порт из-за технических проблем. Менее половины флота Канады находится в строю, а военные эксперты подчеркивают недостаточную готовность НАТО к морским операциям против России.

    На фоне конфликта усилились разногласия между США и европейскими странами относительно поддержки друг друга. По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, европейские столицы должны выстраивать отношения с Вашингтоном на прагматичной основе, связывая военную помощь с гарантиями поддержки альянса со стороны США.

    Особое место занимает роль Украины, чьи специалисты по дронам были направлены в страны Ближнего Востока для помощи в отражении атак. НАТО усилила сотрудничество с Киевом, развивая совместные технологические программы и укрепляя оборонные связи, чтобы создать пояс противодроновых систем у российских границ.

    Иранский кризис выявил серьезные слабости Европы и НАТО.

    Страны Европы опасаются дефицита снарядов из-за военной операции против Ирана.

    Соединенные Штаты истощили запасы дорогостоящих перехватчиков Patriot и THAAD.

    В МИД заявили, что Европа готовится к войне с Россией.

    27 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Предстоящая поездка британского монарха за океан призвана восстановить исторические связи двух стран на фоне острого конфликта Дональда Трампа с правительством Соединенного Королевства, отмечают СМИ.

    Поездка короля Карла III в Америку приобрела неожиданный масштаб, превратившись в попытку сохранить трансатлантические отношения, передает Politico.

    «В жизни есть две трагедии, – говорил когда-то ирландский драматург Джордж Бернард Шоу, отмечает издание. – Одна из них – не получить желаемого. Другая – получить это».

    Отношения между Лондоном и Вашингтоном оказались под угрозой после того, как Дональд Трамп выразил недовольство британским премьер-министром Киром Стармером. Разногласия возникли из-за колебаний британской стороны в вопросе предоставления авиабаз для американских бомбардировщиков.

    Несмотря на политические трения с правительством, глава Белого дома сохраняет глубокое уважение к королевской семье. Американский лидер ранее тепло отзывался о покойной Елизавете II и недавно заявил о желании встретиться с Карлом III, подчеркнув, что это будет «потрясающе».

    Бывший посол Британии в Вашингтоне Питер Уэстмакотт отметил, что формат государственного визита обычно играет на руку Лондону. По его словам, Трамп склонен разделять свое отношение к монархии и к правительству, что дает шанс напомнить о важности двустороннего сотрудничества.

    Ожидается, что в ходе визита Карл III может обсудить с американским лидером глобальные проблемы, включая ситуацию вокруг НАТО и Украины. Несмотря на разницу во взглядах на многие вопросы, оба лидера имеют опыт длительного ожидания власти и ценят исторические традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский король Карл III прибудет в Вашингтон для спасения двусторонних отношений.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Кира Стармера за отказ от участия в ударах по Ирану.

    Власти Британии ранее перестали допускать американских чиновников на закрытые совещания с секретной информацией.

    29 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Турцию и Болгарию в содействии ущербу Черному морю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция и Болгария, являясь членами НАТО, несут коллективную ответственность за накачку Украины вооружениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она отметила, что страны альянса своими политическими решениями, финансированием, прямыми поставками оружия и информационной поддержкой способствуют негативным последствиям для региона, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, действия Киева наносят ущерб Черному морю, которое омывает и Турцию, и Болгарию. «Своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то наносится удар», – заявила Захарова.

    Она особо подчеркнула, что речь идет именно об «экологическом ударе» по Черному морю.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивал, что руководство региона предпринимает максимальные меры, чтобы нефтепродукты не попали в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.

    28 апреля 2026, 23:04 • Новости дня
    Карл III призвал к единству НАТО в контексте Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Король Великобритании Карл III на заседании конгресса США подчеркнул важность сплочённости НАТО и напомнил о значении пятой статьи альянса на фоне событий на Украине.

    Король Карл III во время своего выступления перед конгрессом США призвал страны НАТО проявить единство в вопросе поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    Монарх напомнил о пятой статье Североатлантического альянса, которая подразумевает коллективную оборону, и провел параллели с событиями 11 сентября 2001 года, когда НАТО впервые применило эту статью.

    В своей речи Карл III отметил, что после терактов в 2001 году страны альянса и Совет Безопасности ООН выступили единым фронтом против терроризма. Он подчеркнул, что аналогичная решимость необходима сегодня «для защиты Украины и ее народа», чтобы достичь настоящего и долгосрочного мира.

    Выступление Карла III стало первым случаем за последние десятилетия, когда член британской королевской семьи обратился к американским законодателям. Предыдущая подобная речь прозвучала в 1991 году – тогда перед конгрессом выступила королева Елизавета II.

    Ранее Карл III прибыл в США с визитом в понедельник.

    Politico указывало, что этот визит Карла III стал миссией по спасению атлантического альянса.

    До этого британский монарх пообещал поддержку Киеву на пути к членству в Североатлантическом альянсе.

    27 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Совбез сообщил о попытках Запада «вытеснить» Росатом из Казахстана и Киргизии

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны развернули масштабную информационную кампанию, чтобы воспрепятствовать участию корпорации «Росатом» в энергетических проектах Казахстана и Киргизии, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

    Шевцов сообщил, что западные страны пытались дискредитировать российскую госкорпорацию «Росатом» с целью не допустить ее участия в строительстве атомной энергетики в Казахстане и Киргизии, передает РИА «Новости».

    Шевцов заявил журналистам, что для этого была организована масштабная информационная кампания. По его словам, давление на Росатом имело целью ограничить присутствие российской корпорации в этих братских странах.

    Он отметил, что подобные действия Запада направлены на подрыв доверия к российским технологиям и партнерству в области атомной энергетики. Конференция, где делалось заявление, была посвящена вопросам информационной безопасности в рамках ОДКБ.

    Ранее западные страны развернули масштабную кампанию против российской атомной отрасли.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал совместный с Росатомом проект строительства АЭС якорным для модернизации экономики.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы выполнить все обязательства по возведению этой станции.

    27 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Совбез заявил о свободном пролете украинских БПЛА через Польшу и Прибалтику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша и страны Балтии не препятствуют пролету украинских ударных беспилотников через свое воздушное пространство, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

    Шевцов заявил, что Польша и страны Балтии не мешают пролету украинских ударных беспилотников через свое воздушное пространство, передает ТАСС.

    По его словам, «ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши, разрушают международную логистическую инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители, в том числе в западные страны».

    Шевцов также отметил, что западные государства продолжают поддерживать существующие и провоцировать новые военные конфликты, в том числе вокруг России и других стран ОДКБ. Он подчеркнул, что последствия этих конфликтов «пока еще не ощущаются в полной мере, хотя многие государства в разных частях планеты уже стали ограничивать энергопотребление и снижать производство, что, безусловно, ведет к падению уровня жизни». Замсекретаря Совбеза подчеркнул: «Это только начало».

    Он добавил, что европейские страны НАТО ведут планомерную милитаризацию, усиливают разведывательную деятельность, а также используют инструменты так называемой мягкой силы, включая культурно-гуманитарную агрессию и технологии цветных революций. Помимо этого, остаются актуальными угрозы международного терроризма, экстремизма, наркотрафика и нелегальной миграции. Новые вызовы, по его словам, быстро появляются в информационной и биологической сферах безопасности.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    29 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Эксперт заявил о планах использовать португальское cудно-носитель БПЛА против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Первый в Европе корабль-носитель беспилотных летательных аппаратов, построенный для флота Португалии, может быть использован для провокаций против России по требованию НАТО, заявил португальский аналитик Алешандри Геррейру.

    По его словам, он не сомневается, что эти средства могут быть задействованы Североатлантическим альянсом для антироссийских действий, передает РИА «Новости».

    Геррейру подчеркнул, что военная промышленность всех стран НАТО ориентирована на противостояние с Россией. Он добавил, что даже в Португалии Россию представляют как угрозу, хотя на самом деле РФ никому не угрожает.

    Аналитик считает, что любое португальское вооружение, включая новый корабль, может быть использовано для организации провокаций против России, если поступит соответствующий запрос от НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спуск на воду первого в Европе корабля-носителя БПЛА состоялся 11 апреля в Румынии. Судно D. Joao II способно перевозить воздушные, подводные и наземные беспилотники. Передача корабля на вооружение ВМС Португалии ожидается в первой половине 2027 года.

    29 апреля 2026, 11:30 • Новости дня
    Разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix военно-воздушных сил Италии, входящей в состав НАТО, подал сигнал бедствия над Черным морем

    Итальянский разведывательный беспилотник НАТО сообщил о сбое радиооборудования во время полета над акваторией Черного моря и начал возвращение на запад, передает РИА «Новости».

    Анализ полетных данных показал, что аппарат вылетел с базы Сигонелла на Сицилии около семи часов утра по московскому времени.

    В районе десяти часов утра по московскому времени беспилотник достиг акватории Черного моря. Уже находясь над морем, он подал сигнал бедствия 7600, который свидетельствует о проблемах с радиооборудованием.

    После подачи сигнала БПЛА развернулся и, по состоянию на 11:15 мск, продолжил полет в западном направлении, покидая район инцидента.

    Самолет радиолокационной разведки США ARTEMIS II пролетел вдоль Черноморского побережья. Противолодочный борт ВМС США P-8A Poseidon приблизился к российской территории около Сочи.

    В 2024 году американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton подал аварийный сигнал после полета над Черным морем.

    28 апреля 2026, 02:50 • Новости дня
    Стармер заявил об угрозе роста цен в Британии из-за войны в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Рост цен в Соединенном Королевстве на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может вынудить британцев пересмотреть свои привычки и планы на отдых, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    «Я могу сказать, что если будут продолжаться негативные последствия, то люди могут изменить привычки, куда они отправляются в путешествие в этом году, что они покупают в супермаркете, подобные вещи», – приводит слова Стармера ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Обсуждение экономических и социальных последствий ближневосточного кризиса станет главной темой предстоящего заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Мероприятие запланировано на 28 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Кир Стармер отказался втягивать Лондон в широкомасштабную войну с Ираном. Политик обвинил президентов России и США в колебаниях сумм коммунальных счетов британцев. Британские чиновники отработали сценарии летней нехватки продуктов в супермаркетах.

    28 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    Прикосновение президента США к плечу британского монарха Карла III является оплошностью, но это его стиль «рубахи-парня», заявил профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической Академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров.

    Президент США вновь оказался в центре внимания из-за нарушения протокола при встрече с британским монархом, передает РИА «Новости».

    Профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической Академии МИД России Владимир Винокуров отметил, что прикосновение к плечу Карла III стало оплошностью, однако такое поведение соответствует манере поведения президента США..

    Винокуров подчеркнул: «Это его стиль, его поведение. Все знают Трампа как рубаху-парня, как говорят в таких случаях. Он со всеми на «ты». Конечно, где-то переусердствует, но в основном ведет себя как обычный предприниматель».

    Профессор напомнил, что в 2019 году президент США также прикасался к королеве Елизавете II на приеме в Букингемском дворце. Он отметил, что с учетом характера американского лидера такие действия уже не вызывают значительного возмущения или несогласия со стороны протокольных служб на Западе и британского двора.

    Карл III прибыл в США с визитом в понедельник. Во вторник король выступит в конгрессе США. Это станет первым выступлением члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года, когда Елизавета II впервые обратилась к американским законодателям.

    британская газета Daily Mail сообщила, что президент США  нарушил королевский протокол, коснувшись плеча короля Британии Карла III во время приветствия в Вашингтоне.

    Напомним, король Великобритании Карл III с официальным визитом прибыл в США.

    Ранее во время поездки в Британию президент США уже похлопал Карла III по спине.

    29 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV заявил, что король Швеции Карл XVI Густав перешел «красную черту», встретившись с Владимиром Зеленским.

    Шведский аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV выразил возмущение поступком короля Швеции Карла XVI Густава, который, по его мнению, «перешел красную черту», встретившись с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    «Это ужасно, ведь своим визитом как бы придал законности этому человеку. Кошмар! Это недостойно монарха и двора», – заявил Берн.

    Аналитик подчеркнул, что значительные средства, направленные на Украину, только ухудшают ситуацию с безопасностью в самой Швеции. По его словам, такие действия вызывают негативную реакцию со стороны России и усиливают напряженность между странами.

    Берн обратил внимание на то, что представители политической элиты Швеции избегают обсуждать подобные темы открыто.

    Ранее, в апреле, Карл XVI Густав совместно с министром иностранных дел Марией Мальмер Стенергард посетили Украину. Во время официальной встречи мэр Львова Андрей Садовой ошибся в обращении к королю, назвав его «Ваша чрезвычайность» вместо «Ваше величество».

    Правительство Швеции решило прекратить поддержку ряда стран Африки ради помощи Украине.

    МИД Швеции отказался признать новые регионы в составе России.

    28 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили немецкие дроны Vector на добропольском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные на добропольском направлении регулярно уничтожают немецкие беспилотники Vector, которые стоят около 200 тыс. евро, сообщил военнослужащий соединения морской пехоты группировки «Центр» с позывным «Дрост».

    Военнослужащий соединения морской пехоты с позывным «Дрост» рассказал о частом применении украинской армией немецких дронов Vector. По его словам, эти аппараты используются на постоянной основе и становятся регулярными целями российских расчетов на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Командир взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты отметил: «Противник очень часто летает на этих аппаратах. Мы регулярно их уничтожаем, стоимость одного – около 200 тыс. евро».

    Военнослужащий также раскрыл детали взаимодействия при обнаружении дронов. Как пояснил «Дрост», сначала поступает информация о взлете, после чего расчет получает сигнал по радиостанции, выдвигается на позицию и поражает цель. Он добавил, что уничтожение беспилотников происходит системно.

    По данным агентства, немецкая компания Quantum Systems занимается поставкой беспилотников Vector украинской армии с мая 2022 года. Она также планировала открыть завод на Украине и передать ВСУ ударные БПЛА от дочерней фирмы Stark Defense.

    Ранее бойцы бригады «Север-V» за одно дежурство сбили пять дорогостоящих вражеских аппаратов.

    Воронежская область подверглась самой массированной атаке дронов в 2026 году
    Остановка Крымского моста привела к массовой задержке поездов
    Москва учла утечку нидерландского оружия к боевикам на Украине
    Турция обвинила Израиль в пиратстве
    Техгиганты увеличили инвестиции в ИИ до рекордных 725 млрд долларов
    Озвучены сроки введения в школе обязательного устного экзамена по истории
    Назван самый малочисленный коренной народ в России

    Иранский кризис залез в американские кошельки

    Экономический парадокс наблюдается в США: с одной стороны, и американские нефтяные компании, и бюджет получают сверхприбыли, а с другой – индекс потребительских настроений достиг рекордно низких отметок. Чем объясняется такое положение дел, как происходящее влияет на кошельки американцев и чем это грозит партии Трампа? Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена

    К визиту короля Великобритании Карла III в Вашингтоне вывесили флаги Австралии. Встреча монарха с президентом США Дональдом Трампом тоже была богата на курьезе. Но разговор между ними состоялся серьезный - о войне и мире, НАТО и Украине. В итоге британский план по перевербовке провален: Владимиру Путину разговор с Трампом удался лучше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации