Американский разведчик ARTEMIS II пролетел над Черным морем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский самолет радиолокационной разведки ARTEMIS II, созданный на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650 компанией Leidos, вылетел из румынского города Констанца и направился вдоль побережья Черного моря, сообщает РИА «Новости».

Воздушное судно прошло мимо Крыма, достигло района, близкого к границе России и Грузии, после чего развернулось и взяло курс обратно к исходному аэропорту.

Самолет ARTEMIS II оснащен современным оборудованием для радиолокационной разведки, перехвата, записи и расшифровки информации на больших расстояниях. Всего, по заказу Пентагона, было произведено две такие машины, последняя из которых вышла в конце 2022 года.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс объясняет расширение своих инициатив необходимостью сдерживания России. Российские власти неоднократно выражали тревогу по поводу роста военной активности блока в Европе.

Американский патрульный самолет P-8A Poseidon приблизился к побережью Сочи после полета над акваторией Черного моря с вылетом из Румынии.