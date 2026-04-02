Американский разведчик ARTEMIS II пролетел над Черным морем
Американский самолет-разведчик летает над акваторией Черного моря недалеко от российских границ, он вылетел из города Констанца в Румынии, пролетел мимо Крыма и, долетев почти до границы России и Грузии, развернулся, следует из полетных данных.
Американский самолет радиолокационной разведки ARTEMIS II, созданный на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650 компанией Leidos, вылетел из румынского города Констанца и направился вдоль побережья Черного моря, сообщает РИА «Новости».
Воздушное судно прошло мимо Крыма, достигло района, близкого к границе России и Грузии, после чего развернулось и взяло курс обратно к исходному аэропорту.
Самолет ARTEMIS II оснащен современным оборудованием для радиолокационной разведки, перехвата, записи и расшифровки информации на больших расстояниях. Всего, по заказу Пентагона, было произведено две такие машины, последняя из которых вышла в конце 2022 года.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс объясняет расширение своих инициатив необходимостью сдерживания России. Российские власти неоднократно выражали тревогу по поводу роста военной активности блока в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулировал воздушное пространство над Черным морем по данным сервиса Flightradar24.
Ранее этот же самолет Bombardier ARTEMIS II совершил разведывательный полет с вылетом и посадкой в Румынии.
Американский патрульный самолет P-8A Poseidon приблизился к побережью Сочи после полета над акваторией Черного моря с вылетом из Румынии.