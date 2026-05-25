Repubblica: ЕС разблокирует Ормузский пролив при четырех условиях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейская коалиция готова начать операцию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что миссия стартует только при условии достижения устойчивого перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

«Четыре условия для выполнения миссии. Европейцы готовы предпринять действия по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Контакты между основными партнерами – Францией, Британией, Германией и Италией – активизировались со вчерашнего дня. Тральщики и крейсеры уже направляются в Персидский залив», – сообщает итальянская пресса.

Первым требованием называется официальное согласие США на присутствие европейских сил. Вторым условием является одобрение иностранной миссии со стороны Ирана. Третья проблема заключается в необходимости политической поддержки ООН. Четвертый пункт касается получения одобрения парламентов, в первую очередь Италии и Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководители оборонных ведомств около 40 государств согласовали военную миссию по разблокировке Ормузского пролива.

Президент США заявил о достижении договоренностей с Ираном для возобновления судоходства.

Правительство Италии перебросило два тральщика в ближневосточный регион для поиска морских мин.