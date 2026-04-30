Ученые научились останавливать сильное кровотечение из раны за пять секунд

Tекст: Мария Иванова

Простая модификация клеток, переносящих кислород в организме, способна практически мгновенно остановить сильное кровотечение, пишет New Scientist.

При нанесении на серьезные раны печени крыс тромбы образовывались всего за пять секунд, а кровопотеря была минимальной. Это открытие дает надежду на то, что в будущем метод поможет людям при плановых или экстренных операциях.

Ежегодно от кровопотери в мире погибают около двух млн человек, и риск возрастает с каждой минутой. Исследователи из Университета Макгилла в Канаде решили укрепить эритроциты, которые составляют основу тромба, но по своей природе хрупки. «Мы увидели и использовали слона в комнате», – заявил исследователь Цзяньюй Ли.

Ученые взяли кровь у крыс и добавили химические вещества, действующие как «ручки»: одна сторона прикрепляется к белкам на поверхности эритроцитов, а другая соединяется с длинной молекулой, связывающей клетки. Модифицированные клетки вернули в плазму и ввели в раны крысам. Тромбы образовались менее чем за пять секунд по сравнению с 265 секундами у необработанных крыс, а потеря крови составила всего 24 миллиграмма против почти 2000 миллиграммов.

В отличие от естественных тромбов, которые разрушаются за несколько дней, эти сохранялись от одного до двух месяцев. В будущем исследователи надеются, что для плановых операций кровь пациента можно будет собрать и модифицировать менее чем за 30 минут, а для экстренных случаев – подготовить заранее из образцов банка крови и хранить в холодильнике не менее месяца.

Отметим, в России проходят испытания 23 медицинских изделий и 14 лекарственных препаратов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита в НМИЦ гематологии.