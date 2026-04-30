Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.0 комментариев
Ученые научились останавливать сильное кровотечение из раны за пять секунд
Ученые разработали метод модификации эритроцитов, который позволяет останавливать сильные кровотечения всего за пять секунд, значительно снижая кровопотерю при серьезных травмах.
Простая модификация клеток, переносящих кислород в организме, способна практически мгновенно остановить сильное кровотечение, пишет New Scientist.
При нанесении на серьезные раны печени крыс тромбы образовывались всего за пять секунд, а кровопотеря была минимальной. Это открытие дает надежду на то, что в будущем метод поможет людям при плановых или экстренных операциях.
Ежегодно от кровопотери в мире погибают около двух млн человек, и риск возрастает с каждой минутой. Исследователи из Университета Макгилла в Канаде решили укрепить эритроциты, которые составляют основу тромба, но по своей природе хрупки. «Мы увидели и использовали слона в комнате», – заявил исследователь Цзяньюй Ли.
Ученые взяли кровь у крыс и добавили химические вещества, действующие как «ручки»: одна сторона прикрепляется к белкам на поверхности эритроцитов, а другая соединяется с длинной молекулой, связывающей клетки. Модифицированные клетки вернули в плазму и ввели в раны крысам. Тромбы образовались менее чем за пять секунд по сравнению с 265 секундами у необработанных крыс, а потеря крови составила всего 24 миллиграмма против почти 2000 миллиграммов.
В отличие от естественных тромбов, которые разрушаются за несколько дней, эти сохранялись от одного до двух месяцев. В будущем исследователи надеются, что для плановых операций кровь пациента можно будет собрать и модифицировать менее чем за 30 минут, а для экстренных случаев – подготовить заранее из образцов банка крови и хранить в холодильнике не менее месяца.
Отметим, в России проходят испытания 23 медицинских изделий и 14 лекарственных препаратов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита в НМИЦ гематологии.