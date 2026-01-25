  • Новость часаМЧС доставило дополнительную спецтехнику на Камчатку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Участники СВО наполнили Татьянин день новым смыслом
    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби
    Военкор: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    США, Россия и Украина завершили переговоры в Абу-Даби совместным обедом
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    Военный Ан-124 доставил спецтехнику для уборки снега на Камчатку
    Захарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    12 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    7 комментариев
    25 января 2026, 10:30 • Новости дня

    Эксперт: Государство представляет молодежи неисчерпаемые возможности для развития

    Политолог Данилин: Конкурсы и олимпиады, стипендии и гранты помогают студентам раскрыть свой потенциал

    Эксперт: Государство представляет молодежи неисчерпаемые возможности для развития
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские власти не только поддерживают развитие молодежи, но и направляют ее энергию в конструктивное русло – через конкурсы, олимпиады, стипендии и гранты, которые помогают студентам раскрыть свой потенциал. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин. В воскресенье страна отмечает День российского студенчества (Татьянин день).

    «Каждый год я даю своим студентам задание подготовить несколько докладов о тех перспективах и возможностях, которые государство предоставляет молодежи. Эта тема неисчерпаема», – рассказал Павел Данилин, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Как подчеркнул собеседник, российские власти не только поддерживают развитие молодежи, но и направляют ее энергию в конструктивное русло. По его оценкам, действующие проекты – такие как конкурсы и олимпиады президентской платформы «Россия – страна возможностей», стипендии и гранты – помогают студентам раскрыть свой потенциал.

    «Таким образом, молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку для своих исследований, – пояснил Данилин. – Кроме того, у студентов есть возможность проходить различные стажировки и приобретать практические навыки». Политолог отметил, что у него, например, сейчас проходит практику студент Финуниверситета.

    Параллельно, напомнил спикер, идет модернизация системы высшего образования. В его вузе программы уже стали более практико-ориентированными. При этом Данилин опроверг мнение о дороговизне российского образования: «На деле у нас обучение в десятки раз дешевле, чем на Западе, где даже за бюджетные места часто приходится платить».

    Эксперт также обратил внимание на практику целевого набора. «Регион дает заявку на определенное количество специалистов – чаще всего в сфере здравоохранения или школьного преподавания. После выпуска молодой специалист обязан отработать несколько лет по распределению», – детализировал он.

    Особое значение, по мнению политолога, имеет создание по поручению президента России Владимира Путина сети университетских кампусов мирового уровня. «Это позволит студентам полностью погрузиться в учебу, а также станет импульсом для развития регионов. Молодые люди могут задуматься о карьере не в столице, а в своем регионе», – считает Данилин. Он подчеркнул: «Возможностей у студентов сегодня очень много, и ими надо пользоваться».

    Поддержка развития молодежи со стороны государства является одним из национальных приоритетов. В этой связи реализуются проекты для студентов, направленные на раскрытие их потенциала и профессиональное развитие. Одновременно совершенствуется система высшего образования, учебные программы становятся более практичными, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда.

    В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» предусмотрен ряд программ: от «Приоритета 2030», по которому к 2030 году создадут более 100 университетов-лидеров, важных для стратегических отраслей экономики, до строительства современных студенческих кампусов и обновления общежитий для комфортной учебы и проживания студентов по всей стране.

    В пятницу, 23 января, на площадке Московского физико-технического института Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов университетских кампусов в субъектах Российской Федерации. По его словам, на первом этапе, который рассчитан до 2030 года, планируется построить 25 кампусов.

    «Уверен, что программа будет выполнена. Приличный общий объем финансирования – 150 миллиардов рублей, из них 40 процентов, даже чуть больше, – это федеральное финансирование», – сказал Путин.

    Глава государства напомнил о решении продлить эту программу и на будущее. «И здесь, конечно, такой синергетический эффект от совместной работы правительства Российской Федерации, федерального центра, регионов и представителей заинтересованного бизнеса чрезвычайно важен для конечного, общего, очень нужного стране результата», – добавил Путин.

    На сегодняшний день в Екатеринбурге запущена вторая очередь кампуса Уральского федерального университета общей площадью 100 тысяч квадратных метров. В состав кампуса вошли учебный корпус Института экономики и управления, учебный корпус Института радиоэлектроники и информационных технологий, корпус Специализированного учебно-научного центра.

    Общая площадь новых объектов составляет более 102,7 тыс. кв. метров. Три новых учебных корпуса скоро примут студентов. Строительство завершено в установленные сроки в рамках реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».

    В Южно-Сахалинске открыт студенческий городок на полторы тысячи мест для Сахалинского государственного университета. Общая площадь создаваемых объектов составит 125 тыс. кв. метров. Комплекс будет включать научно-образовательный центр на 1200 учебных мест и жилые корпуса на 1500 мест проживания. Основными резидентами кампуса станут Сахалинский государственный университет и ряд научно-исследовательских институтов Дальневосточного отделения РАН.

    Научно-образовательный центр (2 корпуса, 88,8 тыс. кв. м) находится в активной фазе строительства. С ноября 2025 года началось заселение студентов. Создание кампуса мирового уровня «СахалинTech» является стратегической инвестицией в будущее региона, направленной на подготовку высококвалифицированных кадров и развитие передовой научной инфраструктуры на Дальнем Востоке России.

    Проект реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети» на основе концессионного соглашения между Сахалинской областью и инвестором.

    В Калининграде – два новых общежития для двух с половиной тысяч студентов Балтийского федерального университета. Общая площадь создаваемых объектов кампуса составляет более 115 тыс. кв. метров.

    Для студентов также доступны многофункциональный центр и общая аудитория с библиотекой. Параллельно идут работы по возведению ключевых учебных и научных корпусов. Завершение строительства (ведется в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети») кампуса запланировано на 2026 год.

    Современный университет сегодня – это не только лекции и семинары, но и новые возможности. Всероссийский проект «Первый студенческий» реализуется Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» и включает в себя просветительские, мотивационные инициативы, поддерживает студенческие идеи и помогает развивать патриотизм в студентах.

    В рамках «Движения Первых» для студентов реализуются практико-ориентированные проекты, направленные на безопасность и полезные жизненные навыки. Среди них «Школа Кибербезопасности Движения Первых», «Первая помощь», «Школа Безопасность в Движении», марафон «Первые. Навыки для жизни» и всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0».

    Росмолодежь формирует систему федеральных проектов для вовлечения студентов и молодежи в профессиональное развитие и межкультурный обмен. В нее входят Всемирный фестиваль молодежи, всероссийский студенческий проект «Твой Ход», Российские студенческие отряды, программа «Больше, чем путешествие» и конкурс «Росмолодежь.Гранты».

    Креативный кластер «Таврида.Art» сформировал единую экосистему поддержки и развития молодых специалистов в сфере культуры и креативных индустрий. Сюда входят Летние школы Академии творческих индустрий «Меганом», образовательные и просветительские программы «Культура суверенной России», творческие молодежные сообщества и программа для молодых лидеров «Молодежь в культуре». В 2024-2025 годах проекты кластера охватили тысячи участников из большинства регионов России и зарубежных стран.

    Экосистема ArtMasters направлена на формирование кадрового потенциала креативных индустрий России, объединяющая образовательные, конкурсные и продюсерские проекты для молодых специалистов. В нее входят Национальный чемпионат творческих компетенций, командные соревнования с бесплатными курсами от ведущих экспертов, кадровая платформа, продюсерский центр и музыкальный лейбл. За шесть лет в проектах экосистемы приняли участие более 100 000 человек из всех регионов России и 112 стран мира.

    Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» стала одной из ключевых площадок для выявления и поддержки талантливых студентов. Олимпиада охватывает 70 предметных областей и сочетает проверку практико-ориентированных знаний с системой карьерного сопровождения: лучшие участники получают льготы при поступлении на следующую ступень образования, предложения стажировок и трудоустройства.

    Национальная технологическая олимпиада стала первой в России системой командных инженерных соревнований для школьников и студентов, ориентированной на решение практических технологических задач – от ИИ и разработки игр до геномных и космических технологий. За десять лет НТО охватила более 880 тыс. участников, обеспечила поступление по льготам для большинства победителей и призеров, а также запустила новые форматы – ТехноГТО и премию «Факел».

    Как говорят эксперты, современная образовательная политика в России ориентирована на расширение возможностей для студентов. Появляются направления, которых раньше не существовало – например, социальная архитектура, где молодежь может не только учиться, но и проектировать образ будущего. С 1 сентября 2025 года в МГУ им. Ломоносова и Финансовом университете при правительстве РФ открыты магистерские программы по социальной архитектуре.

    Как отмечает учащийся РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Садыков, «от студентов уже даже при первом трудоустройстве требуют наличия не только оконченного образования, но и наличия практического опыта».

    «Этот опыт получают либо на практике, либо на стажировке, либо теперь уже и в общественной деятельности. Ведь ты можешь организовывать мероприятия, попробовать себя в ведении социальных сетей, разработать свой проект, собрать свою команду и указать это как реальный опыт в резюме. Благо в университете для этого много возможностей, например, в рамках проектов «Движения Первых». Сейчас в России делается все, чтобы молодежь смогла в полной мере реализовать свои таланты», – считает Садыков.

    Как добавляет студентка РАНХиГС Кристина Казакова, победитель трека «Делаю» в пятом сезоне Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», «обучаясь на первом курсе, я уже понимаю, сколько возможностей, крутых проектов, форумов, слетов, программ создают для молодежи, для качественного и разностороннего развития».

    «Например, Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» дает крутые возможности для молодежи, которая увлекается проектной деятельностью, и любит публичные выступления», – подчеркнула Казакова.

    Зоя Киселева, магистрант факультета политологии МГУ им. Ломоносова направления подготовки «Социальная архитектура» отметила, что «с первого курса мы включаемся в практическую работу и напрямую общаемся с людьми, которые ведут крупные социальные проекты». «Нам читали лекции спикеры из администрации президента РФ, платформы «Россия – страна возможностей, руководители департаментов ЭИСИ, специалисты платформы «Дигория», – сказала Киселева.

    24 января 2026, 13:47 • Новости дня
    Бастрыкин поручил привлечь судью к ответственности за оправдательный приговор

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резонансный оправдательный приговор по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева стал поводом для инициирования дисциплинарного разбирательства в отношении судьи со стороны СК России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор по делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самарской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале СК России.

    В сообщении подчеркивается, что вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс, поскольку действия обвиняемых следователи квалифицировали как покушение на убийство.

    В официальном заявлении ведомства отмечено: «В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной думы. Следственными органами СК России по Самарской области в ходе предварительного следствия действия нападавших были квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение».

    Суд оправдал трех фигурантов дела, признав их виновными только в причинении среднего и легкого вреда здоровью, и освободил их в зале заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, в ходе которого пострадал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

    Обвиняемыми по делу стали Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и несовершеннолетний, чьи данные не раскрываются. Им вменили покушение на убийство двух лиц, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия.

    Комментарии (23)
    24 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS

    Гладков сообщил о самом массированном в истории ударе по Белгороду из HIMARS

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Губернатор Вячеслав Гладкова сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за все время, предположительно, с применением систем HIMARS.

    «По нашей информации – самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сейчас аварийные службы и оперативные бригады работают на месте происшествия.

    Сообщается о возгорании хозпостройки, которое ликвидируют сотрудники МЧС, а также о пожаре в одном из дворов города из-за падения обломков.

    В селе Таврово Белгородского округа тоже зафиксированы разрушения: в двух частных домах повреждены кровли вследствие падения обломков. Информация по ущербу и последствиям продолжается уточняться.

    Губернатор отметил, что будет информировать о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области.

    Минобороны России сообщило, что беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS, из которой ранее выпускали ракеты по гражданским объектам России.

    Комментарии (15)
    24 января 2026, 13:38 • Видео
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине

    Источник: Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби

    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские представители проявляют выдержку в роли посредников на переговорах по Украине, проходящих в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отметил источник.

    Делегация США демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой». Встречи проходят в столице ОАЭ, где обсуждаются различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением переговоров.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    Комментарии (10)
    24 января 2026, 19:23 • Новости дня
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В состав российской делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби вошел генерал-лейтенант Александр Зорин, ранее участвовавший в капитуляции гарнизона «Азовстали».

    Генерал-лейтенант Александр Зорин, первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России, был включен в состав российской переговорной делегации в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Зорин ранее занимался мирным урегулированием в Сирии и, по словам военного корреспондента Александра Коца, был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    «Зорин – мощнейший переговорщик», – отмечают эксперты.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в переговорную группу включены представители руководства Минобороны России во главе с адмиралом Игорем Костюковым.

    Российская делегация после двухдневных консультаций покинула ОАЭ на борту Ил-62.


    Комментарии (5)
    25 января 2026, 02:10 • Новости дня
    Захарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»

    Захарова назвала петицию о замене бюста Пушкина в Одессе сатанинским балом

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о предложении заменить бюст Пушкина в Одессе на памятник блогеру, отметив драматичность происходящего.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала новость о выдвижении на Украине петиции по замене бюста Александра Пушкина в Одессе на памятник блогеру, передает ТАСС.

    Она заявила: «Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию «Собачьего сердца», только место действия не пропавший дом, а пропавшая страна. Швондеры с опорой на Шариковых правят свой сатанинский бал».

    Захарова также добавила, что «какая страна, такие и герои». Ее комментарии прозвучали в ответ на появление соответствующей петиции.

    Петиция о замене бюста Александра Пушкина на памятник блогеру вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом дискуссии как на Украине, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в центре Одессы на бюст президента США Дональда Трампа.

    В Париже на территории Русского духовно-культурного православного центра состоялось открытие памятника Александру Пушкину в присутствии его потомков и дипломатов.

    В столице Украины с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, большинство из которых лишились упоминания многих российских деятелей.

    Комментарии (4)
    24 января 2026, 20:08 • Новости дня
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, достигнутые с США по итогам саммита в Анкоридже, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия прилагает максимум усилий для выработки схемы урегулирования, полностью соответствующей договоренностям, достигнутым в Анкоридже.

    Замглавы МИД отметил, что переговоры проходят в различных форматах и практически не прекращаются в последние дни.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    МИД ОАЭ заявил, что обсуждение касалось нерешенных пунктов плана США и проходило в конструктивной обстановке.

    В МИД России отметили, что решающим для будущих переговоров по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле анкориджского саммита.

    Вывод украинских войск с территории Донбасса является ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

    Комментарии (12)
    24 января 2026, 13:19 • Новости дня
    Умер режиссер и продюсер Александр Олейников
    Умер режиссер и продюсер Александр Олейников
    @ Константин Веремейчик/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Продюсер и режиссер Александр Олейников скончался внезапно ночью у себя дома на 61-м году жизни, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

    Режиссер, продюсер и телеведущий Александр Олейников скончался на 61-м году жизни, передает ТАСС.

    По словам его близких, причиной смерти стал оторвавшийся тромб: «Саши не стало сегодня ночью. Светлая ему память».

    Собеседник агентства уточнил, что трагедия произошла дома – Олейников вышел покурить и внезапно скончался.

    Александр Олейников родился в Москве 21 октября 1965 года. После службы в армии в радиоразведке в 1985 году начал карьеру на телевидении, работая в Московской областной редакции Центрального телевидения. В дальнейшем вырос от администратора до режиссера, позднее работал на МТК, а также за рубежом, в том числе на немецком телевидении, где снимал концерты Дитера Болена.

    В 1993 году Олейников стал секретарём Союза кинематографистов и пришел на телеканал ТВ-6. Здесь он вел популярные передачи: «Моё кино», «Моя звезда», «Моя история», «Ваша музыка» и был заместителем директора канала. В 1994 году снял в Тунисе фильм о Ясире Арафате, а с 1995 по 1997 год занимал пост генерального продюсера ТВ-6.

    Позднее Олейников занимал руководящие должности на НТВ и телеканале «Россия», где курировал проекты «Доброе утро, Россия!» и «Вести+», а также создавал документальные фильмы и сериалы. С 2006 по 2012 год был генеральным продюсером ТВЦ, совмещал работу на телевидении с руководством собственной продюсерской компанией.

    За свою карьеру Олейников стал автором и продюсером десятков телепроектов, среди которых фильмы «Любовь-морковь», сериалы «Граф Крестовский», «Лиговка», «Военная разведка: Западный фронт». Александр Олейников был членом Академии российского телевидения с 2001 года и одним из организаторов Недели российского кино в Париже в 2005 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года Олейников принимал участие в похоронах режиссера, актера и продюсера Юрия Мороза и назвал его ключевой фигурой своего поколения, подчеркнув, его значительное влияние на индустрию.

    Ранее известный российский режиссер и ведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет после тяжелой и продолжительной болезни.

    Комментарии (3)
    24 января 2026, 17:14 • Новости дня
    МИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США
    МИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США
    @ wam.ae

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по Украине в Абу-Даби были сфокусированы на нерешенных пунктах предложенного США соглашения, и прошли в конструктивной атмосфере, сообщили в МИД ОАЭ.

    Переговоры по урегулированию ситуации на Украине, которые прошли в Абу-Даби, были посвящены обсуждению нерешённых пунктов плана мирного соглашения, предложенного США, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнули в МИД ОАЭ, на встрече присутствовали представители России и Украины, которые вели прямой диалог по ряду спорных вопросов.

    В заявлении МИД ОАЭ отмечается, что обсуждались меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения.

    В МИД ОАЭ заверили, что Эмираты продолжат поддерживать все усилия, направленные на урегулирование конфликтов, отметив свою приверженность поиску мира в любых кризисных ситуациях.

    Ранее источник заявил, что делегации на встрече по Украине в Абу-Даби завершили обсуждение вопросов безопасности и объявят итоги переговоров в своих столицах.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    После завершения переговоров американская делегация, в составе которой был министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    Комментарии (3)
    24 января 2026, 13:32 • Новости дня
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон, отмечают информагентства.

    В Абу-Даби одновременно рассматриваются несколько различных документов, касающихся мирного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    По информации агентства, переговорные группы активно работают над содержанием этих предложений.

    Источник отметил в ответ на вопрос корреспондента: «Их несколько», имея в виду, что на столе переговоров лежит не один проект документа.

    Кроме того, обсуждаются не только территориальные вопросы, но и вопросы гарантий, а также другие важные аспекты возможного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Источник ТАСС отметил, что делегация США на переговорах в Абу-Даби демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    Комментарии (5)
    24 января 2026, 15:47 • Новости дня
    Переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России завершились

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби

    Переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России завершились
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров по Украине и вернулась в отель в Абу-Даби.

    Переговоры по вопросам безопасности в рамках трехсторонней рабочей группы России, США и Украины завершились во второй день в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба, адмирал Игорь Костюков. После завершения встречи делегация РФ вернулась в отель в столице ОАЭ.

    Первое заседание рабочей группы состоялось в пятницу, а на субботу было запланировано продолжение дискуссий. В переговорах также приняли участие спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, которые обсудили экономические аспекты.

    Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 07:18 • Новости дня
    МВД РФ сообщило о новых случаях вымогательства с помощью ИИ-порнографии

    Tекст: Денис Тельманов

    В России зафиксированы попытки вымогателей получить деньги, угрожая распространением сгенерированной нейросетями порнографии под видом коллекторских организаций.

    Как передает ТАСС, МВД России выявило мошенническую схему, в которой злоумышленники угрожают гражданам распространением сгенерированных нейросетями порнографических материалов.

    Официальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что преступники представляются коллекторами и требуют деньги, используя угрозы в телефонных звонках и СМС-сообщениях.

    По словам Волк, один из случаев заключался в том, что неизвестный неоднократно связывался с жертвой от имени коллекторской организации с требованием совершить онлайн-платеж.

    Преступник угрожал распространить фальшивые порочащие изображения, сгенерированные нейросетью, которые могли нанести существенный вред репутации и правам потерпевшей, а также затронуть интересы ее близких.

    МВД призывает граждан быть осторожными и не поддаваться на подобные шантажные требования, а при получении угроз обращаться в правоохранительные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в отношении 18-летней жительницы Сургута, связанное с расследованием похищения подростка.

    Основными признаками мошеннических звонков МВД назвало предложения бонусов и подарков от банка, а также просьбы отменить заявки на кредит.

    Злоумышленники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из SMS, предлагая услуги по перерасчету пенсии или исправлению налоговых ошибок.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 12:42 • Новости дня
    В Абу-Даби стартовал второй день переговоров по Украине

    В Абу-Даби стороны начали второй день переговоров по Украине

    В Абу-Даби стартовал второй день переговоров по Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности, в переговорах участвуют высокопоставленные военные, отмечают информагентства.

    Переговоры между Украиной и Россией возобновились в Абу-Даби, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    В публикации отмечается: «Переговоры между Украиной и Россией возобновляются в Абу-Даби».

    В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.

    Как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в группу включены представители руководства Минобороны России во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

    Второй день переговоров стартовал в субботу, обсуждения проходят в различных форматах, уточнил источник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация во главе с Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением трехсторонних переговоров по безопасности.

    Также отмечалось, что второй день переговоров по Украине в Абу-Даби проходит в закрытом режиме без прессы по согласию всех сторон. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    Комментарии (0)
    24 января 2026, 16:13 • Новости дня
    Анонсирован следующий раунд переговоров по Украине

    Анонсирован следующий раунд переговоров по Украине на будущей неделе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские чиновники анонсировали проведение новых переговоров по урегулированию ситуации, запланированных на следующую неделю в Абу-Даби.

    Следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине может пройти в Абу-Даби уже на следующей неделе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журналиста портала Axios Барака Равида. Информацию о предстоящей встрече он получил от украинских чиновников.

    «Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе», – заявил Равид в социальной сети X (заблокирована в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров по Украине и вернулась в отель в Абу-Даби.

    Второй день переговоров проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения шли в одном из дворцов Абу-Даби в разных форматах.

    Переговорщики в столице ОАЭ анализировали различные проекты документов и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 22:21 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности сразу в нескольких населенных пунктах региона, призвав жителей спуститься в укрытия.

    О введении режима ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Город Белгород и Белгородский округ, Шебекино и Шебекинский округ – ракетная опасность», – написал он в своем Telegram-канале.

    Гладков настоятельно рекомендовал жителям незамедлительно спуститься в подвальные помещения и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

    Власти региона продолжают информировать население о текущей ситуации и мерах безопасности.

    Ранее в Белгородской области неоднократно объявлялись подобные режимы из-за угрозы ракетных обстрелов. Губернатор просит соблюдать осторожность и следовать указаниям экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО отразила атаку воздушных целей над Белгородом и округом. При обстреле были повреждены объекты энергетического комплекса и несколько частных домов.

    В результате атаки беспилотника в городе Шебекино погиб один человек, его автомобиль полностью сгорел. В результате атак украинских дронов также пострадала местная жительница.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 02:42 • Новости дня
    МИД РФ назвал причину приостановки переговоров в Стамбуле надуманной

    МИД РФ усомнился в обоснованности отказа Киева от переговоров в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат выразил сомнение в реальности объяснений Киева касательно остановки переговорного процесса в Стамбуле, упомянув высокую оценку роли Турции.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА «Новости» заявил, что озвученная украинским МИД причина приостановки переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса» является надуманной.

    «Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции. В ноябре 2025 года МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса». Звучит это надуманно», – сказал дипломат.

    По его словам, Россия не закрывает двери для диалога и готова рассматривать любые конструктивные предложения, поступающие по линии переговоров.

    Полищук подчеркнул, что Турция сыграла важную роль в организации переговорного процесса, а решение Киева вызывает вопросы относительно его реальных мотивов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подтвердила готовность к продолжению переговоров с украинской стороной на площадке в Стамбуле.

    Россия после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и порядка 170 гражданских лиц.

    Турция планирует и в следующем году активно участвовать в урегулировании ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названа дата следующего раунда переговоров России, США и Украины
    Медведев назвал европейских лидеров импотентами после критики Зеленского
    Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов
    МВД РФ сообщило о новых случаях вымогательства с помощью ИИ-порнографии
    Суд арестовал обвиняемую за аферу с похищением подростка в Красноярске
    София и Михаил стали самыми популярными именами в новых регионах России
    Дочь Маргариты Тереховой сообщила о состоянии здоровья актрисы

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая – серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Перейти в раздел

    К переговорам США с Россией подключен специалист по очень большим деньгам

    В прошедших на этой неделе переговорах президента России с представителями США с американской стороны впервые участвовал новый фигурант – Джош Грюнбаум. Почему ряд подробностей его юности почти неизвестны – и какую именно функцию Дональд Трамп отвел этому человеку в рамках текущих российско-американских контактов? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации