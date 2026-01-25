Эксперт: Государство представляет молодежи неисчерпаемые возможности для развития

Политолог Данилин: Конкурсы и олимпиады, стипендии и гранты помогают студентам раскрыть свой потенциал

Tекст: Олег Исайченко

«Каждый год я даю своим студентам задание подготовить несколько докладов о тех перспективах и возможностях, которые государство предоставляет молодежи. Эта тема неисчерпаема», – рассказал Павел Данилин, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Как подчеркнул собеседник, российские власти не только поддерживают развитие молодежи, но и направляют ее энергию в конструктивное русло. По его оценкам, действующие проекты – такие как конкурсы и олимпиады президентской платформы «Россия – страна возможностей», стипендии и гранты – помогают студентам раскрыть свой потенциал.

«Таким образом, молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку для своих исследований, – пояснил Данилин. – Кроме того, у студентов есть возможность проходить различные стажировки и приобретать практические навыки». Политолог отметил, что у него, например, сейчас проходит практику студент Финуниверситета.

Параллельно, напомнил спикер, идет модернизация системы высшего образования. В его вузе программы уже стали более практико-ориентированными. При этом Данилин опроверг мнение о дороговизне российского образования: «На деле у нас обучение в десятки раз дешевле, чем на Западе, где даже за бюджетные места часто приходится платить».

Эксперт также обратил внимание на практику целевого набора. «Регион дает заявку на определенное количество специалистов – чаще всего в сфере здравоохранения или школьного преподавания. После выпуска молодой специалист обязан отработать несколько лет по распределению», – детализировал он.

Особое значение, по мнению политолога, имеет создание по поручению президента России Владимира Путина сети университетских кампусов мирового уровня. «Это позволит студентам полностью погрузиться в учебу, а также станет импульсом для развития регионов. Молодые люди могут задуматься о карьере не в столице, а в своем регионе», – считает Данилин. Он подчеркнул: «Возможностей у студентов сегодня очень много, и ими надо пользоваться».

Поддержка развития молодежи со стороны государства является одним из национальных приоритетов. В этой связи реализуются проекты для студентов, направленные на раскрытие их потенциала и профессиональное развитие. Одновременно совершенствуется система высшего образования, учебные программы становятся более практичными, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» предусмотрен ряд программ: от «Приоритета 2030», по которому к 2030 году создадут более 100 университетов-лидеров, важных для стратегических отраслей экономики, до строительства современных студенческих кампусов и обновления общежитий для комфортной учебы и проживания студентов по всей стране.

В пятницу, 23 января, на площадке Московского физико-технического института Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов университетских кампусов в субъектах Российской Федерации. По его словам, на первом этапе, который рассчитан до 2030 года, планируется построить 25 кампусов.

«Уверен, что программа будет выполнена. Приличный общий объем финансирования – 150 миллиардов рублей, из них 40 процентов, даже чуть больше, – это федеральное финансирование», – сказал Путин.

Глава государства напомнил о решении продлить эту программу и на будущее. «И здесь, конечно, такой синергетический эффект от совместной работы правительства Российской Федерации, федерального центра, регионов и представителей заинтересованного бизнеса чрезвычайно важен для конечного, общего, очень нужного стране результата», – добавил Путин.

На сегодняшний день в Екатеринбурге запущена вторая очередь кампуса Уральского федерального университета общей площадью 100 тысяч квадратных метров. В состав кампуса вошли учебный корпус Института экономики и управления, учебный корпус Института радиоэлектроники и информационных технологий, корпус Специализированного учебно-научного центра.

Общая площадь новых объектов составляет более 102,7 тыс. кв. метров. Три новых учебных корпуса скоро примут студентов. Строительство завершено в установленные сроки в рамках реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».

В Южно-Сахалинске открыт студенческий городок на полторы тысячи мест для Сахалинского государственного университета. Общая площадь создаваемых объектов составит 125 тыс. кв. метров. Комплекс будет включать научно-образовательный центр на 1200 учебных мест и жилые корпуса на 1500 мест проживания. Основными резидентами кампуса станут Сахалинский государственный университет и ряд научно-исследовательских институтов Дальневосточного отделения РАН.

Научно-образовательный центр (2 корпуса, 88,8 тыс. кв. м) находится в активной фазе строительства. С ноября 2025 года началось заселение студентов. Создание кампуса мирового уровня «СахалинTech» является стратегической инвестицией в будущее региона, направленной на подготовку высококвалифицированных кадров и развитие передовой научной инфраструктуры на Дальнем Востоке России.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети» на основе концессионного соглашения между Сахалинской областью и инвестором.

В Калининграде – два новых общежития для двух с половиной тысяч студентов Балтийского федерального университета. Общая площадь создаваемых объектов кампуса составляет более 115 тыс. кв. метров.

Для студентов также доступны многофункциональный центр и общая аудитория с библиотекой. Параллельно идут работы по возведению ключевых учебных и научных корпусов. Завершение строительства (ведется в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети») кампуса запланировано на 2026 год.

Современный университет сегодня – это не только лекции и семинары, но и новые возможности. Всероссийский проект «Первый студенческий» реализуется Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» и включает в себя просветительские, мотивационные инициативы, поддерживает студенческие идеи и помогает развивать патриотизм в студентах.

В рамках «Движения Первых» для студентов реализуются практико-ориентированные проекты, направленные на безопасность и полезные жизненные навыки. Среди них «Школа Кибербезопасности Движения Первых», «Первая помощь», «Школа Безопасность в Движении», марафон «Первые. Навыки для жизни» и всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0».

Росмолодежь формирует систему федеральных проектов для вовлечения студентов и молодежи в профессиональное развитие и межкультурный обмен. В нее входят Всемирный фестиваль молодежи, всероссийский студенческий проект «Твой Ход», Российские студенческие отряды, программа «Больше, чем путешествие» и конкурс «Росмолодежь.Гранты».

Креативный кластер «Таврида.Art» сформировал единую экосистему поддержки и развития молодых специалистов в сфере культуры и креативных индустрий. Сюда входят Летние школы Академии творческих индустрий «Меганом», образовательные и просветительские программы «Культура суверенной России», творческие молодежные сообщества и программа для молодых лидеров «Молодежь в культуре». В 2024-2025 годах проекты кластера охватили тысячи участников из большинства регионов России и зарубежных стран.

Экосистема ArtMasters направлена на формирование кадрового потенциала креативных индустрий России, объединяющая образовательные, конкурсные и продюсерские проекты для молодых специалистов. В нее входят Национальный чемпионат творческих компетенций, командные соревнования с бесплатными курсами от ведущих экспертов, кадровая платформа, продюсерский центр и музыкальный лейбл. За шесть лет в проектах экосистемы приняли участие более 100 000 человек из всех регионов России и 112 стран мира.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» стала одной из ключевых площадок для выявления и поддержки талантливых студентов. Олимпиада охватывает 70 предметных областей и сочетает проверку практико-ориентированных знаний с системой карьерного сопровождения: лучшие участники получают льготы при поступлении на следующую ступень образования, предложения стажировок и трудоустройства.

Национальная технологическая олимпиада стала первой в России системой командных инженерных соревнований для школьников и студентов, ориентированной на решение практических технологических задач – от ИИ и разработки игр до геномных и космических технологий. За десять лет НТО охватила более 880 тыс. участников, обеспечила поступление по льготам для большинства победителей и призеров, а также запустила новые форматы – ТехноГТО и премию «Факел».

Как говорят эксперты, современная образовательная политика в России ориентирована на расширение возможностей для студентов. Появляются направления, которых раньше не существовало – например, социальная архитектура, где молодежь может не только учиться, но и проектировать образ будущего. С 1 сентября 2025 года в МГУ им. Ломоносова и Финансовом университете при правительстве РФ открыты магистерские программы по социальной архитектуре.

Как отмечает учащийся РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Садыков, «от студентов уже даже при первом трудоустройстве требуют наличия не только оконченного образования, но и наличия практического опыта».

«Этот опыт получают либо на практике, либо на стажировке, либо теперь уже и в общественной деятельности. Ведь ты можешь организовывать мероприятия, попробовать себя в ведении социальных сетей, разработать свой проект, собрать свою команду и указать это как реальный опыт в резюме. Благо в университете для этого много возможностей, например, в рамках проектов «Движения Первых». Сейчас в России делается все, чтобы молодежь смогла в полной мере реализовать свои таланты», – считает Садыков.

Как добавляет студентка РАНХиГС Кристина Казакова, победитель трека «Делаю» в пятом сезоне Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», «обучаясь на первом курсе, я уже понимаю, сколько возможностей, крутых проектов, форумов, слетов, программ создают для молодежи, для качественного и разностороннего развития».

«Например, Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» дает крутые возможности для молодежи, которая увлекается проектной деятельностью, и любит публичные выступления», – подчеркнула Казакова.

Зоя Киселева, магистрант факультета политологии МГУ им. Ломоносова направления подготовки «Социальная архитектура» отметила, что «с первого курса мы включаемся в практическую работу и напрямую общаемся с людьми, которые ведут крупные социальные проекты». «Нам читали лекции спикеры из администрации президента РФ, платформы «Россия – страна возможностей, руководители департаментов ЭИСИ, специалисты платформы «Дигория», – сказала Киселева.