Власти сообщили об оказании помощи семьям утонувших детей из Звенигорода

Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО.3 комментария
Глава Одинцово Иванов: Семьи утонувших детей из Звенигорода получат помощь
Руководство Одинцовского городского округа Московской области заявило о готовности оказать всю необходимую помощь семьям детей из Звенигорода, утонувших в Москве-реке.
«Это невосполнимая утрата. Трудно принять и осознать такую трагедию. Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль», – сообщил глава округа Андрей Иванов во «ВКонтакте».
По данным областного управления МЧС, 7 марта трое подростков – 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков – ушли гулять и не вернулись домой. В поисковых работах участвовали спасатели, водолазы, медики и добровольцы, которые были задействованы все эти дни.
Спасатели обнаружили тело первого подростка 11 марта, второго мальчика нашли 13 марта, а девочку – 17 марта. Иванов выразил благодарность всем, кто принимал участие в поиске и отметил, что семьи погибших получат поддержку.