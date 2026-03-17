Власти сообщили об оказании помощи семьям утонувших детей из Звенигорода

Глава Одинцово Иванов: Семьи утонувших детей из Звенигорода получат помощь

Tекст: Валерия Городецкая

«Это невосполнимая утрата. Трудно принять и осознать такую трагедию. Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль», – сообщил глава округа Андрей Иванов во «ВКонтакте».

По данным областного управления МЧС, 7 марта трое подростков – 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков – ушли гулять и не вернулись домой. В поисковых работах участвовали спасатели, водолазы, медики и добровольцы, которые были задействованы все эти дни.

Спасатели обнаружили тело первого подростка 11 марта, второго мальчика нашли 13 марта, а девочку – 17 марта. Иванов выразил благодарность всем, кто принимал участие в поиске и отметил, что семьи погибших получат поддержку.