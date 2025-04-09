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В Подмосковье врачи спасли зрение не снимавшего три месяца линзы подростка
В Подмосковье врачи спасли зрение подростка, не снимавшего три месяца однодневные линзы
В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля врачи спасли зрение 16-летнему юноше, который три месяца не снимал однодневные линзы, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
Как указали в ведомстве, из-за этого у подростка развились серьезные глазные патологии, включая язву роговицы и инородное тело в виде тканевой ворсинки в правом глазу, передает РИА «Новости».
Пациент был доставлен в центр с резкой болью в глазах, покраснением, слезотечением и светобоязнью, отеком век и сильным помутнением зрения. Врачи провели интенсивную антибактериальную, противовоспалительную и корнеопротекторную терапии, что позволило уменьшить боль и снять отек.
«В левом глазу специалисты диагностировали язву роговицы, а в правом – инородное тело в виде тканевой ворсинки, которое было частично покрыто вновь образованными тканями. Мальчик признался, что в течение трех месяцев носил, не снимая, линзы, предназначенные для ежедневной замены. Пациента госпитализировали в отделение офтальмологии», – отметили в пресс-службе.
Через семь дней после начала лечения подросток был выписан из больницы в хорошем состоянии. Врачи рекомендовали ему отказаться от ношения контактных линз минимум на шесть месяцев для полной реабилитации.
По словам офтальмолога Ксении Тарасковой, возникшие в глазу подростка патологии могли привести к тяжелому воспалению и даже слепоте. В пресс-службе подчеркнули важность соблюдения рекомендаций по ношению контактных линз, нарушение которых может привести к серьезным осложнениям, включая потерю зрения.
Ранее специалисты Детского клинического центра им. Рошаля провели операцию полуторагодовалому мальчику, который съел 130 магнитов и литиевую батарейку.