Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.4 комментария
Врачи спасли проглотившего 130 магнитов ребенка в Подмосковье
Специалисты Детского клинического центра им. Рошаля провели операцию полуторагодовалому мальчику, который съел 130 магнитов и литиевую батарейку, сообщили в Минздраве Московской области.
Обследование, проведенное в центре, выявило скопление этих предметов в желудке ребенка, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Медики отметили, что извлечение инородных предметов необходимо было провести в кратчайшие сроки, так как длительное их пребывание в организме может привести к серьезным последствиям. В числе них – ожоги, перфорация внутренних органов, некроз тканей и кровотечения.
На данный момент ребенок чувствует себя хорошо. Ему проведено успешное лечение, и он был выписан на амбулаторное наблюдение.
В августе в Калининградской области врачи спасли жизнь выпавшего из окна шестого этажа трехлетнего мальчика, он длительное время находился в тяжелом состоянии, сообщили в правительстве региона.