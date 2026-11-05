Депутат Рады признал размещение украинских военных в жилых домах

Депутат Рады Вениславский признал размещение украинских военных в жилых домах

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Это действительно был законный пункт временной дислокации военных, то есть национальная гвардия на абсолютно легитимных, законных основаниях арендовала, использовала частный дом для временного размещения военных», – сказал Вениславский в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.

Вениславский добавил, что в условиях военного положения и системной угрозы со стороны России создание замаскированных пунктов дислокации является абсолютно нормальным.

Ранее другая депутат Рады, Анна Скороход, сообщила, что военнослужащих ВСУ размещают в объектах социальной инфраструктуры из-за нехватки специализированных мест для их дислокации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командующий национальной гвардией Украины Александр Пивненко назвал дом с пыточной «временным пунктом дислокации».

Летом МИД России раскрыл тактику украинских властей по размещению военных объектов среди гражданской инфраструктуры.