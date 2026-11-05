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Депутат Рады признал размещение украинских военных в жилых домах
Депутат Рады Вениславский признал размещение украинских военных в жилых домах
Подразделения национальной гвардии и ВС Украины действительно располагаются в жилой застройке и объектах социальной инфраструктуры, заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский.
«Это действительно был законный пункт временной дислокации военных, то есть национальная гвардия на абсолютно легитимных, законных основаниях арендовала, использовала частный дом для временного размещения военных», – сказал Вениславский в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.
Вениславский добавил, что в условиях военного положения и системной угрозы со стороны России создание замаскированных пунктов дислокации является абсолютно нормальным.
Ранее другая депутат Рады, Анна Скороход, сообщила, что военнослужащих ВСУ размещают в объектах социальной инфраструктуры из-за нехватки специализированных мест для их дислокации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командующий национальной гвардией Украины Александр Пивненко назвал дом с пыточной «временным пунктом дислокации».
Летом МИД России раскрыл тактику украинских властей по размещению военных объектов среди гражданской инфраструктуры.