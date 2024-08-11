Медики спасли жизнь трехлетнего калининградца, выпавшего с шестого этажа

Эксперт заявил о праве Белоруссии объявить войну Украине за инцидент с беспилотниками

Эксперт Алесин: Инцидент с украинскими беспилотниками над Белоруссией грозит привести к капитуляции киевского режима

Tекст: Андрей Резчиков

«Белоруссия – суверенное государство, поэтому любой прорыв воздушных пилотируемых или непилотируемых судов Украины может означать casus belli – повод для объявления войны. Теперь все зависит от того, какое решение примут руководители Белоруссии и России. Формально инцидента с беспилотниками достаточно, чтобы объявить войну Украине», – считает белорусский военный эксперт Александр Алесин.

«Для поражения объектов на территории Украины на глубине до 150 км Белоруссия может использовать свой ракетный потенциал, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Полонез» и высокоточный ракетный комплекс «Точка-У», – продолжил эксперт. – Но ни Белоруссия, ни Россия не заинтересованы в расширении линии боевого соприкосновения. Тогда РФ придется использовать свои контингенты для укрепления белорусских войск и вводить резервы на территорию союзника».

В зону поражения белорусских ракет попадает Киев и «многие другие важнейшие гражданские и военные объекты» потенциального противника. «Украина выстрелила себе в ногу. Если у некоторых украинских деятелей оставалась надежда, что Минск способен выступить посредником, который может передавать Владимиру Путину на рассмотрение какие-то предложения Киева, то сейчас этот канал связи потерян. Теперь ни о каких переговорах и речи быть не может. Похоже, все закончится капитуляцией правящего киевского режима».

Наносить точечные удары по местам возможного запуска украинских беспилотников, на что Белоруссия имеет полное право, не имеет смысла. «Запуск беспилотников часто осуществляется с подвижных установок. Кроме того, катапульты легко транспортируются в разные места. Площадок, с которых запускались данные беспилотники, уже нет. Если говорить о больших БПЛА, которые стартуют с аэродромных полос, то возможность нанесения удара по ним может сейчас согласовываться между Москвой и Минском», – полагает спикер.

В субботу президент Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских беспилотников над Белоруссией. Изначально объекты летели в сторону Смоленска, но потом изменили траекторию и направились в район Ярославля, где и были уничтожены.

«На высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси… Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», – заявил Лукашенко, добавив, что другую часть сбила российская ПВО.

В связи с инцидентом силы ВВС и войск ПВО Белоруссии переведены в повышенную боевую готовность. В сторону украинской границы были переброшены подразделения спецназа и ракетных войск для усиления группировки на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

В заявлении белорусского МИДа произошедшее названо попыткой расширить конфликт в регионе, в то время как Минск выступает за скорейшее мирное урегулирование. Киев, подчеркнули дипломаты, совершает провокации в отношении Минска при попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков.

Что касается самого инцидента, то эксперт напомнил, что между советскими республиками не существовало ни воздушных, ни наземных границ, поэтому «средств ПВО, которые прикрывали бы административные границы Белоруссии, России и Украины, не было». «Когда началась специальная военная операция, неоднократно заявлялось о том, что территория Белоруссии может быть использована в качестве транзитной, чтобы украинская беспилотная авиация могла бы безнаказанно проникать на территорию Российской Федерации», – отметил Алесин.

В связи с этим Минск решил усилить южные границы средствами ПВО. В районе города Лунинец были развернуты комплексы С-300. «Там же могли появиться зенитные ракетные комплексы «Бук» и другие комплексы малого и ближнего радиуса действия. Россия наверняка точно так же прикрыла это направление, тем более что у двух стран единая региональная система ПВО, в рамках которой происходит обмен информацией и существует практически единое радиолокационное поле», – пояснил Алесин.

По версии эксперта, Украина не верила в то, что направление через Белоруссию прикрыто, поэтому решила изменить курс беспилотников. «После того, как РФ закрыла войсковыми системами ПВО линию боевого соприкосновения и те объекты, которые лежат непосредственно за линией фронта, украинцы вследствие больших потерь своих беспилотников решили попытать счастье и прорваться на российскую территорию через Белоруссию», – уверен специалист.