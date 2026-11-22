Боец ММА Алиев: Во французской полиции признали задержание ошибочным

Tекст: Антон Антонов

«Это ложь, и подобное с моей стороны абсолютно исключено. Меня уже освободили. Во французской полиции признали, что произошла ошибка и никаких оснований обвинять меня нет», – сказал Алиев.

По словам бойца, задержанию предшествовал словесный конфликт с человеком, который затем выдвинул против него ложные обвинения и скрылся, на основании этого заявления были задержаны не только сам спортсмен, но и его менеджер, а также другие люди, однако сейчас ситуация, как отметил Алиев, полностью разрешена и в полиции подтвердили закрытие вопроса, передает ТАСС.

Алиеву 27 лет, он родился в Грозном, выступает в легчайшем весе до 61 кг, большую часть карьеры провел в России, а с начала 2026 года дерется под эгидой французского промоушена Ares и имеет девять побед при одном поражении в ММА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сообщалось, что французская полиция задержала Алиева по жалобе на изнасилование после его победы на турнире ARES 45 в Париже.

Полицейские без инцидентов доставили спортсмена в местный комиссариат.

