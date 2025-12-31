В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Россиянина Постового освободили в США и депортировали
Российского инженера Дениса Постового депортировали из Соединенных Штатов после длительного содержания в американской тюрьме, несмотря на не снятые обвинения, сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.
Постовой был освобожден после совместных усилий команды защиты, дипломатов и родственников, пояснил Мельников, передает ТАСС.
Правозащитник сообщил, что приговор Постовому не был вынесен, однако за счет грамотной юридической работы решение о депортации вступило в силу.
Мельников подчеркнул, что Постовому оказывалась медицинская помощь несмотря на ряд хронических заболеваний. Теперь инженер сможет продолжить лечение уже в российских медицинских учреждениях и встретить праздники с семьей, в том числе с четырьмя несовершеннолетними детьми.
В октябре суд в США определил, что Денис Постовой, которого в 2024 году обвинили в нарушении экспортного контроля и поставках технологий двойного назначения в Россию, обязан покинуть США до декабря.