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    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

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    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    12 комментариев
    17 сентября 2024, 00:57 • Новости дня

    Россиянин арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

    Минюст США сообщил об аресте гражданина России Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

    Россиянин арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники арестован 44-летний россиянин Денис Постовой, сообщил Минюст США.

    Постовой живет в Сарасоте в штате Флорида. Его обвиняют в «сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве», передает РИА «Новости».

    По утверждению властей США, Постовой занимался незаконными поставками микроэлектроники, которая может применяться для военных целей, например, при производстве БПЛА.

    Напомним, это не первый арест гражданина России американцами по подобным обвинениям. Так, россиянин Артур Петров был арестован на Кипре и передан США. В июле Максим Марченко был приговорен в США к трем годам тюрьмы по делу о контрабанде микроэлектроники двойного назначения. Дмитрий Тимашев также признал вину в нарушении американских экспортных ограничений. Утверждается, что он якобы пересылал «части и компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы».

    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

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    14 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ответит на возможные поставки дальнобойного оружия для ударов вглубь страны так, что мало не покажется, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Он пояснил, что решение разрешить удары есть, «все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны».

    «Мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести», – передает слова Рябкова ТАСС.

    Замминистра добавил, что Вашингтон хочет поссорить Россию и Иран, говоря о якобы поставках иранских баллистических ракет в РФ, однако у США ничего не выйдет. У России и Ирана действительно есть военно-техническое сотрудничество, однако США не должны совать нос в чужие вопросы.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.

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    16 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Второе покушение на Трампа: главное

    Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

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    14 сентября 2024, 16:38 • Новости дня
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим передал США и Британии перечень возможных целей в России для ударов дальнобойным западным оружием, сообщил неназванный европейский дипломат Reuters.

    В числе целей указаны военные командные и управляющие центры, склады с топливом и вооружением, сообщил источник Reuters, передает ТАСС.

    Когда именно был передан список, не сообщается.

    Между тем французский дипломатический источник заявил, что Париж сам примет решение о разрешении бить своим дальнобойным оружием по территории России. Британская сторона же в этом вопросе намерена заручиться одобрением американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия может ответить на разрешение бить дальнобойными ракетами.

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    15 сентября 2024, 13:48 • Новости дня
    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана

    Песков: Россия должна отвечать на бандитские действия со стороны Запада

    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможное ограничение экспорта российского стратегического сырья – урана, титана, никеля – будет вынужденным ответом на «бандитские действия» со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Фрагмент интервью опубликовал Зарубин в своем Telegram-канале. Песков подчеркнул, что Россия должна «отвечать на – не то что недружественные, а бандитские – действия в наш адрес». «Никто ничего не будет делать в ущерб себе – и об этом говорил президент», – добавил он, передает ТАСС.

    Накануне замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ограничения на поставки урана, титана и никеля в Соединенные Штаты возможны, но Москва тщательно взвесит возможные последствия подобных мер.

    Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.

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    14 сентября 2024, 11:29 • Новости дня
    Байден пресек вопросы журналиста о Путине

    Байден потребовал, чтобы задающий вопросы о Путине журналист замолчал

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден возмутился из-за вопросов о президенте России Владимире Путине от журналиста в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщил Daily Mail.

    Инцидент произошел в Голубом кабинете Белого дома. Британский журналист до начала официальных приветственных выступлений Байдена и Стармера спросил об отношении к заявлению Путина по поводу возможного снятия ограничений на удары вглубь России, передает «360».

    «Я говорю вам, молчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея? <…> Вы должны замолчать, а я сделаю заявление, хорошо?» – сказал в ответ Байден.

    После этого президент США приветствовал Стармера и заявил, что еще не было проблемы, которую Вашингтон и Лондон не смогли бы решить вместе. В ответ премьер Великобритании поблагодарил за приглашение.

    Ранее Байден в ответ на заявления президента России о последствиях решения разрешить ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь РФ, заявил, что не думает много о Путине.

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    15 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS

    Эксперт Анпилогов: Изучение ракеты HIMARS откроет России доступ к американским технологиям

    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    До этого российские инженеры имели дело только с обломками ракет системы HIMARS. Теперь же мы получили возможность досконально их изучить, что значительно упростит процесс противодействия этим боеприпасам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS.

    «Системы HIMARS всегда отличались высокой точностью. Их коэффициент вероятностного отклонения (КВО) составлял всего один метр. Достигались подобные показатели за счет двух составляющих. Первая – качественный GPS-навигатор, установленный в головной части ракеты. Вторая – аэродинамические рули, используемые для корректировки полета боеприпаса», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого мы не имели возможности подробно изучить данные компоненты. Проблема заключалась в том, что после попадания в цель ракета разрушалась. Получить подробную картину работы HIMARS из обломков нам не удавалось. На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд», – сказал он.

    «Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель. Это событие крайне примечательно, поскольку теперь мы имеем возможность узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены. Кроме того, наши инженеры смогут «выудить» информацию о расчете HIMARS траектории полета боеприпаса», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты. До этого схожая ситуация произошла со 155-мм снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку. Заполучив нетронутый экземпляр данной модели, мы сумели понять принципы ее работы и значительно скорректировать принципы противодействия ей», – полагает собеседник.

    «Даже западные наблюдатели признавали, что после этого эффективность применения Excalibur снизилась с 70% практически до одного. То есть высокоточное оружие превратилось в обычные 155-мм снаряды, производство которых, однако, стоило миллионы долларов. Соответственно, их дальнейшее применение стало попросту невыгодным», – добавляет он.

    «Вполне возможно, что HIMARS ждет схожая судьба. Кроме того, произошедшее стоит рассматривать и с точки зрения противостояния отечественной и западной школ военной инженерии. Ознакомиться с опытом противника всегда полезно и интересно. Мы получаем данные не просто о конкретной ракете, но о ходе мысли зарубежных конструкторов», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, разобрав снаряд и полностью осмотрев его, российская армия получает возможность привнести какие-либо инновации и в собственные будущие проекты. Это расхожая практика, начавшаяся еще во времена холодной войны. Узнав об удачной находке американских инженеров, мы часто пытались ее воссоздать, а затем и улучшить», – заключил Анпилогов.

    Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. По словам источника РИА «Новости», именно в ней происходят технические процессы, отвечающую за работу всего боеприпаса. В распоряжении инженеров оказались ценные микросхемы и стабилизаторы.

    В настоящий момент происходит извлечение компонентов. После завершения подготовительного этапа, эксперты приступят к тщательному анализу полученных данных. HIMARS относится к системам залпового огня. Она была разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 год.

    При этом массовое производство началось лишь в 2003-м. Орудие создано на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет 80 км.

    Напомним, США приняли решение о поставках РСЗО HIMARS еще летом 2022 года.

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    15 сентября 2024, 12:09 • Новости дня
    Times: США не дают Украине точных данных для ударов вглубь России
    Times: США не дают Украине точных данных для ударов вглубь России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несмотря на неоднократные заявления о готовности предоставить Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, США фактически блокируют их использование для ударов по российским объектам в глубине территории, сообщили британские СМИ.

    Как пишет The Times, ссылаясь на собственные источники, основная проблема заключается не в отсутствии разрешения на применение ракет, а в нежелании США делиться с Украиной необходимыми разведывательными данными. Отмечается, что без точных координат, полученных с помощью американских спутников и других разведывательных систем, ракеты Storm Shadow, использующие GPS для наведения, будут легко перехвачены российской ПВО или отклонятся от цели, передает «Коммерсант».

    «Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат ее. Поэтому приходится использовать другой набор данных, который принадлежит американцам»,– уточнил источник.

    В статье утверждается, что в администрации президента США Джо Байдена существуют разногласия по поводу поставок вооружений Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен выступает за более активную поддержку Киева, в то время как советник по национальной безопасности Джейк Салливан придерживается более осторожной позиции.

    Как указал источник, даже если Байден не решится публично одобрить удары по российской территории, он может разрешить передачу Украине разведывательных данных, необходимых для эффективного применения ракет Storm Shadow. Однако пока этого не произошло.

    Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен просить разрешения у Байдена на удары вглубь России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США и Британия уклонились от прямого конфликта с Россией.

    В четверг президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

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    16 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Лавров: Руководство США превзошло в стремлении к тоталитаризму сюжеты Оруэлла
    Лавров: Руководство США превзошло в стремлении к тоталитаризму сюжеты Оруэлла
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нынешние руководители в Вашингтоне в тяге к подавлению инакомыслия и тоталитаризму перещеголяли сюжеты писателя Джорджа Оруэлла, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя санкции США против российских СМИ.

    Оруэлл обладал богатым воображением и историческим предвидением, однако он даже представить не мог, как будет выглядеть тоталитарное государство – писатель описал лишь его контуры, не сумев «проникнуть в глубину того тоталитаризма, который мы сейчас наблюдаем», отметил министр, передает ТАСС.

    «Его (Оруэлла) перещеголяли нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие, – сказал глава российского МИД. – Это тоталитаризм в чистом виде. И маккартизм тоже был детской игрой, как выяснилось».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия американских властей являются доказательством «необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру».

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    14 сентября 2024, 02:13 • Новости дня
    Белый дом не сообщил о решении Байдена и Стармера по ударам вглубь России

    Белый дом: Байден после встречи со Стармером не сообщил об одобрении ударов вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщил о решении разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России, следует из опубликованного документа.

    В релизе по итогам встречи Байдена и Стармера говорится о неизменной поддержке Украине, которая «продолжает защищаться от российской агрессии», передает РИА «Новости».

    Документ не содержит никаких упоминаний о решении Вашингтона и Лондона о снятии запрета по ударам ВСУ вглубь российской территории.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    14 сентября 2024, 07:25 • Новости дня
    Слепаков обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него статус иноагента

    Tекст: Вера Басилая

    Признанный иностранным агентом музыкант и комик Семен Слепаков обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него данный статус, сообщили в суде.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что в суд поступила жалоба от Слепакова (признан иноагентом в России), дата заседания не назначена.

    Ранее Слепаков требовали снять с него статус иностранного агента. Отказ районного суда исключить из реестра иноагентов Слепакова признан законным Московским горсудом.

    Кроме того, в июне Слепакова впервые оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете.

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    15 сентября 2024, 07:16 • Новости дня
    Галкин опроверг участие в политической деятельности

    Юморист Максим Галкин заявил, что никогда не занимался политической деятельностью

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий и комик Максим Галкин (признан иноагентом в России) заявил, что никогда не занимался политической деятельностью, а статус иноагента нарушает его права и свободы, следует из судебных документов.

    В своем иске к Минюсту России Галкин (признан иноагентом в России)  указал, что считает незаконным распоряжение ведомства о внесении его в реестр иноагентов, считает его нарушающим права и свободы. Кроме того, юморист заявил, что распоряжение Минюста противоречит российскому законодательству и международному праву, передает ТАСС.

    Себя Галкин назвал деятелем культуры и искусства, который никогда не занимался политической деятельностью. По его словам, внесение в список иноагентов нарушает права на неприкосновенность частной жизни и вмешивается в его право выражать свое мнение.

    Ранее  судом были получены доказательства, что Галкин активно использует концерты за рубежом для антироссийской пропаганды  в интересах иностранного источника финансирования.

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    14 сентября 2024, 17:33 • Новости дня
    В США назвали безумием возможное разрешение Вашингтона по дальнобойному оружию

    WaS: Разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России окончится третьей мировой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разрешение на применение западного дальнобойного оружия по целям в глубине России приведет к глобальному конфликту, заявил бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

    Разрешение для киевского режима на применение дальнобойного западного оружия по целям в глубине России – это более чем безумный и безрассудный шаг, заявил Брайен в материале Weapons and Strategy, передает РИА «Новости».

    «Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведет к Третьей мировой войне», – подчеркнул Брайен.

    По его мнению, США думают о подобном разрешении, так как киевский режим может потерпеть поражение еще до начала выборов американского президента. В таком случае команде действующего президента Джо Байдена придется объяснять, почему они поддержали проигравшую сторону, а не завершили противостояние с помощью дипломатии.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Коментарии (0)
    14 сентября 2024, 15:47 • Новости дня
    Рябков: Россия взвесит последствия перед ограничением на импорт урана и никеля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ограничения на импорт урана, титана и никеля в Соединенные Штаты возможен, но Москва тщательно взвесит возможные последствия подобных мер, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Он отметил, что президент России Владимир Путин и российское правительство не поддадутся эмоциям и не примут таких решений, о которых пришлось бы жалеть в будущем. При этом жесткие ответные меры не исключаются, добавил замминистра.

    США и их сателлиты ведут агрессивную экономическую политику в рамках гибридной войны с Россией, потому жесткость российских ответов также будет максимальна, заключил он.

    Ранее в сентябре Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что на такую мысль президента натолкнула практика незаконных торговых ограничений.

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    15 сентября 2024, 00:56 • Новости дня
    Посол Феоктистов обвинил США в попытках поссорить Россию и Аргентину

    Посол России Феоктистов обвинил США в попытках поссорить Россию и Аргентину

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон, распространяя безосновательные инсинуации в отношении российских СМИ, пытается вбить клин между Москвой и Буэнос-Айресом, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

    Дипломат обратил внимание на публикацию издания Infobae от 13 сентября, где приводились обвинения Госдепа в отношении RT и России в целом, о якобы намерениях Москвы «дестабилизировать» правительство аргентинского президента Хавьера Милея. По словам посла России, позиция Госдепа не подкреплена доказательствами, поскольку их просто не существует, передает ТАСС.

    Посол подчеркнул, что Россия никогда не вмешивается в дела других государств, и заявил, что заявил, что почти 140-летние дипотношения Москвы и Буэнос-Айреса не подвержены политической конъюнктуре.

    «Рассматриваем голословные обвинения из Вашингтона как злонамеренную попытку вбить клин между нашими странами и народами», – заявил Феоктистов.

    Ранее спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин обвинил телеканал RT в желании «выигрывать выборы» в Аргентине, Германии и Франции.

    госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что  якобы российская медиагруппа RT участвовала в «тайных операциях, связанных с информацией и влиянием» в других государствах.

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    16 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: США приготовили провокацию, чтобы обвинить Иран и КНДР в вооружении России

    СВР: США с помощью Киева приготовили провокацию, чтобы обвинить Иран и КНДР в поставках ракет в Россию

    Tекст: Константин Сергеев

    Новая провокация Киева с ударом по детскому учреждению нужна США, чтобы нарастить давление на КНДР и Иран, обвинив эти страны в поставках России баллистических ракет, говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

    «Американцами спланирована провокация для усиления уже идущей кампании давления на Иран и КНДР за якобы ведущиеся поставки России баллистических ракет», – приводит ТАСС сообщение СВР.

    Провокаторы намеревались заявить, что именно такие боеприпасы и использовались в ходе «нанесения удара по детскому учреждению».

    Ранее в понедельник сообщалось, что Украина, по данным российских спецслужб, планировала инсценировать ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой ею территории.

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    О чем МВФ начинает торговаться с Россией

    16 сентября впервые с 2021 года Международный валютный фонд (МВФ) возобновляет официальные контакты с Россией. Это уже вызвало возмущение целого ряда стран Запада. И действительно, зачем один из главных финансовых инструментов западного финансового господства планирует отослать в Москву своих представителей? О чем будут эти переговоры и что нужно МВФ от России? Подробности

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    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

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    Трампа пытались убить ради Украины

    На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено новое покушение. Его обстоятельства до сих пор в чем-то загадочны, но, к счастью, подозреваемого удалось взять живым. Этот человек интересен прежде всего яростной поддержкой киевского режима. И похоже, что это прямо связано с обстоятельствами покушения. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным – и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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