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    Путин назвал десять структурных изменений российской экономики
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    Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена
    Украинцев призвали отказаться от кондиционеров
    Песков: США считают нынешний момент историческим шансом уничтожить Россию
    Названа необходимая для индексации пенсий работающим пенсионерам сумма
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    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    21 комментарий
    8 июня 2024, 00:56 • Новости дня

    Россиянин признал вину в нарушении санкций в США

    Россиянин с американским гражданством Тимашев признал вину в нарушении санкций против Москвы в США

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и США Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении антироссийских санкций, сообщило министерство юстиции США.

    Как заявил минюст, Тимашев признал вину в нарушении американских экспортных ограничений. По данным ведомства, он пересылал «части и компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы» в Казахстан, зная, что те в результате попадут в Россию. Тимашеву грозит до пяти лет тюрьмы, приговор ожидается в ноябре, передает ТАСС.

    Напомним, в марте гражданин России Максим Марченко в США признал себя виновным по делу о контрабанде микроэлектроники. Речь идет о OLED-микродисплеях, которые могут использоваться в приборах ночного видения или оптических прицелах.

    7 июня 2024, 04:09 • Новости дня
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    @ U.S. military

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Байдена объявила о пересмотре стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией.

    Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США «избрать более ориентированный на конкуренцию подход», сообщает ТАСС со ссылкой на портал Semafor.

    «Администрация по-прежнему надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что будут последствия за отказ от консультаций», – отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По данным Semafor, возможные изменения в стратегии США могут коснуться разработки новых типов ядерных бомб, продления срока эксплуатации атомных подводных лодок класса Ohio, а также развития ядерного арсенала.

    Кроме того, Вашингтон планирует рассмотреть ключевые вопросы в области ядерной безопасности после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.

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    6 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    Западные СМИ заявили о «переброске кораблей России» на Карибы

    Reuters: Россия перебрасывает корабли и самолеты в Карибский бассейн

    Западные СМИ заявили о «переброске кораблей России» на Карибы
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ряд зарубежных СМИ, среди которых Reuters, Associated Press, CBS и Miami Herald, сообщают, что Россия якобы перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений в ближайшие недели.

    Источники СМИ среди американских чиновников считают, что учения должны стать ответом Москвы на поддержку Украины со стороны США, передает РБК.

    По данным СМИ, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, а после учений останутся в регионе до конца лета. Осенью запланированы еще одни маневры.

    В США заявили, что не считают учения угрозой, но будут следить за их ходом.

    Напомним, что совместные учения ВКС ВС России с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии прошли с 27 мая по 31 мая.

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    6 июня 2024, 11:35 • Новости дня
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента России Владимира Путина сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами, поставляющими оружие «бывшей Украине», то есть странам, конфликтующим со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут», – написал он в своем Telegram-канале.

    То есть, как пояснил Медведев логику стран НАТО, они намерены «уничтожать» Россию «всеми возможными способами», не давая при этом другим странам возможности поставлять России оружие/технику/прочее имущество для защиты.

    «Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», – подчеркнул Медведев.

    «Их враг США, значит, нам они – друзья», – объяснил зампред Совбеза России, пожелав, чтобы применение российских вооружений стало максимально разрушительным для наших противников.

    Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    5 июня 2024, 03:27 • Новости дня
    Запад собрался гасить кредиты Украине доходами с российских активов

    Глава минфина США Йеллен заявила о поддержке на Западе предложения гасить кредиты Украине доходами с российских активов

    Запад собрался гасить кредиты Украине доходами с российских активов
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    По словам Йеллен, эта идея «пользуется значительной поддержкой», ее планируется «доработать и представить лидерам на предстоящей встрече G7». Сейчас обсуждается «возможность предоставления Украине кредита» от G7, передает ТАСС.

    Йеллен сказала, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 204 млрд долларов российских суверенных фондов. Она заявила, что «Euroclear зарабатывает проценты на этих активах», а проценты якобы «не принадлежат России». По ее словам, «прибыль составит от 3 до 5 млрд долларов в год и будет накапливаться до тех пор», пока активы «остаются замороженными».

    Ее помощник Брент Найман сообщил, что ЕС решил направлять Киеву доходы, получаемые с российских активов, но США «добиваются прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода», например, предоставление Киеву кредита и «увязку погашения этого кредита с объемом будущих доходов».

    Подчеркивается, что действия ЕС «ни в коем случае не предполагают, например, конфискацию российских активов».

    Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщает, что главы минфинов стран ЕС по предложению G7 5 июня обсудят использование замороженных активов Банка России для помощи Украине. Это должно помочь Киеву быстро получить кредит в размере около 50 млрд долларов. Уточняется, что размер кредита еще не согласован, указанная сумма была ранее названа Йеллен как возможный вариант.

    Один из чиновников высокого ранга заявил, что не ждет от видеоконференции «конкретного результата», это будет «проверка температуры перед саммитом лидеров G7 на следующей неделе».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае незаконного использования российских активов Западом Москва даст аналогичный ответ.

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    5 июня 2024, 12:00 • Новости дня
    В Германии оценили отказ США отправлять военных инструкторов на Украину

    Политолог Рар: Отказ США отправлять инструкторов на Украину вызовет раскол среди европейцев

    В Германии оценили отказ США отправлять военных инструкторов на Украину
    @ Zsolt Czegledi/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    В Белом доме опасаются, что отправка западных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией. Вашингтон не собирается вступать в прямой конфликт с Москвой и вряд ли даст сделать это европейским союзникам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Белый дом исключил отправку американских инструкторов на Украину.

    «Полагаю, что отказ США отправлять своих инструкторов на Украину может привести к расколу среди союзников Вашингтона. Одни будут настаивать на том, что необходимо действовать и без американцев. Другие же будут говорить обратное. Мол, если не удается спрятаться за спиной Штатов, то и не стоит лезть в драку», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В отличие от европейцев, американцы, видимо, правильно оценивают риски возможной эскалации конфликта на Украине. В Белом доме хорошо понимают, что гибель солдат западных стран может поднять вопрос о применении пятой статьи Устава НАТО. Государствам ЕС нечем будет ответить Москве, поэтому они понадеются на помощь Штатов. Это означает, что Вашингтону придется наносить удары по России, что неминуемо приведет к ответной атаке по США», – отмечает собеседник.

    «Американцы не собираются напрямую воевать с ядерной державой. Кроме того, Вашингтон вряд ли позволит своим европейским союзникам затащить Штаты в третью мировую войну. Для ЕС наступает тяжелый час. Страны континента должны понять, что в случае начала войны между Западом и Россией они, а не США, будут нести основную тяжесть конфликта», – резюмировал Рар.

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американцы не отправят своих солдат или инструкторов на Украину. Однако чиновник высказал мнение, что поставки оружия Штатов позволили изменить в лучшую сторону ситуацию на фронте для ВСУ. Более того, в Вашингтоне надеются, что в перспективе офис Зеленского может начать новое наступление.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Согласно данным издания, заявление по этому поводу ожидается во время празднования 80-летия высадки в Нормандии, которое пройдет 6 и 7 июня.

    Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    Кроме того, в середине мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна готова отправить на Украину своих военных инструкторов, которые работали там до начала конфликта, в рамках коалиции под руководством Франции.

    Ранее советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл также говорил о том, что страна может отправить своих военных на запад Украины для выполнения тыловых задач. По его словам, это позволит разгрузить ВСУ и поможет им сосредоточиться на боевых действиях на передовой.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что разрешение на использование поставленного оружия против территории России, данное ВСУ западными государствами, а также отправка иностранных инструкторов на Украину сигнализируют об очередном витке эскалации.

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    7 июня 2024, 11:05 • Новости дня
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военные спустя несколько часов после того, как Киев получил от госсекретаря США Энтони Блинкена разрешение на удары вглубь российской территории американским оружием, атаковали жилые кварталы Белгорода системами HIMARS производства США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметила, что произошло это сразу после заявлений Блинкена, «буквально через несколько часов», передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила также, что Запад надеется избежать ответственности за удары по российской территории, используя лукавство, вранье и лицемерие. Однако, выразила уверенность она, сделать этого им не удастся.

    Напомним, власти США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. При этом президент США Джо Байден сказал, что удары по Москве и Кремлю украинским военным нельзя наносить.

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    5 июня 2024, 03:55 • Новости дня
    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты

    Разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk пролетел в 250 км от Ялты

    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты
    @ Tyler Woodward/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полет американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk над Черным морем проходил в 250 км от Ялты, свидетельствуют данные Flightradar24.

    Как свидетельствуют данные портала, позволяющего следить за перемещением воздушных судов, БПЛА с позывным Forte12 поднялся в небо с базы в Сицилии. В районе Крыма сигнал БПЛА перестал поступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне сообщалось, что американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма. В мае стало известно, что RQ-4B Global Hawk помогал координировать украинские атаки на Крым.

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    6 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве

    Байден: США не разрешат Украине бить американским оружием по Кремлю

    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не разрешают наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю, заявил президент США Джо Байден.

    Как указал Байден в интервью телеканалу ABC, США не разрешают наносить удары на 200 миль (около 320 км – прим. ВЗГЛЯД) вглубь России и не разрешают наносить удары по Москве, по Кремлю. По словам главы государства, оружие разрешается использовать «вблизи границы <…> для атаки конкретных целей на Украине», передает ТАСС.

    Ранее Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. В Госдепе подчеркнули, что президент США лично велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные Вашингтоном вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

    Коментарии (31)
    7 июня 2024, 02:53 • Новости дня
    Байден назвал маловероятным втягивание Запада в конфликт с Россией
    Байден назвал маловероятным втягивание Запада в конфликт с Россией
    @ Al Drago/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден считает маловероятным сценарий, при котором решение одобрить удары ВСУ по территории России приведет к втягиванию Запада в конфликт с Москвой.

    «Теоретически возможно, однако маловероятно», – заявил он каналу АВС News, передает ТАСС.

    По словам Байдена, это связано с тем, что «ни один американский солдат в поставках украинцам оружия не задействован».

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    6 июня 2024, 14:57 • Новости дня
    США провели второй за три дня тестовый пуск ракеты Minuteman III
    США провели второй за три дня тестовый пуск ракеты Minuteman III
    @ Senior Airman Clayton Wear/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США провели второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США «Ванденберг».

    Тестовый пуск был проведен 6 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз.

    Ранее США сообщали, что провели первый тестовый пуск ракеты Minuteman III.

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    6 июня 2024, 00:20 • Новости дня
    Путин заявил о потере США мирового лидерства

    Путин заявил, что США теряют мировое лидерство, считая себя единственной сверхдержавой

    Путин заявил о потере США мирового лидерства
    @ Владимир Астапкович/POOL/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    США теряют свое влияние в мире, считая себя единственной сверхдержавой после распада СССР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих международных информагентств.

    «Советский Союз прекратил существование, и осталась одна супердержава, которая посчитала, что все, теперь на ее плече «боженька заснул» и теперь можно всеми командовать. Но мир сложный, многообразный, он быстро развивается, появляются новые центры силы», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    По его словам, поддержание статуса империи требует от США огромных усилий и не идет на пользу их гражданам.

    «Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают», – заметил российский лидер.

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    5 июня 2024, 02:56 • Новости дня
    Захарова оценила «право по-американски»

    Захарова назвала желание конгрессменов США ввести санкции против МУС «декадентским артхаусом»

    Захарова оценила «право по-американски»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала желание Палаты представителей Конгресса США ввести санкции против Международного уголовного суда за разбирательства в отношении США и их союзников.

    Захарова заявила в Telegram, что «есть римское право» и «обычное», а «есть право по-американски». Последнее, по ее словам – это «декадентский артхаус», который переходит «в либеральный постмодерн биполярности».

    Напомним, Палата представителей проголосовала за имущественные и визовые санкции против членов Международного уголовного суда, прокурор которого добивается выдачи ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    5 июня 2024, 09:28 • Новости дня
    FT: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС

    Financial Times: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС

    FT: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты готовы дать Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который может быть погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, пишет Financial Times со ссылкой на подготовленный для обсуждения глав министерств финансов стран ЕС документ.

    По данным газеты, такой кредит будет предоставлен Украине при условии, что ЕС продлит санкции против России на неопределенный срок, передает ТАСС.

    Согласно документу, точные детали кредита, включая сроки погашения и процентную ставку, будут определены позднее.

    FT также отмечает, что США также рассматривают и другие варианты помощи Украине, в случае если страны ЕС не договорятся о продлении санкций или прибыль от замороженных российских активов не достигнет уровня, требуемого для погашения кредита.

    Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине.

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    5 июня 2024, 14:50 • Новости дня
    Дмитрий Дробницкий: Санкции США против МУС – явление американоцентричного расизма
    Дмитрий Дробницкий: Санкции США против МУС – явление американоцентричного расизма
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прокуроры МУС ордером на арест Биньямина Нетаньяху хотели угодить администрации Джо Байдена. Разногласия между Тель-Авивом и Вашингтоном, как известно, существуют еще со времен президенства Барака Обамы. Однако гаагские обвинители перестарались, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС.

    «Соединенные Штаты никогда не подчинялись решениям МУС и всегда довольно жестко реагировали на любые попытки суда в Гааге привлечь к ответственности американских граждан. В особенности это касается военнослужащих и сотрудников спецслужб», – напомнил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Однако, как подметил собеседник, законопроект, который поддержала Палата представителей, отличается от существующих документов тем, что в нем прописан пункт о «союзниках США». «Это довольно расплывчатая формулировка. Не упоминается ни НАТО, ни группа стран, а говорится просто о «союзниках», – уточнил он.

    Политолог считает законопроект ответом Вашингтона на попытку прокуроров получить ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Он напомнил, что решение суда в Гааге вызвало гневную реакцию у представителей Белого дома и оппозиции в лице республиканцев.

    «Общее мнение в США сводилось к тому, что МУС может выдавать санкции на арест африканских лидеров, президента России, но МУС непозволительно преследовать «белого человека», «настоящих властителей мира». Подобная реакция стала явлением во всей красе американоцентричного расизма», – детализировал спикер.

    При этом в случае с ордером на арест Нетаньяху МУС старался угодить администрации Байдена, добавил Дробницкий. «Всем известно о большой взаимной нелюбви израильского премьера и администрации президента США. Разлад между Тель-Авивом и Вашингтоном произошел еще при Бараке Обаме. Видно, гаагские прокуроры пытались подсобить американским властям, но перестарались. Теперь им предлагается исправить эту ошибку. Если же они будут настаивать, то США, где действует экстерриториальное правосудие, могут принять дополнительные меры», – пояснил он.  

    «С другой стороны, МУС – это такой орган, на котором негде, что называется, ставить пробу. Однако противодействие его решению стало довольно показательным», – продолжил американист. По его словам, не имеет значение, будет ли окончательно принят законопроект о санкциях против МУС, власти мирового большинства уже делают выводы.

    Так, например, арабский мир «дрейфует» в сторону от «порядка, построенного на правилах». «Король Иордании, наследный принц Саудовской Аравии, президент ОАЭ, он же эмир Абу-Даби в очередной раз могли убедиться в проводимой Белым домом политике, которая контрпродуктивна. Именно поэтому они сближаются с Москвой и Пекином», – напомнил Дробницкий.

    «Всему миру должно стать окончательно понятно, как устроен либеральный мировой порядок, построенный на правилах. Его суть в том, что правилам должны следовать «низшие расы», а для «хозяев мира» их не существует. Последние, когда происходят внутренние ссоры – как, например, между Байденом и Нетаньяху – решают вопросы особыми способами. А МУС и другим организациям лезть в это дело не следует, иначе их ждут последствия», – заключил политолог.

    Ранее в Палате представителей Конгресса США проголосовали за имущественные и визовые санкции против Международного уголовного суда (МУС). Соответствующий законопроект получил поддержку 247 парламентариев, против выступили 155. Однако перспективы инициативы до сих пор вызывают сомнения, поскольку в администрации Штатов уже заявили об отсутствии намерений поддерживать предлагаемые ограничения.

    В документе, вынесенном на обсуждение в Конгресс, указывается, что санкции планируется вводить в отношении любых лиц, которые принимают участие в попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных государствах.

    Идея введения ограничений в отношении МУС со стороны Вашингтона впервые была озвучена в мае группой сенаторов-республиканцев. Издание The Times of Israel сообщало, что парламентарии направили международной инстанции письмо, в котором предупредили главного прокурора суда Карима Хана о возможностях ответа в случае преследования премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    «Подобные действия нелегитимны и не имеют правовой основы. В случае осуществления данных намерений мы будем вынуждены ввести суровые санкции против вас и вашего учреждения», – отмечалось в документе. Подчеркивалось, что МУС пытается наказать Тель-Авив «за принятие законных мер в сфере самообороны».

    Решение Палаты представителей вызвало негативную реакцию в России. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что происходящее стало результатом действия «права по-американски», которое отличается «декадентским артхаусом, переходящим в либеральный постмодерн биполярности».

    Напомним, причиной для введения санкций США в отношении МУС стало требование прокурора суда Карим Хана выдать ордер на арест Нетаньяху. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие последствия ждут премьер-министра-Израиля.

    Коментарии (4)
    7 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    Ковальчук: Запад использовал Чернобыль как кувалду по разрушению СССР
    Ковальчук: Запад использовал Чернобыль как кувалду по разрушению СССР
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад использовал Чернобыльскую катастрофу для создания устрашающего образа СССР и последующего разрушения, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Он напомнил, что до Чернобыльской катастрофы мир стал свидетелем аварии на американской станции Три-Майл-Айленд в 1979 году, когда произошло расплавление около 50% активной зоны реактора, но за пределы станции радиоактивные вещества не попали. При этом 11 марта 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки АЭС «Фукусима-1», что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ, передает ТАСС.

    «Было три крупных аварии. <…> Три-Майл-Айленд – прошел, Фукусима – вообще стерта, как будто ничего не было. А про Чернобыль – черт-те что. Они раздули это, ударили по лидерам [развития ядерных технологий в СССР] – [академику Анатолию] Александрову, по столпам, которые были. Напугали нами весь мир. Они начали кампанию против нас», – сказал Ковальчук в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Глава Курчатовского института также отметил, что Чернобыльская авария стала первым инструментом, который использовался западным миром «как кувалда, по полной программе» для разрушения Советского Союза.

    Кроме того, Ковальчук указал на ключевую роль президента России Владимира Путина в укреплении ядерной триады, которая обеспечивает суверенитет государства. Без Путина «нас бы уже не стало», уверен он.

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