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Россиянин Марченко в США признал вину по делу о контрабанде микроэлектроники
Гражданин России Максим Марченко признал себя виновным по делу о контрабанде микроэлектроники и отмыванию денег, сообщил минюст США.
Как сообщил минюст, 51-летний россиянин согласился признать вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде продукции двойного назначения. Ему грозит до 30 лет тюрьмы. Приговор должны вынести в конце июня в суде Манхэттена, передает РИА «Новости».
Напомним, Марченко обвиняется в причастности к закупкам американской микроэлектроники в обход санкций. Речь идет о OLED-микродисплеях, которые могут использоваться в приборах ночного видения или оптических прицелах. Он был арестован в США в сентябре.