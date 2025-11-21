Россиянку обвинили в попытке вывоза 8,7 тонны кокаина из Венесуэлы

Генпрокуратура отправила в суд дело о попытке контрабанды 8,7 тонны кокаина

Tекст: Вера Басилая

В Белгородской области завершено расследование уголовного дела о попытке организации перевозки морским путем 8,7 тонны кокаина из Венесуэлы, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

По версии следствия, 51-летняя Оксана Зубарева координировала действия международной группы, наняв экипаж грузового судна ESER, следовавшего под панамским флагом из Панамы в Марокко.

Как отмечают в Генпрокуратуре, по указанию обвиняемой судно в открытом море сменило курс и у побережья острова Ла-Тортуга приняло на борт крупную партию кокаина от неизвестных лиц.

План перевозки был сорван из-за смерти одного из членов экипажа – судно вынуждено было зайти в порт города Праи на Кабо-Верде, где его задержала полиция в январе 2019 года. В 2020 году капитан и другие участники были осуждены местным судом за незаконный оборот наркотиков.

Дело в отношении Зубаревой выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения в Белгородский районный суд. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ей грозит лишение свободы до 15 лет.

Ранее пограничники и таможенники задержали в России партию кокаина из Перу стоимостью более 1,5 млрд рублей, направлявшуюся в Евросоюз.

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку контрабанды кокаина, обнаружив тайник с запрещенным веществом при досмотре судна из Латвии.