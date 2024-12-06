Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.0 комментариев
ФСБ и таможня задержали 570 кг кокаина из Перу
ФСБ и таможня задержали 570 кг кокаина стоимостью 1,5 млрд рублей
Пограничники и таможня задержали контрабандную партию кокаина из Перу стоимостью более 1,5 млрд рублей, следовавшую через Россию в Евросоюз.
ФСБ и таможня задержали партию из более чем полтонны кокаина, следовавшего из Перу через Россию в страны Евросоюза, сообщает ТАСС.
В ходе операции с поличным были задержаны члены колумбийского картеля «Кали». По данным Центра общественных связей ФСБ, стоимость изъятого груза на черном рынке превышает 1,5 млрд рублей в оптовых ценах, а розничная стоимость достигает 5,5 млрд рублей.
Кокаин был спрятан в частично разобранном грузовом автомобиле, который доставили из Перу. Подразделения ФСБ и Федеральной таможенной службы России успешно пресекли попытку провоза наркотика через территорию страны. Изъятые наркотики были предназначены для стран Европейского союза, операция по их задержанию стала значительным успехом в борьбе с международной наркоторговлей.
Ранее в петербургском порту пресекли попытку контрабанды кокаина, тайник с запрещенным веществом нашли при досмотре морского судна, прибывшего из Латвии.
Белорусские пограничники совместно с коллегами из России пресекли транспортировку около 330 килограммов героина, за организацию международного канала наркотрафика задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Белоруссии.
А на прошлой неделе в Подмосковье задержали москвича, организовавшего лабораторию по производству мефедрона по указанию с Украины, мужчина арендовал дачу на предоставленные украинскими гражданами деньги.