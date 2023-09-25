Пограничники нашли 330 килограмм контрабандного героина

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, при проведении международной операции по пресечению канала наркотрафика по маршруту Иран – Россия – Беларусь – Великобритания сотрудники оперативных подразделений органов пограничной службы Белоруссии совместно с коллегами из Погранслужбы ФСБ России и таможни обнаружили около 330 килограммов героина, передает РИА «Новости».

Там добавили, что наркотик был упакован в коробки из-под сока и спрятан в одном из складских помещений в Минске. Как отметили в погранкомитете, были установлены все участники и организаторы международной преступной группы, была проведена оперативная комбинация, вследствие чего на территорию Белоруссии прибыли члены указанной группы с целью транспортировки героина в Европу.

Как сообщили в погранкомитете, в результате операции задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Белоруссии, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники отделения наркоконтроля Партизанского РУВД Минска по делу о сбыте психотропных веществ задержали 27-летнего гражданина России.