ФСБ задержала москвича за производство мефедрона под руководством с Украины

Tекст: Мария Иванова

Мужчина задержан за производство мефедрона по указанию граждан Украины, сообщает ТАСС.

Подразделение ФСБ по Москве и Московской области выявило подпольную лабораторию в Подмосковье, где осуществлялось производство данного наркотика. В ходе оперативных мероприятий был задержан житель Москвы 1987 года рождения.

По информации ФСБ, задержанный россиянин действовал под руководством неустановленных лиц с Украины, которые предоставили ему денежные средства. На эти средства он арендовал дачный дом в городском округе Егорьевск Московской области и оборудовал его под лабораторию для производства мефедрона.

Это задержание стало частью масштабной операции по пресечению незаконного оборота наркотиков в регионе. В настоящее время ведется расследование для установления всех лиц, причастных к этой преступной деятельности, и выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинская организованная преступность контролирует значительную часть наркопроизводств в России, что используется в гибридной войне против страны.

Напомним, МВД пресекло деятельность сети нарколабораторий, которой злоумышленники руководили с территории Украины; в Московской области обнаружили нарколабораторию, ее сотрудника спонсировали с украинской территории, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.