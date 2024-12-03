В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
ФСБ задержала москвича за производство мефедрона под руководством с Украины
В Подмосковье задержали москвича, организовавшего лабораторию по производству мефедрона по указанию с Украины. Мужчина арендовал дачу на предоставленные украинскими гражданами деньги.
Мужчина задержан за производство мефедрона по указанию граждан Украины, сообщает ТАСС.
Подразделение ФСБ по Москве и Московской области выявило подпольную лабораторию в Подмосковье, где осуществлялось производство данного наркотика. В ходе оперативных мероприятий был задержан житель Москвы 1987 года рождения.
По информации ФСБ, задержанный россиянин действовал под руководством неустановленных лиц с Украины, которые предоставили ему денежные средства. На эти средства он арендовал дачный дом в городском округе Егорьевск Московской области и оборудовал его под лабораторию для производства мефедрона.
Это задержание стало частью масштабной операции по пресечению незаконного оборота наркотиков в регионе. В настоящее время ведется расследование для установления всех лиц, причастных к этой преступной деятельности, и выяснения всех обстоятельств дела.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинская организованная преступность контролирует значительную часть наркопроизводств в России, что используется в гибридной войне против страны.
Напомним, МВД пресекло деятельность сети нарколабораторий, которой злоумышленники руководили с территории Украины; в Московской области обнаружили нарколабораторию, ее сотрудника спонсировали с украинской территории, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.