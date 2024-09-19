19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
В Подмосковье раскрыли спонсируемую с Украины нарколабораторию
В Московской области обнаружили нарколабораторию, ее сотрудника спонсировали с украинской территории, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
Подпольная лаборатория по производству наркотиков находилась в деревне Алферово, правоохранители задержали члена ОПГ за производство и сбыт метадона, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Изъято 103 килограмма прекурсоров и химическое оборудование для изготовления синтетического наркотика.
Найденного сырья хватило бы на производство свыше 80 кг метадона, цена такого объема запрещенного вещества на черном рынке превысит 400 млн рублей.
Лабораторию удалось выявить, отследив фуру, перевозившую запрещенные вещества из Казахстана в логистический центр Москвы. Получателем значился 34-летний гражданин России.
Он ожидал бочки с белым порошком в Алферово в арендованном для преступных целей доме.
При обыске нашли порошкообразные вещества, емкости с жидкостями, стеклянные колбы, пробирки, трубки. Отмечается, что финансирование его деятельности велось с Украины, он через интернет закупал сырье, варил метадон и передавал наркотики закладчикам. Партии дробили на закладки и сбывали в Москве и в Московской области.
Дело завели по статье о контрабанде прекурсоров, совершенной организованной группой в особо крупном размере, подозреваемому грозит от 15 до 20 лет заключения и штраф до 1 млн рублей или пожизненное лишение свободы.
Ранее полицейские накрыли нарколабораторию в городе Шахтерске, в которой росли более 400 кустов конопли.