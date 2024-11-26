Когда после радостного улюлюкания буквально всех – от прогосударственных медиа Европы до оппозиционных помоек – по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории, в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».0 комментариев
ФСБ: Украинская мафия контролирует наркопроизводства в России
ФСБ сообщила о контроле значительной части наркопроизводств в России украинской преступностью
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинская организованная преступность контролирует значительную часть наркопроизводств в России, что используется в гибридной войне против страны.
Директор ФСБ России Александр Бортников на ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ в Москве заявил, что наркоугроза становится все более актуальной для стран Содружества, сообщает ТАСС.
Бортников отметил, что зарубежные спецслужбы и международные террористические организации используют транснациональные наркогруппировки для дестабилизации ситуации в странах СНГ. Особое внимание он уделил украинской организованной преступности, которая, по его словам, контролирует значительную часть наркопроизводств и задействована в гибридной войне против России.
Директор ФСБ подчеркнул, что проблема наркотрафика носит международный характер и не имеет границ. Он отметил сокращение производства опиатов в Афганистане, что привело к увеличению спроса на синтетические наркотики и психотропные вещества. Транснациональные преступные сообщества наладили их производство и устойчивые каналы поставки в страны СНГ через международные логистические компании.
Бортников также сообщил, что сбыт наркотиков осуществляется через теневые интернет-площадки, которые обеспечивают анонимность и фактически регулируют рынок. Он указал на необходимость усиления мер безопасности и контроля для предотвращения размещения нелегальных лабораторий и борьбы с наркоугрозой в международном масштабе.
Напомним, год назад МВД России пресекло деятельность сети нарколабораторий, которой злоумышленники руководили с территории Украины. А в Московской области обнаружили нарколабораторию, сотрудника которой спонсировали с украинской территории.