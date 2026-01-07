Tекст: Станислав Лещенко

Телекоммуникационный кабель, пролегающий между Хельсинки и Таллином, получил повреждение 31 декабря 2025 года. Место повреждения находится примерно в 60 км от эстонского побережья – в исключительной экономической зоне Эстонии, у границы с экономической зоной Финляндии. Представители телекоммуникационной компании Elisa, которой принадлежат кабель, заявили, что повреждение «никоим образом не повлияло на работу наших сервисов» и потоки данных оперативно перенаправлены.

После ЧП корабль и вертолет финской пограничной службы обнаружили неподалеку от места происшествия судно Fitburg, которое, как утверждают пограничники, двигалось с опущенной в море якорной цепью. Финские силовики десантировались на судно с воздуха. Они потребовали от капитана, чтобы судно переместилось на стоянку в территориальных водах Финляндии.

В настоящее время судно стоит под охраной в финском порту Кантвик. Ведется расследование по статьям финского уголовного закона о «подозрении в умышленном причинении ущерба», «о покушении на умышленное причинение ущерба» и о «подозрении в умышленном создании помех в области связи».

132-метровый сухогруз Fitburg ходит под флагом карибского государства Сент-Винсент и Гренадины. Его экипаж состоит из 14 человек, являющихся гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. 30 декабря судно вышло из Санкт-Петербурга с грузом конструкционной стали и направилось в израильский порт Хайфа.

Что важно, данный сухогруз в санкционных списках ЕС и США не значится. Однако в западном НКО Open Sanctions обозначили Fitburg как судно, «представляющее интерес для наблюдения».

Случайное повреждение подводных коммуникаций корабельным якорем – дело обыкновенное, в мире ежегодно происходят сотни подобных происшествий. Не далее, как в прошлом году Финляндия уже пыталась обвинить экипаж танкера Eagle S, перевозившего в Египет бензин российского происхождения, в злонамеренной порче энергетического кабеля Estlink 2, соединяющего Суоми с Эстонией.

Даже финский суд вынужден был признать беспочвенность этого обвинения и постановил выпустить капитана Eagle S и его помощников из-под стражи. Имел место несчастный случай, но никак не преступный умысел.

Но главное, как заявил финский суд, «так как предполагаемые преступления были совершены до прибытия танкера в территориальные воды Финляндии, то применение финского уголовного права не может основываться на правовых нормах, касающихся территориальных вод». Ровно то же самое, кстати, произошло и с Fitburg – что бы это ни было, в любом случае судно было задержано вне пределов территориальных вод Финляндии, оно находилось вне финской юрисдикции.

Однако в отличие от истории с Eagle S, экипаж которого и финская пресса и даже политики с самого начала обвинили в «диверсии», в случае с Fitburg официальных громких обвинений не звучало. Финские официальные лица, наученные горьким опытом, теперь выражаются сдержанно. «На судне были проведены следственные мероприятия. Члены экипажа были допрошены. Сейчас мы оцениваем произошедшее», – рассказал следователь финской полиции Ристо Лохи. По его словам, моряки Fitburg сотрудничают со следствием.

2 января в финской полиции признали, что попытка раздуть очередной «диверсионный» скандал терпит крах. «Возможная причастность России к произошедшему в среду повреждению кабеля не является на данном этапе доказанной. У властей также нет доказательств того, что якорь был брошен намеренно», – пишет финское издание Helsingin Sanomat. Даже если Fitburg и имеет отношение к данному ЧП, то это явный несчастный случай. Тем не менее, полиция задержала двух членов экипажа, а еще двоим запретили покидать страну.

Был арестован и груз судна – направлявшиеся в Хайфу рулоны конструкционной стали. Директор финской таможни Микко Гренберг заявил: «Поскольку стальные изделия подпадают под санкции против России, мы решили задержать товары, которые были грузом судна». Действительно,

импортировать изделия из стали и железа из России Евросоюз запретил еще в марте 2022 года. Но при чем здесь Израиль, куда направлялся груз?

Западные пропагандистские издания заявляют «целенаправленной диверсии, осуществленной по приказу из Москвы». В таком случае почему результат «диверсии» оказался столь ничтожным – передача данных между Эстонией и Финляндией никак не пострадала, а кабели скоро починят? Кроме того, финская пресса прямо признает, что с делом о Fitburg финская Фемида получила «второй шанс» и теперь может реабилитироваться за развал дела Eagle S. Заявляется о «злонамеренном нарушении санкций».

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с газетой ВЗГЛЯД напомнила, что случай с судном Fitburg – это тотальное нарушение всех существующих регламентов и правил морских перевозок.

«В новой реальности санкции ЕС объявляются нормой для всех – и все почему-то должны действовать в соответствии с ними. Кроме того, очевидно, что существует договоренность намеренно «кошмарить» всех судовладельцев, которые осуществляют перевозки, связанные с Россией.

– говорит Еремина. – А заодно осуществляется информационная атака на собственное население: людей запугивают «кознями Москвы» – в данном случае тем, что Россия оставит всех без связи».

Еремина обращает внимание на то, что подобные провокации не прекращаются – хотя еще ни разу никаких доказательств вины России не было предъявлено. «Нам нужно разработать систему противодействия подобным провокациям», – говорит Еремина.

В свою очередь, политолог Максим Рева отмечает, что для авторов подобных провокаций и не требуется однозначно уличить Россию в повреждении подводной инфраструктуры.

«Они удовлетворены уже одним тем, что создается негативный информационно-психологический фон. Всех этих постоянных «хайли лайкли» вполне достаточно для того, чтобы в мозгу среднестатистического обывателя утрамбовалась простая мыслишка, что «дыма без огня не бывает» и что не могут все эти постоянные обвинения в адрес России быть совсем уж беспочвенными. Так в глазах населения складывается образ того «государства-агрессора», для противодействия которому никакие меры не бывают чрезмерными», – резюмирует Рева.