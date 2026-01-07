«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.0 комментариев
Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения
Финляндией задержано очередное торговое судно, вышедшее из российского порта. Какие надуманные предлоги на этот раз сочинили для ареста груза и экипажа финские власти – и почему перед нами прежде всего информационно-психологическая операция ЕС против собственного населения?
Телекоммуникационный кабель, пролегающий между Хельсинки и Таллином, получил повреждение 31 декабря 2025 года. Место повреждения находится примерно в 60 км от эстонского побережья – в исключительной экономической зоне Эстонии, у границы с экономической зоной Финляндии. Представители телекоммуникационной компании Elisa, которой принадлежат кабель, заявили, что повреждение «никоим образом не повлияло на работу наших сервисов» и потоки данных оперативно перенаправлены.
После ЧП корабль и вертолет финской пограничной службы обнаружили неподалеку от места происшествия судно Fitburg, которое, как утверждают пограничники, двигалось с опущенной в море якорной цепью. Финские силовики десантировались на судно с воздуха. Они потребовали от капитана, чтобы судно переместилось на стоянку в территориальных водах Финляндии.
В настоящее время судно стоит под охраной в финском порту Кантвик. Ведется расследование по статьям финского уголовного закона о «подозрении в умышленном причинении ущерба», «о покушении на умышленное причинение ущерба» и о «подозрении в умышленном создании помех в области связи».
132-метровый сухогруз Fitburg ходит под флагом карибского государства Сент-Винсент и Гренадины. Его экипаж состоит из 14 человек, являющихся гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. 30 декабря судно вышло из Санкт-Петербурга с грузом конструкционной стали и направилось в израильский порт Хайфа.
Что важно, данный сухогруз в санкционных списках ЕС и США не значится. Однако в западном НКО Open Sanctions обозначили Fitburg как судно, «представляющее интерес для наблюдения».
Случайное повреждение подводных коммуникаций корабельным якорем – дело обыкновенное, в мире ежегодно происходят сотни подобных происшествий. Не далее, как в прошлом году Финляндия уже пыталась обвинить экипаж танкера Eagle S, перевозившего в Египет бензин российского происхождения, в злонамеренной порче энергетического кабеля Estlink 2, соединяющего Суоми с Эстонией.
Даже финский суд вынужден был признать беспочвенность этого обвинения и постановил выпустить капитана Eagle S и его помощников из-под стражи. Имел место несчастный случай, но никак не преступный умысел.
Но главное, как заявил финский суд, «так как предполагаемые преступления были совершены до прибытия танкера в территориальные воды Финляндии, то применение финского уголовного права не может основываться на правовых нормах, касающихся территориальных вод». Ровно то же самое, кстати, произошло и с Fitburg – что бы это ни было, в любом случае судно было задержано вне пределов территориальных вод Финляндии, оно находилось вне финской юрисдикции.
- NYT: Танкеры у Венесуэлы сменили флаги на российские
- Каллас пригрозила России последствиями за повреждение подводного кабеля
- Финские власти уведомили посольство о задержании судна с россиянами в экипаже
Однако в отличие от истории с Eagle S, экипаж которого и финская пресса и даже политики с самого начала обвинили в «диверсии», в случае с Fitburg официальных громких обвинений не звучало. Финские официальные лица, наученные горьким опытом, теперь выражаются сдержанно. «На судне были проведены следственные мероприятия. Члены экипажа были допрошены. Сейчас мы оцениваем произошедшее», – рассказал следователь финской полиции Ристо Лохи. По его словам, моряки Fitburg сотрудничают со следствием.
2 января в финской полиции признали, что попытка раздуть очередной «диверсионный» скандал терпит крах. «Возможная причастность России к произошедшему в среду повреждению кабеля не является на данном этапе доказанной. У властей также нет доказательств того, что якорь был брошен намеренно», – пишет финское издание Helsingin Sanomat. Даже если Fitburg и имеет отношение к данному ЧП, то это явный несчастный случай. Тем не менее, полиция задержала двух членов экипажа, а еще двоим запретили покидать страну.
Был арестован и груз судна – направлявшиеся в Хайфу рулоны конструкционной стали. Директор финской таможни Микко Гренберг заявил: «Поскольку стальные изделия подпадают под санкции против России, мы решили задержать товары, которые были грузом судна». Действительно,
импортировать изделия из стали и железа из России Евросоюз запретил еще в марте 2022 года. Но при чем здесь Израиль, куда направлялся груз?
Западные пропагандистские издания заявляют «целенаправленной диверсии, осуществленной по приказу из Москвы». В таком случае почему результат «диверсии» оказался столь ничтожным – передача данных между Эстонией и Финляндией никак не пострадала, а кабели скоро починят? Кроме того, финская пресса прямо признает, что с делом о Fitburg финская Фемида получила «второй шанс» и теперь может реабилитироваться за развал дела Eagle S. Заявляется о «злонамеренном нарушении санкций».
Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с газетой ВЗГЛЯД напомнила, что случай с судном Fitburg – это тотальное нарушение всех существующих регламентов и правил морских перевозок.
«В новой реальности санкции ЕС объявляются нормой для всех – и все почему-то должны действовать в соответствии с ними. Кроме того, очевидно, что существует договоренность намеренно «кошмарить» всех судовладельцев, которые осуществляют перевозки, связанные с Россией.
– говорит Еремина. – А заодно осуществляется информационная атака на собственное население: людей запугивают «кознями Москвы» – в данном случае тем, что Россия оставит всех без связи».
Еремина обращает внимание на то, что подобные провокации не прекращаются – хотя еще ни разу никаких доказательств вины России не было предъявлено. «Нам нужно разработать систему противодействия подобным провокациям», – говорит Еремина.
В свою очередь, политолог Максим Рева отмечает, что для авторов подобных провокаций и не требуется однозначно уличить Россию в повреждении подводной инфраструктуры.
«Они удовлетворены уже одним тем, что создается негативный информационно-психологический фон. Всех этих постоянных «хайли лайкли» вполне достаточно для того, чтобы в мозгу среднестатистического обывателя утрамбовалась простая мыслишка, что «дыма без огня не бывает» и что не могут все эти постоянные обвинения в адрес России быть совсем уж беспочвенными. Так в глазах населения складывается образ того «государства-агрессора», для противодействия которому никакие меры не бывают чрезмерными», – резюмирует Рева.