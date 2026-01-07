«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.2 комментария
На востоке Москвы вспыхнул пожар на территории предприятия
На востоке Москвы произошел пожар на территории предприятия
В районе проспекта Буденного на востоке Москвы загорелась крыша промышленного здания, площадь возгорания составила примерно 300 кв. метров.
Пожар вспыхнул на территории одного из предприятий на востоке столицы, передает ТАСС. В экстренных службах уточнили, что возгорание началось на крыше одного из зданий.
«На проспекте Буденного произошел пожар на территории предприятия. В одном из зданий загорелась крыша», – сообщили в оперативных службах. Площадь пожара составила порядка 300 кв. метров.
На месте происшествия продолжают работать пожарные расчеты. По последней информации, сведений о пострадавших не поступало.
Причины возгорания уточняются.
Напомним, накануне в многоквартирном доме на улице Московской в Подольске произошел пожар, в результате которого две женщины и мужчина скончались от отравления продуктами горения.
А в конце прошлой недели спасатели вывели десять человек из горящего дома на Люблинской улице в Москве.