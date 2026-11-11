Захарова сравнила желающую переговоров Европу с человеком в крови

Tекст: Ольга Иванова

Так представитель российского внешнеполитического ведомства ответила на вопрос о вероятности выдвижения Москвой условий для прекращения поставок оружия ВСУ, если Европа попросится за стол переговоров, передает РИА «Новости».

«Вот к вам человек приходит, вы видите, у него ботинки грязные, прямо в глине, руки по локоть тоже грязные. Он агрессивно выражается в ваш адрес, ругается… И весь он перепачкан кровью. Вы его за стол посадите? Мне просто интересно. Вы захотите с ним что-то обсудить за столом?» – сказала Захарова.

По ее словам, сначала такого человека попытались бы успокоить и попросили бы отложить в сторону агрессивную атрибутику. Дипломат добавила, что сейчас коллективный Запад ведет себя аналогично: проводит учения с антироссийскими лозунгами у границ, призывает спонсировать убийства и вводить новые санкции, лишь периодически заводя разговоры о диалоге.

Она резюмировала, что западным странам сначала нужно привести себя в порядок, так как они находятся в непотребном виде, а их мысли сбивчивы и путаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Захарова заявила об отсутствии места для европейских стран за столом переговоров по урегулированию конфликта в формате России, США и Украины.

Представитель российского внешнеполитического ведомства потребовала от европейцев объяснить визит на переговоры Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби.

Дипломат с иронией прокомментировала отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах.