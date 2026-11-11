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В результате ударов дронов ВСУ по Белгородской области пострадали два человека
При атаках дронов Вооруженных сил Украины на Белгородскую область пострадали еще два мирных жителя, сообщил оперативный штаб региона.
«Очередные удары со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя», – говорится в сообщении оперштаба в Max. Отмечается, что в селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки беспилотника пострадал мужчина. Его в тяжелом состоянии с переломом основания черепа доставили в Белгородскую областную клиническую больницу.
Кроме того, в Шебекино из-за детонации FPV-дрона пострадал еще один местный житель. С проникающим ранением грудной клетки мужчину доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.
Ранее в среду стало известно, что в результате атак ВСУ в Белгородской области один человек погиб и четверо пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в городе Шебекино Белгородской области местный житель получил акубаротравму в результате детонации FPV-дрона.
В тот же день в Борисовском и Ракитянском округах двое мужчин получили ранения при атаках беспилотников на автомобили.
На прошлой неделе в Шебекино дрон ВСУ атаковал велосипедиста.