В результате ударов дронов ВСУ по Белгородской области пострадали два человека

Tекст: Денис Тельманов

«Очередные удары со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя», – говорится в сообщении оперштаба в Max. Отмечается, что в селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки беспилотника пострадал мужчина. Его в тяжелом состоянии с переломом основания черепа доставили в Белгородскую областную клиническую больницу.

Кроме того, в Шебекино из-за детонации FPV-дрона пострадал еще один местный житель. С проникающим ранением грудной клетки мужчину доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ранее в среду стало известно, что в результате атак ВСУ в Белгородской области один человек погиб и четверо пострадали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в городе Шебекино Белгородской области местный житель получил акубаротравму в результате детонации FPV-дрона.

В тот же день в Борисовском и Ракитянском округах двое мужчин получили ранения при атаках беспилотников на автомобили.

На прошлой неделе в Шебекино дрон ВСУ атаковал велосипедиста.